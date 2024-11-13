Бикерман - Евреи в эпоху эллинизма
FLAVIANA - Библиотека еврейской истории
Элиас Дж. Бикерман (1897-1981) - выдающийся специалист по истории античности, выходец из России (настоящее имя - Илья Иосифович Бикерман), ученик академика М.И. Ростовцева. После эмиграции работал в Германии, во Франции, а во время войны перебрался в США. На русский язык и ранее переводились некоторые его работы - капитальное и всемирно признанное лучшим пособие "Хронология древнего мира" (М., 1976) и монография "Государство Селевкидов" (М., 1985).
Посмертно изданная монография "Евреи в эпоху эллинизма" ("The Jews in the Greek Age". Cambridge (Mass.); L., 1988) посвящена истории евреев и их взаимодействия с греческим миром в эпоху от Александра Македонского до Маккавеев.
Элиас Дж. Бикерман - Евреи в эпоху эллинизма
Пер. с англ. Т.Б. Менской; Послесл. Х. Корзаковой.
М.: Мосты культуры/Гешарим, 2017. — 440 с.
ISBN 978-5-93273-452-0
Elias J. Bickerman. The Jews in the Greek Age Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, England 1988
Элиас Дж. Бикерман - Евреи в эпоху эллинизма - Содержание
Часть I До и после Александра Македонского
- Глава 1 Александр и Иерусалим
- Глава 2 Александр и Самария
- Глава 3 Греки открывают евреев
- Глава 4 Евреи обнаруживают греков
- Глава 5 Иерусалим и Иудея
- Глава 6 Закон евреев
- Глава 7 Еврейские окраины
- Глава 8 Рассеяние
- Глава 9 Арамейская литература
Часть II Третий век
- Глава 10 Палестина во времена Птолемеев
- Глава 11 Рассеяние при Птолемеях
- Глава 12 Восточное рассеяние
- Глава 13 Греческая Тора
- Глава 14 Конец южного царства
- Глава 15 Царство Севера
Часть III Постоянство и перемены
- Глава 16 Храм
- Глава 17 Священники и левиты
- Глава 18 Экономическая жизнь
- Глава 19 Книжники и мудрецы
- Глава 20 Мидраш
- Глава 21 Новое правоведение
- Глава 22 Новая литература
- Глава 23 Диаспора. Новые ценности
- Глава 24 Старое и новое в религии
- Глава 25 История и вера
- Глава 26 Ретроспектива
Хава Корзакова. Элиас Йосеф Бикерман
Указатель имен
Элиас Дж. Бикерман - Евреи в эпоху эллинизма - Александр и Иерусалим
В третий год правления последнего вавилонского царя пророк Даниил в сонном видении был перенесен в крепость Сузы (Шушан), столицу будущего Персидского царства. Там он увидел овна, который возвеличился». Но от запада пришел козел и поборол овна, «и не было никого, кто бы мог спасти овна от него» (Дан. 8,7).
Этот миф стал историей в ноябрьский день 333 года до н. э., когда Александр Македонский, козел из Даниилова видения, встретил и обратил в бегство Дария III Персидского и его армию при Иссе, на равнине у залива Александретта в Кили-кии, бывшей исстари проходом из Малой Азии в Сирию и Египет. Через четыре дня после этой победы кавалерия Александра перевалила через гору Аман и вступила в Дамаск, столицу персидского сатрапа Сирии, в то время как сам Александр двинулся дальше вдоль побережья по направлению к Египту.
В Иерусалиме первые слухи о поражении Дярия были встречены с недоверием и беспокойством. Между Храмом Господним и домом Дария не было разногласий. Уже шесть поколений богобоязненных евреев были воспитаны к тому времени (от дней Кировых) под защитой персидских лучников. Иерусалим связал себя с языческим правителем клятвой верности, и каждый день (начиная с 520 года) священники в Иерусалиме, совершая жертвоприношения Богу сиона, возносили также мрлитвы о жизни и процветании Царя Царей.
