Бинцаровский - История современного богословия
Цель этой книги — открыть для читателя мир современного христианского богословия. Христианство — это не религия одиночек, и для христианина вполне естественно проявлять интерес к тому, как другие люди, разделяющие его веру, понимают Писание, формируют и защищают свои убеждения, пытаются воплотить их в современном мире.
Естественно и то, что наибольший интерес вызывают взгляды самых авторитетных, читаемых и оригинальных богословов. Однако есть причины, по которым христианин может с большой настороженностью подходить к изучению современной богословской мысли. В этой книге я попытался учесть этот фактор.
Во-первых, христианина может смущать многообразие различных интерпретаций, подходов, традиций в современном богословии. Какую бы позицию он ни занимал, найдется не так уж много богословов, которые разделяют ее полностью или хотя бы в основных чертах. В то же время есть и такие люди, которые придерживаются совершенно других взглядов, исходят из совершенно других предпосылок, подходят к Писанию и доктринам совершенно по-другому. Читатель может просто не осмелиться оказаться один на один с богословскими идеями, которые бросают прямой вызов его пониманию.
Он может растеряться в этом многообразии и утратить целостность своего мировоззрения. Поэтому в данной книге я не только описываю богословские идеи, но и даю их критическую оценку с определенной перспективы. Она написана на основании лекций для дистанционного курса в Евангельской реформатской семинарии Украины. Уже само название семинарии дает понять, что здесь читатель встретит оценку богословских идей с евангельской реформатской точки зрения. Если ему близка эта точка зрения, то такая оценка будет ему полезной. Я намеренно даю тезисную оценку — сжато, по пунктам, с акцентом на главные положения.
Во-вторых, христианина может отталкивать сложность богословских построений, мудреность богословского языка. Поэтому вместо того чтобы непосредственно знакомиться с идеями великих богословов, он может ограничиться знакомством с отголосками и перефразированием этих идей в проповедях или популярных изданиях. Отмечу, что далеко не все богословские идеи так уж сложны для понимания. Довольно часто великого богослова читать намного проще и увлекательнее, чем книги, написанные про него. Но, разумеется, есть и действительно сложные авторы.
Я стараюсь непростые концепции объяснить максимально простым языком, чтобы и читатели без серьезной философской и богословской подготовки могли понять их суть и значение. Я делаю упор на первоисточники, даю множество сносок и рекомендую к прочтению определенную литературу в надежде, что, открыв для себя с помощью этой книги мир современного богословия, читатель сможет дальше самостоятельно странствовать по нему с наслаждением.
В-третьих, кому-то может показаться, что богословы заняты отвлеченными материями, которые едва ли имеют отношение к нашей жизни. Предвидя это, я не только излагаю богословские представления, но и описываю, как они связаны с разными сторонами христианской веры и жизни. Как мы увидим, богословские идеи не рождаются в вакууме, а во многом зависят от своего церковного, культурного и политического контекста и, кроме того, влияют на него. Также я показываю, как одни богословские направления связаны с другими.
Дмитрий Бинцаровский - История современного богословия
Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2016. — 512 с.
ISBN 978-985-7122-22-6
Дмитрий Бинцаровский - История современного богословия - Содержание
Предисловие
Раздел I. Введение
Глава 1. Эпоха Просвещения и реакция на нее
Глава 2. Богословие XIX века
Раздел II. Реформатское богословие XIX — начала XX веков
Глава з. Принстонская школа
Глава 4. Нидерландское богословие
Раздел III. Богословие Карла Барта
Глава 5. Карл Барт (1886—1968)
Глава 6. Учение Барта об откровении
Глава 7. Учение Барта об Иисусе Христе
Глава 8. Учение Карла Барта об избрании
Раздел IV. Богословие и секуляризм
Глава 9. Рудольф Бультман
Глава 10. Пауль Тиллих
Глава 11. Дитрих Бонхеффер
Глава 12. Англиканская церковь и радикальное богословие
Раздел V. Православное богословие
Глава 13. Русская религиозная философия
Глава 14. Неопатристика
Глава 15. Евхаристическая экклезиология
Раздел VI. Католическое богословие. Второй Ватиканский собор (1962—1965)
Глава 16. Второй Ватиканский собор. Общая характеристика.
