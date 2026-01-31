Бладел - Арабский Гермес
Сложно переоценить значимость этой работы для современного исследователя направлений Hermetic Studies, ведь через арабских учёных и философов память о Гермесе Трисмегисте и герметические тексты были сохранены и преобразованы, а также создавались новые рукописи и легенды.
Кевин ван Бладел - Арабский Гермес: от языческого мудреца до пророка науки
Пер. с англ, и араб. В. А. Розова и М. М. Хасанова; науч. ред. В. А. Розова; науч, ред., вст. ст. и коммент. Б. К. Двинянинова; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 548 с.: ил.
(Герметицизм с древности до наших дней, вып. 5).
ISBN 978-5-94396-239-4
Кевин ван Бладел - Арабский Гермес: от языческого мудреца до пророка науки - Содержание
Часть I. Предыстория
1. Введение
1.1. Древнегреческая Герметика в римском Египте и её европейское восприятие
1.2. Восприятие греческой Герметики в Античности
1.3. Рождение арабской науки и древних книг в Багдаде
1.4. Понимание терминов «герметический» и «герметизм» в арабском контексте
2. Гермес в Сасанидском Иране
2.1. Свидетельства о Гермесе в сасанидских магических текстах2
2.2. Гермес в среде сасанидских астрологов
2.3. Поздние свидетельства существования переводов с греческого на среднеперсидский в эпоху Сасанидов
2.4. Некоторые гороскопы, вероятно, относящиеся ко временам Сасанидов
2.5. Герметика во времена Шапура
2.6. Останес и маги
2.7. Останес и Гермес на арабском
2.8. «Гимн жемчужине» и иранская история наук
2.9. Роль Александра Великого в иранской истории наук
2.10. Выводы
3. Гермес и сабии Харрана
3.1. Введение в проблему «сабиев»
3.2. Харранская неоплатоническая школа?
3.3 Предполагаемое влияние харранской Герметики
3.4. Свидетельства передачи Герметики харранскими сабиями
3.4.1. Свидетельства из антиязыческой полемики сирийских христиан ок. 600 г. н. э
3.4.2. Свидетельство Феодора Абу Курры, епископа Харрана (расцвет деятельности — ок. 805-839 гг.)
3.4.3. Свидетельства аль-Кинди (ум. ок. 870 г.), Ибн аль-Кифти (ум. 1248 г.) и Ибн аль-‘Ибри (ум. 1286 г.)
3.4.4. Свидетельство Абу Ма‘шара (ум. 886 г.), аль-Бируни (ум. ок. 1050 г.) и других
3.4.5. Свидетельство Сабита ибн Курры (ум. 901 г.) или Синана ибн Сабита (ум. 942/943 г.)
3.4.6. Свидетельство аль-Мубашшира ибн Фатика (сост. 1048/1049 г.)
3.4.7. Свидетельство аль-Мас‘уди (ум. 956 г.) и восприятие арабами «Письма к Анебону» Порфирия и трактата «О египетских мистериях»
3.4.8. Свидетельства «Гайят аль-Хаким», «Китаб аль-Истамахис» и Мусы ибн Маймуна (ум. 1204 г.)
3.5. Конец истории харранских сабиев
3.6. Выводы
Приложение. Харранцы и Индия
Часть II. История арабского Гермеса 205
4. Три Гермеса
4.1. Самая ранняя форма арабской легенды о трёх Гермесах
4.2. Древнегреческие предания арабской легенды
4.3. По следам мировых хроник
4.4. Анниан на сирийском и арабском языках
4.5. Абу Ма‘шар как хронограф
4.6. Другие стороны (аспекты) легенды о Гермесе
4.7. Третий Гермес
4.8. Выводы
5. Пророк Гермес
5.1. Небесное восхождение Гермеса
5.2. Гермес законодатель, представленный аль-Мубашширом ибн Фатиком
5.3. Мудрость арабского Гермеса
5.4. Синтез представлений о Гермесе в ХП-ХШ вв. и в последующих периодах до XVI в
6. Заключение. Создание арабского Гермеса
Приложение 373
Арабские версии «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста
Псевдо-Аполлоний, «Сирр аль-Халика»
Джабир ибн Хайян, «Китаб Устукус аль-Усс ас-Сани»
Псевдо-Аристотель, «Сирр аль-Асрар»
Гайят аль-Хаким (Пикатрикс) Кн. 4, гл. 3 [аль-Ашмунайн]
Дуа «Арба‘уна Идрисийя»
Глоссарий
Библиография
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