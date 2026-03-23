Возможно, вы удивитесь, но никогда прежде у меня не возникало так часто желание перестать писать книгу, и скоро я объясню почему. Но, во-первых, какое отношение к последователям Христа может иметь книга с названием «Уничтожить криптонит»? Позвольте мне кратко объяснить.



Большинство из нас знают слово «криптонит» по сюжету фильма «Супермен». История, ставшая буквально американской народной сказкой, была создана старшеклассниками Джерри Сигелом и Джо Шустером и впервые опубликована в комиксах в июне 1938 года. Сюжетная линия выдающегося героя, обладающего сверхмощными способностями, была идеальным противоядием во время нацистской тирании. Популярность Супермена стремительно росла и постепенно этот персонаж стал героем не только комиксов, но также радиопередач, телесериалов и полнометражного фильма.



Спустя какое-то время комиксы про Супермена наскучили читателям и зрителям из-за того, что персонаж был неуязвим. Тогда в 1940-х годах авторы решили привнести новый элемент — ставшее знаменитым вещество под названием криптонит. Этот минерал с родной планеты Супермена был способен нейтрализовать его сверхчеловеческие способности. Под влиянием криптонита Супермен терял их и становился таким же, как обычный человек

Джон Бивер - Уничтожить криптонит

Messenger International, 2019 г. - 342 с.

Дополнительные ресурсы на русском языке доступны для бесплатного скачивания на сайте www.CloudLibrary.org

Джон Бивер - Уничтожить криптонит - Содержание

РАЗДЕЛ 1. СИЛА ОДНОГО

1 Вопросы, которые мы обходим стороной

2 Знакомьтесь, криптонит

3 Один

4 Заразный криптонит

5 Несите изменения

6 Мотивация

7 Сила единства

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРИПТОНИТА

8 Брачный завет

9 Прелюбодеяние против бога

10 Что стоит за идолопоклонством?

11 Идолопоклонство верующих

12 Облегченное давление

13 Криптонит

14 Грех

РАЗДЕЛ 3. ДЕЙСТВИЯ КРИПТОНИТА

15 Сила греха (часть 1)

16 Сила греха (часть 2)

17 Заблуждающиеся

18 Фальшивый Иисус

19 Точка отправления

20 Покаяние

21 Три царя

РАЗДЕЛ 4. УСТРАНЕНИЕ КРИПТОНИТА

22 Лицом к лицу

23 Терпимость

24 Любовь и истина

25 Уничтожить криптонит

26 Грех, который не грех

27 Банкетная дверь

28 Восстань

Вопросы для обсуждения