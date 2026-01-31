Сложно переоценить значимость этой работы для современного исследователя направлений Hermetic Studies, ведь через арабских учёных и философов память о Гермесе Трисмегисте и герметические тексты были сохранены и преобразованы, а также создавались новые рукописи и легенды.

Кевин ван Бладел - Арабский Гермес: от языческого мудреца до пророка науки

Пер. с англ, и араб. В. А. Розова и М. М. Хасанова; науч. ред. В. А. Розова; науч, ред., вст. ст. и коммент. Б. К. Двинянинова; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 548 с.: ил.

(Герметицизм с древности до наших дней, вып. 5).

ISBN 978-5-94396-239-4

Кевин ван Бладел - Арабский Гермес: от языческого мудреца до пророка науки - Содержание

Часть I. Предыстория

1. Введение

1.1. Древнегреческая Герметика в римском Египте и её европейское восприятие

1.2. Восприятие греческой Герметики в Античности

1.3. Рождение арабской науки и древних книг в Багдаде

1.4. Понимание терминов «герметический» и «герметизм» в арабском контексте

2. Гермес в Сасанидском Иране

2.1. Свидетельства о Гермесе в сасанидских магических текстах2

2.2. Гермес в среде сасанидских астрологов

2.3. Поздние свидетельства существования переводов с греческого на среднеперсидский в эпоху Сасанидов

2.4. Некоторые гороскопы, вероятно, относящиеся ко временам Сасанидов

2.5. Герметика во времена Шапура

2.6. Останес и маги

2.7. Останес и Гермес на арабском

2.8. «Гимн жемчужине» и иранская история наук

2.9. Роль Александра Великого в иранской истории наук

2.10. Выводы

3. Гермес и сабии Харрана

3.1. Введение в проблему «сабиев»

3.2. Харранская неоплатоническая школа?

3.3 Предполагаемое влияние харранской Герметики

3.4. Свидетельства передачи Герметики харранскими сабиями 3.4.1. Свидетельства из антиязыческой полемики сирийских христиан ок. 600 г. н. э 3.4.2. Свидетельство Феодора Абу Курры, епископа Харрана (расцвет деятельности — ок. 805-839 гг.) 3.4.3. Свидетельства аль-Кинди (ум. ок. 870 г.), Ибн аль-Кифти (ум. 1248 г.) и Ибн аль-‘Ибри (ум. 1286 г.) 3.4.4. Свидетельство Абу Ма‘шара (ум. 886 г.), аль-Бируни (ум. ок. 1050 г.) и других 3.4.5. Свидетельство Сабита ибн Курры (ум. 901 г.) или Синана ибн Сабита (ум. 942/943 г.) 3.4.6. Свидетельство аль-Мубашшира ибн Фатика (сост. 1048/1049 г.) 3.4.7. Свидетельство аль-Мас‘уди (ум. 956 г.) и восприятие арабами «Письма к Анебону» Порфирия и трактата «О египетских мистериях» 3.4.8. Свидетельства «Гайят аль-Хаким», «Китаб аль-Истамахис» и Мусы ибн Маймуна (ум. 1204 г.)

3.5. Конец истории харранских сабиев

3.6. Выводы

Приложение. Харранцы и Индия

Часть II. История арабского Гермеса 205

4. Три Гермеса

4.1. Самая ранняя форма арабской легенды о трёх Гермесах

4.2. Древнегреческие предания арабской легенды

4.3. По следам мировых хроник

4.4. Анниан на сирийском и арабском языках

4.5. Абу Ма‘шар как хронограф

4.6. Другие стороны (аспекты) легенды о Гермесе

4.7. Третий Гермес

4.8. Выводы

5. Пророк Гермес

5.1. Небесное восхождение Гермеса

5.2. Гермес законодатель, представленный аль-Мубашширом ибн Фатиком

5.3. Мудрость арабского Гермеса

5.4. Синтез представлений о Гермесе в ХП-ХШ вв. и в последующих периодах до XVI в

6. Заключение. Создание арабского Гермеса

Приложение 373

Арабские версии «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста

Псевдо-Аполлоний, «Сирр аль-Халика»

Джабир ибн Хайян, «Китаб Устукус аль-Усс ас-Сани»

Псевдо-Аристотель, «Сирр аль-Асрар»

Гайят аль-Хаким (Пикатрикс) Кн. 4, гл. 3 [аль-Ашмунайн]

Дуа «Арба‘уна Идрисийя»

Глоссарий

Библиография

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