Исполнилось пятьсот лет с начала европейской Реформации, которая привела к появлению протестантизма. Реформационное движение, зародившееся на немецких и швейцарских землях, поначалу утвердилось и в Восточной Европе. Но если на Западе Реформация продолжала интенсивное развитие во многих странах, то на Востоке она пришла в полный упадок уже через сто лет. Протестантизм обрел новое дыхание здесь лишь в XIX веке, однако на этот раз он развивался уже под влиянием поздних протестантских движений — пиетизма, ривайвелизма, а позже — фундаментализма. Именно в таком облике протестантизм и известен в постсоветских странах. Тем не менее юбилей Реформации — это хороший повод обратиться к истокам протестантизма.

Говоря о континентальной Реформации XVI века, выделяют три ветви: лютеранство, реформатство и радикальные движения. Хотя протестантизм в постсоветских странах нельзя напрямую связать ни с одной из них, обычно отмечают его большую схожесть с третьей ветвью. Тем не менее в связи с юбилеем Реформации в протестантской среде отмечается особый интерес к лютеранству и реформатству — главным образом ввиду их большого вклада в становление современной европейской цивилизации. В этом сборнике мы учитываем эту заинтересованность и пытаемся раскрыть богословское наследие Реформации, которое в том числе было и основанием ее общественного влияния.

Начало Реформации, безусловно, связано в первую очередь с личностью Мартина Лютера. Признавая его ведущую историческую роль, коллектив авторов этого сборника решил все же больше сосредоточиться на реформатской традиции, которая нам более знакома и близка. В некоторых статьях уделяется равное внимание лютеранскому и реформатскому движению, но в большинстве статей авторы сознательно решили сделать акцент на реформатском богословии. В то же время в статьях не предпринимаются попытки охватить реформатское богословие всех эпох. Сборник посвящен именно богословию периода исторической Реформации.

Более того, в некоторых статьях авторы еще больше сужают область исследования и описывают взгляды одного богослова — Жана Кальвина. Кальвин, конечно, не был основоположником реформатского богословия. Выразителями реформатской идентичности всегда были вероисповедания, а не труды отдельного богослова. Тем не менее Кальвин был самым известным и влиятельным систематизатором реформатской традиции в своем поколении. Потому в рамках целей этого сборника вполне логично обратиться именно к его трудам. Кроме того, многие книги Кальвина переведены на русский язык, а значит, все заинтересовавшиеся богословием Кальвина читатели смогут уже самостоятельно продолжать изучение его взглядов.

Главы сборника написаны преподавателями и служителями из Украины и Беларуси, а также несколькими западными преподавателями, которые долгие годы работали в Евангельской реформатской семинарии Украины. Соответственно, сборник ориентирован на восточноевропейскую культурную и церковную ситуацию. Помимо учения о предопределении, которое принято связывать с кальвинизмом, авторы рассказывают и о других, не менее важных доктринах реформатской церкви. Читатель, например, сможет подробно ознакомиться с некоторыми особенностями учения реформатов о Троице, с темой союза с Христом в реформатской соте-риологии, с практикой и пониманием крещения в реформационной Женеве, с отличиями между лютеранами и реформатами в понимании вечери Господней.

Хотя книга сосредоточена на исторической Реформации XVI века, в некоторых главах авторы прямо перебрасывают мостик к современности. Мы убеждены, что историческое реформатское богословие сохраняет актуальность не только для реформатов и может помочь в решении целого ряда трудностей, с которыми сталкиваются различные протестантские церкви. Например, оно подсказывает, как связать оправдание и освящение при помощи учения о союзе с Христом; как совмещать уважение к церковной традиции и верность авторитету Писания; как предотвратить анархию и авторитаризм в общинной жизни через следование ясному церковному укладу; как преодолеть отстраненность от общества учением об образе Божьем и скорректировать религиозный индивидуализм здоровым учением о церкви.