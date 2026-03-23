Бики - Зачем пришел Христос?

Вопрос «зачем?» - замечательный наставник, ведь он помогает нам осознать значение событий, которые происходят вокруг нас. Редьярд Киплинг называл вопрос «зачем?» одним из шести слуг, которые научили его всему, что он знал. Сам Христос часто использовал этого слугу, когда учил о Своем первом пришествии. Ответ на вопрос «зачем?» также придаст смысл празднованию Адвента и Рождества, поможет понять, зачем в эти дни мы дополнительно собираемся в церкви и семье, что именно мы празднуем, какую надежду несут нам эти праздники. Псалмопевец говорит, что все творение возвещает славу Божью (Пс.18:1). Однако ничто не прославляет Бога так сильно, как воплощение Его Сына. Как сказал Чарльз Сперджен: «Пой, пой, о вселенная, пока не исчерпаешь себя, но и тогда ты не найдешь гимна слаще песни воплощения!» Джон Оуэн писал: «Мы можем только восхищаться таинственной природой воплощения: это великая тайна благочестия (1Тим.3:16)!»

Минск : А. Н. Вараксин, 2021. - 120 с.

ISBN 978-985-7265-732-2

Джоэл Бики, Уильям Бокестейн - Зачем пришел Христос? - 31 день размышлений о воплощении - Содержание

Предисловие

1. Исполнить волю Отца

2. Спасти грешников

3. Принести свет в темный мир

4. Быть похожим на Свой народ

5. Засвидетельствовать об истине

6. Уничтожить дьявола и его дела

7. Дать вечную жизнь

8. Принять поклонение

9. Принести великую радость

10. Показать смирение

11. Проповедовать Евангелие

12. Принести суд

13. Отдать жизнь для искупления многих

14. Исполнить закон и пророков

15. Показать Божью любовь грешникам

16. Призвать грешников к покаянию

17. Умереть

18. Найти и спасти погибшее

19. Послужить

20. Принести мир

21. Принести меч

22. Исцелить сокрушенных сердцем

23. Дать нам Духа усыновления

24. Сделать нас причастниками божественной природы

25. Править как царь

26. Восстановить природу человека в святости

27. Быть милостивым и верным первосвященником

28. Быть вторым, великим Адамом

29. Удовлетворить нашу глубинную жажду

30. Быть любимыми детьми Бога

31. Явить Божью славу