Бинцаровский - Вязовский - Богословие Реформации
Исполнилось пятьсот лет с начала европейской Реформации, которая привела к появлению протестантизма. Реформационное движение, зародившееся на немецких и швейцарских землях, поначалу утвердилось и в Восточной Европе. Но если на Западе Реформация продолжала интенсивное развитие во многих странах, то на Востоке она пришла в полный упадок уже через сто лет. Протестантизм обрел новое дыхание здесь лишь в XIX веке, однако на этот раз он развивался уже под влиянием поздних протестантских движений — пиетизма, ривайвелизма, а позже — фундаментализма. Именно в таком облике протестантизм и известен в постсоветских странах. Тем не менее юбилей Реформации — это хороший повод обратиться к истокам протестантизма.
Говоря о континентальной Реформации XVI века, выделяют три ветви: лютеранство, реформатство и радикальные движения. Хотя протестантизм в постсоветских странах нельзя напрямую связать ни с одной из них, обычно отмечают его большую схожесть с третьей ветвью. Тем не менее в связи с юбилеем Реформации в протестантской среде отмечается особый интерес к лютеранству и реформатству — главным образом ввиду их большого вклада в становление современной европейской цивилизации. В этом сборнике мы учитываем эту заинтересованность и пытаемся раскрыть богословское наследие Реформации, которое в том числе было и основанием ее общественного влияния.
Начало Реформации, безусловно, связано в первую очередь с личностью Мартина Лютера. Признавая его ведущую историческую роль, коллектив авторов этого сборника решил все же больше сосредоточиться на реформатской традиции, которая нам более знакома и близка. В некоторых статьях уделяется равное внимание лютеранскому и реформатскому движению, но в большинстве статей авторы сознательно решили сделать акцент на реформатском богословии. В то же время в статьях не предпринимаются попытки охватить реформатское богословие всех эпох. Сборник посвящен именно богословию периода исторической Реформации.
Более того, в некоторых статьях авторы еще больше сужают область исследования и описывают взгляды одного богослова — Жана Кальвина. Кальвин, конечно, не был основоположником реформатского богословия. Выразителями реформатской идентичности всегда были вероисповедания, а не труды отдельного богослова. Тем не менее Кальвин был самым известным и влиятельным систематизатором реформатской традиции в своем поколении. Потому в рамках целей этого сборника вполне логично обратиться именно к его трудам. Кроме того, многие книги Кальвина переведены на русский язык, а значит, все заинтересовавшиеся богословием Кальвина читатели смогут уже самостоятельно продолжать изучение его взглядов.
Главы сборника написаны преподавателями и служителями из Украины и Беларуси, а также несколькими западными преподавателями, которые долгие годы работали в Евангельской реформатской семинарии Украины. Соответственно, сборник ориентирован на восточноевропейскую культурную и церковную ситуацию. Помимо учения о предопределении, которое принято связывать с кальвинизмом, авторы рассказывают и о других, не менее важных доктринах реформатской церкви. Читатель, например, сможет подробно ознакомиться с некоторыми особенностями учения реформатов о Троице, с темой союза с Христом в реформатской соте-риологии, с практикой и пониманием крещения в реформационной Женеве, с отличиями между лютеранами и реформатами в понимании вечери Господней.
Хотя книга сосредоточена на исторической Реформации XVI века, в некоторых главах авторы прямо перебрасывают мостик к современности. Мы убеждены, что историческое реформатское богословие сохраняет актуальность не только для реформатов и может помочь в решении целого ряда трудностей, с которыми сталкиваются различные протестантские церкви. Например, оно подсказывает, как связать оправдание и освящение при помощи учения о союзе с Христом; как совмещать уважение к церковной традиции и верность авторитету Писания; как предотвратить анархию и авторитаризм в общинной жизни через следование ясному церковному укладу; как преодолеть отстраненность от общества учением об образе Божьем и скорректировать религиозный индивидуализм здоровым учением о церкви.
Богословие Реформации - Бог, Евангелие, церковь
Под ред. Дмитрия Бинцаровского, Ярослава Вязовского.
Минск : Альтиора Форте, 2017. — 512 с.
