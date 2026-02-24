Труд «Книга наставлений по основам искусства астрологии» выдающегося средневекового энциклопедиста Абу-р-Райхана ал-Бируни является одним из наиболее полных и систематических учебников классической астрологии, дошедших до наших дней. Написанная в XI веке, эта работа служит мостом между античной греческой традицией, индийской мудростью и арабской наукой «золотого века». Книга построена в форме вопросов и ответов, что делает её идеальным пособием для изучения сложной структуры средневекового мировоззрения, где астрология занимала место полноправной естественной дисциплины.

Ал-Бируни детально классифицирует свойства знаков зодиака, планет и домов, описывая их влияние на физиогномику, характер, профессии и даже климатические условия регионов. Особую ценность изданию придает сравнительный анализ техник: автор приводит не только классические методы Птолемея, но и альтернативные мнения «индусов», рассматривая специфические деления знаков (термы, лики, девятые части) и жребии. Текст затрагивает такие сложные темы, как расчет продолжительности жизни, хорарные вопросы (ответы на конкретные ситуации) и мунданную астрологию — предсказание событий государственного масштаба по планетным циклам.

Современное издание от «Мира Урании» (2018) включает обширные комментарии и приложения, посвященные картам рождений и методам прогнозирования. Эта книга важна не только для практикующих астрологов, стремящихся вернуться к истокам традиционной техники, но и для историков науки, культурологов и востоковедов. Она демонстрирует высочайший уровень интеллектуальной культуры исламского Востока, где точность математических расчетов сочеталась с глубоким философским пониманием природы небесных влияний.

ал-Бируни — Книга наставлений по основам искусства астрологии

М.: Мир Урании, 2018. — 336 с. (2-е изд.)

Под ред. Р. Броля

ISBN 978-5-91313-180-5

ал-Бируни — Книга наставлений по основам искусства астрологии - Содержание