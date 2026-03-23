Бивер - Уничтожить криптонит

Бивер - Уничтожить криптонит
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Возможно, вы удивитесь, но никогда прежде у меня не возникало так часто желание перестать писать книгу, и скоро я объясню почему. Но, во-первых, какое отношение к последователям Христа может иметь книга с названием «Уничтожить криптонит»? Позвольте мне кратко объяснить.


Большинство из нас знают слово «криптонит» по сюжету фильма «Супермен». История, ставшая буквально американской народной сказкой, была создана старшеклассниками Джерри Сигелом и Джо Шустером и впервые опубликована в комиксах в июне 1938 года. Сюжетная линия выдающегося героя, обладающего сверхмощными способностями, была идеальным противоядием во время нацистской тирании. Популярность Супермена стремительно росла и постепенно этот персонаж стал героем не только комиксов, но также радиопередач, телесериалов и полнометражного фильма.


Спустя какое-то время комиксы про Супермена наскучили читателям и зрителям из-за того, что персонаж был неуязвим. Тогда в 1940-х годах авторы решили привнести новый элемент — ставшее знаменитым вещество под названием криптонит. Этот минерал с родной планеты Супермена был способен нейтрализовать его сверхчеловеческие способности. Под влиянием криптонита Супермен терял их и становился таким же, как обычный человек

Джон Бивер - Уничтожить криптонит

Messenger International, 2019 г. - 342 с.

Дополнительные ресурсы на русском языке доступны для бесплатного скачивания на сайте www.CloudLibrary.org

Джон Бивер - Уничтожить криптонит - Содержание

РАЗДЕЛ 1. СИЛА ОДНОГО

  • 1 Вопросы, которые мы обходим стороной

  • 2 Знакомьтесь, криптонит

  • 3 Один

  • 4 Заразный криптонит

  • 5 Несите изменения

  • 6 Мотивация

  • 7 Сила единства

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРИПТОНИТА

  • 8 Брачный завет

  • 9 Прелюбодеяние против бога

  • 10 Что стоит за идолопоклонством?

  • 11 Идолопоклонство верующих

  • 12 Облегченное давление

  • 13 Криптонит

  • 14 Грех

РАЗДЕЛ 3. ДЕЙСТВИЯ КРИПТОНИТА

  • 15 Сила греха (часть 1)

  • 16 Сила греха (часть 2)

  • 17 Заблуждающиеся

  • 18 Фальшивый Иисус

  • 19 Точка отправления

  • 20 Покаяние

  • 21 Три царя

РАЗДЕЛ 4. УСТРАНЕНИЕ КРИПТОНИТА

  • 22 Лицом к лицу

  • 23 Терпимость

  • 24 Любовь и истина

  • 25 Уничтожить криптонит

  • 26 Грех, который не грех

  • 27 Банкетная дверь

  • 28 Восстань

Вопросы для обсуждения

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

