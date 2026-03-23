Наш мир уже полон насилия, и вы, вероятно, удивитесь, узнав, что я предлагаю женщинам всех возрастов вооружиться и вступить в битву. Надеюсь, что читая эти страницы, вы обнаружите много доводов в пользу того факта, что нейтральной территории не существует.

Мы не живем насилием от меча, но пришло время начать жить его силой. Во-первых, меч вам необходим, потому что (осознаете вы это или нет) вы находитесь посреди эпического сражения, и Бог не хочет, чтобы его дочери остались без оружия или были пойманы врасплох. Насколько необходимо поднимать эту тему, я узнала совершенно неожиданно. Это произошло рано утром в июне 2010 года, когда я вернулась домой из поездки: в течение четырех недель я проповедовала в пяти разных странах мира. Стоит заметить, что все эти страны были расположены далеко не по соседству друг с другом, поэтому в поездке приходилось привыкать к различным часовым поясам, к разнице во времени до 10 часов, и совершать

Лиза Бивер - Девушки с мечами

2015 Messenger International

Оригинальное издание на английском языке под названием

Girls with Swords

Лиза Бивер - Девушки с мечами - Содержание

Часть первая. Избранная

1. Ты — мишень

2. Рождение меча

3. Ты можешь стать героиней

4. Поле боя

5. Крест есть меч

Часть вторая. Снаряженная

6. Стать воином

7. Наточить меч

Часть третья. Вооруженная

8. Меч слова

9. Меч жатвы

10. Меч света

11. Меч песни

12. Меч молчания

13. Меч прощения и восстановления

Часть четвертая. Посланная