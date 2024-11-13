FLAVIANA - Библиотека еврейской истории Элиас Дж. Бикерман (1897-1981) - выдающийся специалист по истории античности, выходец из России (настоящее имя - Илья Иосифович Бикерман), ученик академика М.И. Ростовцева. После эмиграции работал в Германии, во Франции, а во время войны перебрался в США. На русский язык и ранее переводились некоторые его работы - капитальное и всемирно признанное лучшим пособие "Хронология древнего мира" (М., 1976) и монография "Государство Селевкидов" (М., 1985). Посмертно изданная монография "Евреи в эпоху эллинизма" ("The Jews in the Greek Age". Cambridge (Mass.); L., 1988) посвящена истории евреев и их взаимодействия с греческим миром в эпоху от Александра Македонского до Маккавеев.

Элиас Дж. Бикерман - Евреи в эпоху эллинизма

Пер. с англ. Т.Б. Менской; Послесл. Х. Корзаковой.

М.: Мосты культуры/Гешарим, 2017. — 440 с. ISBN 978-5-93273-452-0 Elias J. Bickerman. The Jews in the Greek Age Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, England 1988

Элиас Дж. Бикерман - Евреи в эпоху эллинизма - Содержание

Часть I До и после Александра Македонского

Глава 1 Александр и Иерусалим

Глава 2 Александр и Самария

Глава 3 Греки открывают евреев

Глава 4 Евреи обнаруживают греков

Глава 5 Иерусалим и Иудея

Глава 6 Закон евреев

Глава 7 Еврейские окраины

Глава 8 Рассеяние

Глава 9 Арамейская литература

Часть II Третий век

Глава 10 Палестина во времена Птолемеев

Глава 11 Рассеяние при Птолемеях

Глава 12 Восточное рассеяние

Глава 13 Греческая Тора

Глава 14 Конец южного царства

Глава 15 Царство Севера

Часть III Постоянство и перемены

Глава 16 Храм

Глава 17 Священники и левиты

Глава 18 Экономическая жизнь

Глава 19 Книжники и мудрецы

Глава 20 Мидраш

Глава 21 Новое правоведение

Глава 22 Новая литература

Глава 23 Диаспора. Новые ценности

Глава 24 Старое и новое в религии

Глава 25 История и вера

Глава 26 Ретроспектива

Хава Корзакова. Элиас Йосеф Бикерман

Указатель имен

Элиас Дж. Бикерман - Евреи в эпоху эллинизма - Александр и Иерусалим

В третий год правления последнего вавилонского царя пророк Даниил в сонном видении был перенесен в крепость Сузы (Шушан), столицу будущего Персидского царства. Там он увидел овна, который возвеличился». Но от запада пришел козел и поборол овна, «и не было никого, кто бы мог спасти овна от него» (Дан. 8,7).

Этот миф стал историей в ноябрьский день 333 года до н. э., когда Александр Македонский, козел из Даниилова видения, встретил и обратил в бегство Дария III Персидского и его армию при Иссе, на равнине у залива Александретта в Кили-кии, бывшей исстари проходом из Малой Азии в Сирию и Египет. Через четыре дня после этой победы кавалерия Александра перевалила через гору Аман и вступила в Дамаск, столицу персидского сатрапа Сирии, в то время как сам Александр двинулся дальше вдоль побережья по направлению к Египту.

В Иерусалиме первые слухи о поражении Дярия были встречены с недоверием и беспокойством. Между Храмом Господним и домом Дария не было разногласий. Уже шесть поколений богобоязненных евреев были воспитаны к тому времени (от дней Кировых) под защитой персидских лучников. Иерусалим связал себя с языческим правителем клятвой верности, и каждый день (начиная с 520 года) священники в Иерусалиме, совершая жертвоприношения Богу сиона, возносили также мрлитвы о жизни и процветании Царя Царей.

Конечно, известны были древние пророчества об обреченных на гибель народах и обетования славы Избранному народу, но правители в Иерусалиме, аристократы от земли или от алтаря, едва ли мечтали о «великом и страшном дне Господнем». Возможно, еще не забылось крушение мессианских чаяний, связанных с Аггеем и Захарией во время всеобщего восстания порабощенных народов против Дария I (521 г. до н. э.). Храмовый писец, книжник который за несколько десятилетий до завоеваний Александра написал новую историю Избранного народа от Адама до Неемии (она сохранилась в Библии как 1-я и 2-я Книги Паралипоменон и Книги Ездры — Неемии), конечно, верил в грядущее восстановление трона Давида, но до времени оставался верным подданным Великого Царя и считал Персидское царство вечным. Так что восстание против Навуходоносора (которому была принесена клятва верности «именем Бога») этот богобоязненный писатель упоминает среди других злодеяний последнего царя Иудеи. Это приводимое в Книге Иезекииля осуждение могло послужить к пользе и читателей Паралипоменон. К тому же всего за десять лет до походов Александра Артаксеркс III научил благоразумию все горячие головы, помышлявшие о падении Персидского царства. В 351 г., когда он потерпел неудачу в попытке отвоевать назад Египет, отпала также и Финикия; но в 343 г. он вернулся, чтобы снова захватить Сидон, главный город финикийцев, а затем — вновь покорить и Египет. Уже в октябре 345 года в Вавилонию начали прибывать сидонские пленные. Именно сюда, а также и в Гир-канию (Мазандеран) на юге Каспийского моря привозили тех евреев, которые заняли сторону мятежников.