Конечно, известны были древние пророчества об обреченных на гибель народах и обетования славы Избранному народу, но правители в Иерусалиме, аристократы от земли или от алтаря, едва ли мечтали о «великом и страшном дне Господнем». Возможно, еще не забылось крушение мессианских чаяний, связанных с Аггеем и Захарией во время всеобщего восстания порабощенных народов против Дария I (521 г. до н. э.). Храмовый писец, книжник который за несколько десятилетий до завоеваний Александра написал новую историю Избранного народа от Адама до Неемии (она сохранилась в Библии как 1-я и 2-я Книги Паралипоменон и Книги Ездры — Неемии), конечно, верил в грядущее восстановление трона Давида, но до времени оставался верным подданным Великого Царя и считал Персидское царство вечным. Так что восстание против Навуходоносора (которому была принесена клятва верности «именем Бога») этот богобоязненный писатель упоминает среди других злодеяний последнего царя Иудеи. Это приводимое в Книге Иезекииля осуждение могло послужить к пользе и читателей Паралипоменон. К тому же всего за десять лет до походов Александра Артаксеркс III научил благоразумию все горячие головы, помышлявшие о падении Персидского царства. В 351 г., когда он потерпел неудачу в попытке отвоевать назад Египет, отпала также и Финикия; но в 343 г. он вернулся, чтобы снова захватить Сидон, главный город финикийцев, а затем — вновь покорить и Египет. Уже в октябре 345 года в Вавилонию начали прибывать сидонские пленные. Именно сюда, а также и в Гир-канию (Мазандеран) на юге Каспийского моря привозили тех евреев, которые заняли сторону мятежников.
Что же касается «сынов Явана» — греков, то они были такие же слуги Царя Царей, как и финикийцы и евреи. Они служили наемниками в его войсках, работали каменотесами в его дворцах в Сузах и вели торговлю в его портах. Царские записи свидетельствуют, что даже греческие поселения за морем были завоеваны во дни Ксеркса. Таким образом, население Сирии, на которое македонские завоеватели смотрели с презрением, во времена Дария все еще обитало и властвовало по всему Востоку за Сирийской пустыней.
После падения Дамаска, однако, сатрапия осталась без правительства. Теперь каждый город и каждое племя должны были выбрать между немедленным гневом Александра и будущим возмездием Дария. Некоторые финикийские города — Арвад,
Библ (Гебал), Триполи — поспешили приветствовать победителя, Силон, разрушенный Артаксерксом III, встретил Александра в раскрытые объятья. Тирияне же, давние соперники сидонцев, отказались покориться, но Тир был очень важен для морской мощи Персии, и, стремясь его покорить, Александр начал осаду города к концу 333 года. Семь месяцев спустя Тир был взят и жестоко наказан.
Тем временем македоняне покоряли и внутренние области Сирии. Александру были нужны деньги, продовольствие и воины для осады Тира, который никогда прежде не удавалось взять силой. Иерусалим среди прочих городов был принужден поставить людей, продовольствие и дать выкуп, равный тому, что был некогда выплачен Дарию. По тому, как это событие было позднее (художественно) описано у Иосифа, первосвященник отказался нарушить клятву, данную Дарию. Однако мотив верности присяге лишь приуготовляет нас к неожиданной развязке: разгневанный Александр, повстречав первосвященника на дороге в Иерусалим, неожиданно воздает ему должные почести, увидев на митре первосвященника страшное и невыразимое Имя. В самом первосвященнике он узнает человека, которого видел в том сне (в Македонии), который побудил его покорить Персию. В благодарность Александр приносит жертвы Всевышнему и дарует привилегии евреям.
Эта наивная история пересказывает на еврейский манер похожую греческую сказку. Рассказывают, например, что около 400 г. до н. э. царь кельтов Катамунд осадил Марсель. Во сне он увидел богиню, которая приказала ему снять осаду; он повиновался, установил с городом перемирие и узнал в статуе Афины в Марселе женщину из своего видения. Он предложил богине золотое ожерелье, похвалил марсельцев за их благочестие и заключил с ними вечный мир. На деле же, поскольку персидское правление в Палестине покоилось на военных колониях, расположенных за пределами собственно еврейской территории (как Самария, Герар и Лахиш), и поскольку правитель Самарии, будучи верховным главнокомандующим этого региона, сам с готовностью подчинился Македонцу, Иерусалим едва ли мог в одиночку осмелиться бросить вызов Александру, побивающему овна.