Глава 17. Второй Ватиканский собор. Ключевые решения
Глава 18. Второй Ватиканский собор. Отношение к протестантам
Раздел VII. Немецкое богословие второй половины XX века
Глава 19. Богословие Вольфхарта Панненберга. Истина и откровение
Глава 20. Юрген Мольтманн
Раздел VIII. Теологии освобождения
Глава 21. Латиноамериканская теология освобождения
Глава 22. Афроамериканская теология освобождения
Глава 23. Феминистская теология освобождения
Раздел IX. Североамериканский евангеликализм и фундаментализм
Глава 24. Евангеликализм и фундаментализм: история и отличия
Глава 25. Современный североамериканский евангеликализм
Раздел X. Современный североамериканский кальвинизм
Глава 26. Реформатство
Глава 27. Пресвитерианство
Глава 28. Другие направления
Раздел XI. Постмодернистское богословие
Глава 29. Постмодернизм. Общий обзор
Глава 30. Постконсерватизм
Глава 31. Радикальная ортодоксия
Библиография
Дмитрий Бинцаровский - История современного богословия - Дитрих Бонхеффер
Дитрих Бонхеффер родился в 1906 году в Бреслау (теперь это Вроцлав, Польша). В отличие от Барта, Бультмана и Тиллиха, он не воспитывался в семье пастора. Отец Бонхеффера был профессором психиатрии. Ни он, ни мать Бонхеффера не были людьми религиозными. В 1912 году семья переехала в Берлин. Интерес к богословию у Бонхеффера проявился очень рано, что стало неожиданностью для его семьи. Когда он сообщил, что избрал путь богослова, старшие братья пытались переубедить его и указывали, какой ничтожной, скучной и ограниченной была церковь. На это Бонхеффер ответил: «В таком случае я реформирую ее».
Бонхеффер получил университетское образование в либеральной среде: сначала в Тюбингене (1923—1924), а затем в Берлине (1925—1927). Ведущий либеральный богослов того времени Адольф фон Гарнак был очень высокого мнения о молодом Бонхеффере и возлагал на него определенные надежды. Тем не менее Бонхеффер со временем отдалялся от либерализма, и все большее и большее влияние на него производил Карл Барт. Как мы увидим, для Бонхеффера, как и для Барта, характерна христологическая сосредоточенность. Но отличие Бонхеффера в том, что для него эта сосредоточенность имеет более практичное и конкретное значение.
В 1930 году (то есть уже в 24 года!) Бонхеффер получил разрешение преподавать систематическое богословие в Берлинском университете.Через три года, после прихода Гитлера к власти, он вместе с Мартином Нимеллером участвовал в создании «Пасторской лиги», которая стала предтечей исповеднической церкви. В 1935 году исповедническая церковь пригласила Бонхеффера руководить подпольной семинарией. Вскоре нацисты запретили ему преподавать в университете. В 1939 году он посетил Америку с лекциями. Несмотря на уговоры американских друзей остаться там Бонхеффер решил вернуться в Германию, чтобы участвовать в ее судьбе. Во время пребывания в Америке в своем дневнике он писал: «Я не понимаю, почему я здесь... Краткая молитва, в которой мы думали о наших немецких братьях, сокрушила меня». Позже, в своих письмах из тюрьмы, он неоднократно подчеркивал, что ни разу не пожалел о возвращении в Германию и все пережитое считал Божьим промыслом.
После возвращения Бонхеффер продолжал сотрудничать с членами исповеднической церкви. В апреле 1943 года он был арестован по подозрению в участии в движении сопротивления и был заключен в Берлинскую тюрьму. Благодаря своему происхождению и родственным связям он содержался в лучших условиях, чем остальные заключенные, хотя не злоупотреблял этим и даже отказывался от определенных «преимуществ». Он также мог вести переписку с родителями и друзьями. Его письма цензурировали тюремные служащие, что отразилось на их содержании.
20 июля 1944 года было совершено неудачное покушение на Гитлера. Проводилось тщательное расследование, и в сентябре этого же года в распоряжение гестапо попали бумаги, свидетельствовавшие о причастности Бонхеффера и его близких друзей к этому заговору. В связи с этим в октябре он был переведен в другую тюрьму, где переписка была почти невозможной. В последующие месяцы место заключения Бонхеффера менялось еще несколько раз. 9 апреля 1945 он был повешен в концлагере в Флоссенбюрге. Оставалось лишь несколько дней до того, как союзнические войска освободят этот лагерь, и всего три недели до того, как Гитлер покончил с собой.
Сравнивая Бонхеффера с другими богословами, взгляды которых мы анализируем в этой книге, стоит отметить, что его имя стало известным скорее благодаря его жизни, чем богословию. Он умер слишком рано, в 39 лет, к тому же последние годы были неблагоприятными для академической деятельности. Но его жизнь христианского мученика для многих значила больше, чем объемные богословские труды других авторов. Заметим, что сам Бонхеффер был очень скромным человеком и противился героизации себя. В одном из тюремных писем он писал: «Во мне поднимается волна протеста, когда в письмах читаю фразы, где говорится о моих „страстях". Мне все это кажется профанацией».
2021-11-12
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