ISBN 978-985-7175-34-5
Богословие Реформации - Бог, Евангелие, церковь - Содержание
Предисловие
- 1. «Божья мельница»: историческое введение в Реформацию - Эрик ван Альтен
Часть 1. Учение о Боге и Писании
- 2. Доктрина о Троице: вопрос реформатской кафоличности - Алистер Торренс
- 3. Sola Scriptura: авторитет Писания и Реформация - Александр Бычков
- 4. Реформация и отцы церкви - Александр Бычков
Часть 2. Учение о человеке и спасении
- 5. Образ Божий: учение Жана Кальвина о человеке - Ярослав Вязовский
- 6. Как спастись? Союз с Христом как принцип реформатской сотериологии - Ярослав Вязовский
- 7. Оправдание верой: классическое реформационное учение и новый взгляд Н. Т. Райта - Анатолий Чухаленок
- 8. Августин, Лютер и Кальвин о свободной воле и предопределении - Дмитрий Бинцаровский
Часть 3. Учение о церкви и таинствах
- 9. Где найти истинную церковь? Церковь в богословии Реформации - Эрик ван Альтен
- 10. Жан Кальвин и реформация церковного руководства - Сергей Накул
- 11. Жан Кальвин о таинстве крещения - Йос Колейн
- 12. Вечеря Господня: развитие ключевой доктрины Реформации - Алистер Торренс
- 13. Жан Кальвин и реформация богослужения - Сергей Накул
Часть 4. Реформатское богословие и формирование западной культуры
- 14. Кальвин, Коперник и наука - Ярослав Вязовский
- 15. Успех как знак избрания? О Кальвине, кальвинизме, Вебере и постсоветской науке - Дмитрий Бинцаровский
- 16. Влияние доктринальной системы Реформации на практическую жизнь - Клэй Квартерман
Библиография
Об авторах
Богословие Реформации - Бог, Евангелие, церковь - «Божья мельница»: историческое введение в Реформацию - Эрик ван Альтен
Говорят, что одна картинка стоит тысячи слов. В этом историческом введении я намереваюсь использовать две картинки и таким образом увеличу количество слов, разрешенное редакторами. Первая иллюстрация — гравюра под названием «Божья мельница», сделанная в Цюрихе в 1521 году. Она убедительно доказывает, что несказанные слова и дополнительные разъяснения обладают большой ценностью. При изучении деталей этой гравюры становится ясно: хотя мы привыкли говорить о «Реформации» в единственном числе как об однородном явлении (и на это у нас есть веские причины), однако можно было бы с полным правом говорить и о «Рефор-мациях». Многие исследователи сегодня признают, что так называемый долгий шестнадцатый век состоял из множества реформации, взаимодействовавших друг с другом[1].
«Божья мельница» в какой-то мере отражает разнородную сущность этого периода. Мельница, как видно из полного названия этой гравюры, «работает на Божьей благодати». В верхнем левом углу Святой Дух в виде огня исходит от Отца: это сила, которой приводится в движение мельничное колесо. Христос с мешком пшена на плече высыпает его содержимое в зерновой желоб четырех евангелистов и Павла. На переднем плане легко узнать Де-зидерия Эразма: имя написано у него на рукаве. Он — мельник, собирающий в мешок муку, символизирующую библейские добродетели: веру, надежду, любовь и стойкость. Мартин Лютер, авгу-стинский монах, стоящий за Эразмом, замешивает тесто евангельской проповеди; он пекарь Реформации. Проповедь же в виде книг распространяет неизвестная фигура в одеянии ученого. Правую часть гравюры занимают представители церковной иерархии: монах-доминиканец, кардинал, епископ и папа (слева направо). Они отказываются принять только что изданную евангельскую литературу и позволяют книгам падать на землю. Машущая крыльями птица над ними кричит: «Отлучение! Отлучение!» (подразумевается отлучение Лютера от церкви, объявленное в январе 1521 года). И над всеми возвышается Карлштадт, грозящий обрушить свой цеп на врагов Евангелия. Он символизирует крестьянство и «простого человека».
Все эти люди, а также представляемые ими группы и движения по праву занимают важное место в любом введении в историю Реформации. С богословской точки зрения очевидно, что Реформация XVI века была деянием Бога — Отца, Сына и Святого Духа. Мельница действительно приводится в движение благодатью триединого Бога. Но для того чтобы выявить сложное взаимодействие тех людей и исторических факторов, посредством которых Бог совершил это дело, требуется тщательный анализ. Следует также признать, что историю Реформации нельзя просто отождествлять с именами Мартина Лютера и Жана Кальвина или с событиями, происходившими в Виттенберге или Женеве, какими бы важными ни были эти персонажи и места. Устройство евангельской мельницы гораздо сложнее, а перемолотое ею характеризуется множеством нюансов. Итак, пора изучить действие Божьей мельницы и людей, имеющих к ней отношение.
[1] Если отождествлять Реформацию прежде всего с жизнью и трудами Мартина Лютера, то ее началом служит 1517 год (когда были написаны «Девяносто пять тезисов»), а окончанием — 1555 год (Аугсбургский мир). Но в последнее время исследователи расширяют время Реформации: ее начало относят к Средневековью, а окончание — к XVII веку. Период примерно с 1450 по 1650 годы называют «долгим шестнадцатым веком» или «ранним периодом Нового времени».
Бинцаровский - Вязовский - Богословие Реформации - Можно в целевом программе