После падения Тира продвижение Александра на юго-запад в течение двух месяцев сдерживало сопротивление Газы, величайшего укрепления персов, охранявшего подходы к Египту. После падения Газы персидский наместник в Египте передал в ноябре 332 года управляемую им провинцию Александру. Весной победитель вернулся в Тир и оттуда отправился покорять восточную часть Персидской империи.
Уже упомянутое еврейское изложение событий относит посещение Александром Иерусалима ко времени после падения Газы, то есть к осени 332 года. Эта история, сохранившаяся также в талмудической литературе, рассказывает, что царь подошел к Иерусалиму, двигаясь от финикийского побережья, — то есть предыдущим летом 333 года. Когда и с какой стороны Александр вошел в Иерусалим, мы не можем сказать; возможно, весь рассказ о его посещении — выдумка, потребная лишь для ублажения евреев. Но если только Александр приходил в Иерусалим, он, без сомнения, «совершил жертвоприношения под руководством первосвященника», как об этом повествует еврейский источник. В языческом мире обычно победитель воздавал почести божествам побежденного врага, полагая глупостью гневить высшие силы.
Элиас Йосеф Бикерман
Элиас Йосеф (Илья Иосифович) Бикерман родился 1 июля 1897 г. в Кишиневе. Его отец — журналист и общественный деятель Иосиф Менахемович Бикерман. Через некоторое время семья переехала в Санкт-Петербург, где Элиас Бикерман получил основательное классическое образование и изучил основы иврита. Свое образование Бикерман продолжил на историческом факультете университета, где его учителем был известный русский историк Михаил Иванович Ростовцев. Там Бикерман защитил свою первую докторскую работу. Перебравшись в начале двадцатых годов в Берлин, Бикерман учился у Ульриха Вилкена и Эдварда Нордена. Чтобы получить преподавательскую работу в Берлине, Бикерману пришлось защитить еще один докторат: «Эдикт императора Каракаллы в P. Giss 40». В 1929 — 1933 гг. Элиас Бикерман работал в Берлинском университете преподавателем истории, а в 1933 г. уехал во Францию, где также занимался научной деятельностью и преподаванием. В годы войны Бикерман, как и многие еврейские интеллектуалы, оказался в Америке. В течение многих лет Бикерман преподавал античную историю в Колумбийском университете и в Еврейском Теологическом семинаре. Летом Элиас Бикерман обычно приезжал отдыхать в Израиль, где и умер 31 августа 1981 г.
Одной из первых научных работ Бикермана была книга, посвященная истории эллинизма, — «Государство Селевкидов» (Institutions des S'leucides, 1938 г. Русский перевод вышел в издательстве «Наука»). Однако основной областью научных интересов Бикермана стала еврейская история эллинистического периода. На эту тему им были написаны такие книги, как «Бог Маккавеев» (DerGottderMakabaer, 1937 г., не совсем адекватный английский перевод опубликован в 1979 г.), «Маккавеи» (The Maccabees, 1947 г.), «ОтЭзры до последнего из Маккавеев» (From Ezra to the Last of the Maccabees, 1962 г.), «Четыре странные книги Библии» (Four Strange Books of the Bible, 1967 г.), «Труды по еврейской и христианской истории», I том (Studies in Jewish and Christian History, 1976 г.), а также многочисленные статьи. В 1988 г., уже после смерти ученого, вышла в свет книга «Евреи в эпоху эллинизма» (The Jews in the Greek Age), подводящая итог многолетним исследованиям автора в области еврейской истории. Бикерман является также автором такого важного труда по общей истории античности, как «Хронология Античного мира» (Chronology of the Antient World, 1967 г.), и соавтором монументального труда «Античная история Западной цивилизации» (The Antient History of Western Civilization, 1976 г.). Бикерман — автор более сотни статей, часть из которых вошла в опубликованный в 1985 г., уже после его смерти, сборник «Религии и политика в эллинистическую и римскую эпохи» (Religions and Politics in the Hellenistic and Roman Periods).
В течение многих лет Элиас Бикерман участвовал в издании «Международный Обзор по античному праву» (Revue Internationale des droits de l'Antiquite).