Что же касается «сынов Явана» — греков, то они были такие же слуги Царя Царей, как и финикийцы и евреи. Они служили наемниками в его войсках, работали каменотесами в его дворцах в Сузах и вели торговлю в его портах. Царские записи свидетельствуют, что даже греческие поселения за морем были завоеваны во дни Ксеркса. Таким образом, население Сирии, на которое македонские завоеватели смотрели с презрением, во времена Дария все еще обитало и властвовало по всему Востоку за Сирийской пустыней.

После падения Дамаска, однако, сатрапия осталась без правительства. Теперь каждый город и каждое племя должны были выбрать между немедленным гневом Александра и будущим возмездием Дария. Некоторые финикийские города — Арвад,

Библ (Гебал), Триполи — поспешили приветствовать победителя, Силон, разрушенный Артаксерксом III, встретил Александра в раскрытые объятья. Тирияне же, давние соперники сидонцев, отказались покориться, но Тир был очень важен для морской мощи Персии, и, стремясь его покорить, Александр начал осаду города к концу 333 года. Семь месяцев спустя Тир был взят и жестоко наказан.

Тем временем македоняне покоряли и внутренние области Сирии. Александру были нужны деньги, продовольствие и воины для осады Тира, который никогда прежде не удавалось взять силой. Иерусалим среди прочих городов был принужден поставить людей, продовольствие и дать выкуп, равный тому, что был некогда выплачен Дарию. По тому, как это событие было позднее (художественно) описано у Иосифа, первосвященник отказался нарушить клятву, данную Дарию. Однако мотив верности присяге лишь приуготовляет нас к неожиданной развязке: разгневанный Александр, повстречав первосвященника на дороге в Иерусалим, неожиданно воздает ему должные почести, увидев на митре первосвященника страшное и невыразимое Имя. В самом первосвященнике он узнает человека, которого видел в том сне (в Македонии), который побудил его покорить Персию. В благодарность Александр приносит жертвы Всевышнему и дарует привилегии евреям.

Эта наивная история пересказывает на еврейский манер похожую греческую сказку. Рассказывают, например, что около 400 г. до н. э. царь кельтов Катамунд осадил Марсель. Во сне он увидел богиню, которая приказала ему снять осаду; он повиновался, установил с городом перемирие и узнал в статуе Афины в Марселе женщину из своего видения. Он предложил богине золотое ожерелье, похвалил марсельцев за их благочестие и заключил с ними вечный мир. На деле же, поскольку персидское правление в Палестине покоилось на военных колониях, расположенных за пределами собственно еврейской территории (как Самария, Герар и Лахиш), и поскольку правитель Самарии, будучи верховным главнокомандующим этого региона, сам с готовностью подчинился Македонцу, Иерусалим едва ли мог в одиночку осмелиться бросить вызов Александру, побивающему овна.

После падения Тира продвижение Александра на юго-запад в течение двух месяцев сдерживало сопротивление Газы, величайшего укрепления персов, охранявшего подходы к Египту. После падения Газы персидский наместник в Египте передал в ноябре 332 года управляемую им провинцию Александру. Весной победитель вернулся в Тир и оттуда отправился покорять восточную часть Персидской империи.

Уже упомянутое еврейское изложение событий относит посещение Александром Иерусалима ко времени после падения Газы, то есть к осени 332 года. Эта история, сохранившаяся также в талмудической литературе, рассказывает, что царь подошел к Иерусалиму, двигаясь от финикийского побережья, — то есть предыдущим летом 333 года. Когда и с какой стороны Александр вошел в Иерусалим, мы не можем сказать; возможно, весь рассказ о его посещении — выдумка, потребная лишь для ублажения евреев. Но если только Александр приходил в Иерусалим, он, без сомнения, «совершил жертвоприношения под руководством первосвященника», как об этом повествует еврейский источник. В языческом мире обычно победитель воздавал почести божествам побежденного врага, полагая глупостью гневить высшие силы.