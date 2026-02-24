Бируни - Книга наставлений по основам искусства астрологии
Труд «Книга наставлений по основам искусства астрологии» выдающегося средневекового энциклопедиста Абу-р-Райхана ал-Бируни является одним из наиболее полных и систематических учебников классической астрологии, дошедших до наших дней. Написанная в XI веке, эта работа служит мостом между античной греческой традицией, индийской мудростью и арабской наукой «золотого века». Книга построена в форме вопросов и ответов, что делает её идеальным пособием для изучения сложной структуры средневекового мировоззрения, где астрология занимала место полноправной естественной дисциплины.
Ал-Бируни детально классифицирует свойства знаков зодиака, планет и домов, описывая их влияние на физиогномику, характер, профессии и даже климатические условия регионов. Особую ценность изданию придает сравнительный анализ техник: автор приводит не только классические методы Птолемея, но и альтернативные мнения «индусов», рассматривая специфические деления знаков (термы, лики, девятые части) и жребии. Текст затрагивает такие сложные темы, как расчет продолжительности жизни, хорарные вопросы (ответы на конкретные ситуации) и мунданную астрологию — предсказание событий государственного масштаба по планетным циклам.
Современное издание от «Мира Урании» (2018) включает обширные комментарии и приложения, посвященные картам рождений и методам прогнозирования. Эта книга важна не только для практикующих астрологов, стремящихся вернуться к истокам традиционной техники, но и для историков науки, культурологов и востоковедов. Она демонстрирует высочайший уровень интеллектуальной культуры исламского Востока, где точность математических расчетов сочеталась с глубоким философским пониманием природы небесных влияний.
М.: Мир Урании, 2018. — 336 с. (2-е изд.)
Под ред. Р. Броля
ISBN 978-5-91313-180-5
ал-Бируни — Книга наставлений по основам искусства астрологии - Содержание
Классификация знаков: Детальное описание природы знаков — от плодовитости и немоты до их соответствия частям тела и городам.
Планетарные свойства: Анализ «благотворных» и «злотворных» планет, их связь с металлами, рудами, болезнями и возрастами жизни.
Техники деления: Уникальные данные о термах, дрекканах (деканатах) и индийских «девятых частях» (навамша).
Дома и Жребии: Глубокое исследование системы двенадцати домов и расчет «жребия Фортуны» и других точек судьбы.
Астрологические периоды: Учение о Фирдариях (планетарных периодах жизни) и владыках года.
Практическое применение: Принципы чтения мыслей, поиск пропавших вещей и ректификация (уточнение) времени рождения.