Исторический метод Бикермана отличали несколько качеств, принесших ученому славу одного из самых выдающихся историков двадцатого века. Бикерман, вслед за своими учителями, придавал огромное значение филологической и исторической интерпретации текстов, Подходя к ним не с точки зрения господствующих в науке теорий, а отталкиваясь от самих текстов, что позволило ему сделать несколько оригинальных выводов относительно характера иудаизма эллинистической эпохи. Так, в книге «Бог Маккавеев» Бикерман приходит к выводу, что инициатором преследования еврейской религии в эпоху правления сирийского монарха Антиоха Четвертого Эпифана был не сам царь, а эллинизированные иудеи. Столкновение иудаизма и эллинизма было вызвано не конфликтом между иудеями и язычниками, обычно достаточно терпимо относившимися к другим религиям, а культур-ными трениями внутри самого еврейского общества — трениями между в разной степени эллинизированными его группами. Бикерман видел в крайних эллинизаторах эпохи Второго Храма предшественников крайних еврейских реформаторов девятнадцатого века. С другой стороны, Бикерман настаивал на том, что сами Маккавеи в определенном смысле были эллинизаторами: «Реформистская партия хотела ассимилировать Тору в рамках эллинизма; Маккавеи хотели включить эллинистическую культуру в Тору» (From Ezra to the Last of the Maccabees, c. 156).
Другой важной идеей, затронутой в первой книге ученого, был взгляд на участников Маккавейского восстания как на спасителей монотеизма, — нетрудно понять, что эти слова ученого были обращены к евреям гитлеровской Германии, и, по свидетельству самого ученого, дошли до них («Бог Маккавеев», английское издание, XII). Би-керман считал, что, если бы не восстание Маккавеев, не существовало бы ни иудаизма, ни христианства, ни ислама. Важнейшие научные открытия были сделаны Бикерманом в области исследования эллинистического влияния на так называемый раввинистический, то есть традиционный иудаизм, который прежде считался антиэллинистическим явлением. В различных своих статьях Бикерман показал, например, влияние эллинистической литературы на такие, казалось бы, сугубо еврейские тексты, как молитва «Шмоне эсре» («Восемнадцать благословений») или мишнаитский трактат «Пиркей авот» («Поучения мудрецов»). Более того, Бикерман считал, что и поныне актуальная в иудаизме идея возможности постижения мудрости Торы всеми евреями вне зависимости от социального положения, и, как следствие, из этого понимание необходимости всеобщего обучения, возникшее в фарисейской среде в конце периода Второго Храма, появилась под греческим влиянием, точнее, под влиянием неоплатонизма. Другая важная идея, которую, по мнению Бикермана, евреи заимствовали у греков — это идея о бессмертии души.
Элиас Бикерман, как и многие еврейские историки той эпохи, в поисках «золотой середины» между партикуляристской и универсалистской тенденциями в еврействе обратился к такой, как ему казалось, нейтральной области, как древняя история, однако и там ему пришлось отвечать на актуальные вопросы еврейского существования. Он часто утверждал (например, в предисловии к I тому «Трудов по еврейской и христианской истории»), что история Маккавеев его заинтересовала только потому, что именно в книгах Маккавеев находится больше всего документов, связанных с эпохой Селевкидов, а история суда над Иисусом — только потому, что она отражает систему римского управления провинциями. Дело читателя — доверять или не доверять этим утверждениям ученого.
Многие вопросы, поднятые Элиасом Бикерманом, до сих пор обсуждаются в научном мире, а его концепции, — например, относительно роли эллинизированных евреев в гонениях на иудейскую религию при Антиохе или влияния греческого мировоззрения на ортодоксальные слои еврейства в период Второго Храма, — не перестают быть актуальными. Предлагаемый читателю первый перевод на русский язык фундаментального исследования «Евреи в эпоху эллинизма» не только дает представление о творчестве выдающегося современного еврейского историка, но и заполняет в российской историографии пробел, возникший по причине никак не связанной с естественным ходом развития науки.
Хава Корзакова. Университет Бар-Илан
Спасибо за хорошую книгу известного специалиста! Её прежнее издание (я красивой суперобложке) я прочитал еще в молодости в бумаге. Получил огромное удовольствие.
Большое спасибо!
Спасибо за книгу!
Благодарю
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!