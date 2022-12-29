Бине - Фере - Животный магнетизм

В предлагаемом труде мы имеем в виду исследование вопроса столь же старого, как человечество, и почти целое столетие служившего предметом научных споров, - вопроса, который, будучи постоянно отвергаем и игнорируем учёными, тем не менее, вновь столь же постоянно возрождался, не подвигаясь , впрочем, вперед, да и поныне ещё, несмотря на важность собранных данных, продолжающего пребывать в полном разгаре своего начинания. При обзоре истории животного магнетизма, мы постараемся выяснить причины такой участи этого вопроса и показать, что выдвигало его вперед. По мере знакомства с предметом легче будет понять ту истину, что если животный магнетизм - вообще не признавался наукою, то именно вследствие ошибочности метода.

Животный магнетизм с искони уже служил предметом изучения, и его отдалённое начало принадлежит древним временам. Оставляя в стороне историческую часть исследования, в которой считаем себя некомпетентными, мы ограничимся лишь заключительными данными науки о животном магнетизме; самой же истории предмета коснёмся постольку, поскольку следы её отразились в современном состоянии вопроса. С этой точки зрения будет совершенно бесполезно говорить, в каком положении находился занимающий нас вопрос до Месмера и его ближайших предшественников.

Месмеризм имеет свою традицию, возникновение которой относится к средине XVI столетия и согласно которой человеку приписывалась, (как показывает самое название - животный магнетизм, коего открытие не принадлежит Месмеру) , способность вызывать у других действия аналогичные действию магнита. Известно, что естественный магнит, его физические свойства, его полюсы с противоположными качествами, его действие на расстоянии без непосредственного прикосновения, - всегда производили глубокое впечатление на умы. Древние полагали, что магнит обладает целебными свойствами, вследствие чего его нередко и употребляли как средство против различных болезней. Этого мнения держались и в средние века. В одной книге Кардана, помеченной 1584 годом (Les livres de Hierosme Cardanus, le septieme livre des pierreries, p. 186 A et В), находится указание на опыт анестезии, вызванной магнитом. В большом также ходу были магнитные кольца, которые носили на руках и на шее для излечения от нервных болезней. Наконец, мало-помалу возникла идея, что человеческое тело обладает магнитными свойствами.

Альфред Бине, Шарль Фере - Животный магнетизм. Учение Франца Месмера на практике. Клинические техники гипнотизирования

(Серия «Психотехнологии»)

Москва: Атмосфера, 2021 г., 246 стр.

ISBN 978-5-6046857-2-3

Альфред Бине, Шарль Фере - Животный магнетизм. Учение Франца Месмера на практике. Клинические техники гипнотизирования - Содержание

Предисловие

Глава 1. Возникновение животного магнетизма. Месмер и Монсегур

Глава 2. История животного магнетизма. Академический период

Глава 3. История животного магнетизма. Бред: гипнотизм. Грим, Азам, Дюран-де-Гро, Демарке и Жиро-Тёлон, Льебо, Ш. Рише, Шарко и П. Рише

Глава 4. Способы гипнотизирования

Глава 5. Симптомы гипнотизма

Глава 6. Ново Графический способ Шарко. Каталепсия. Летаргия. Сомнамбулизм. Значение трех состояний. Их вариации. Переходные состояния

Глава 7. Малый гипноз

Глава 8. Общее изучение внушения

Глава 9. Галлюцинации

Глава 10. Внушения движений и действий

Глава 11. Внушенный параличи. Анестезия

Глава 12. Внушенные параличи. Двигательные параличи

Глава 13. Приложение гипнотизма к терапии и педагогии

Глава 14. Гипнотизм и ответственность