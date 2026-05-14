Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бламайрз - Хроники сидов

Бламайрз - Хроники сидов
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philology Literature, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм

В издательстве Thesaurus Deorum (2026) вышел перевод уникального исследования Стивена Бламайрза «Хроники сидов». Книга посвящена одной из самых загадочных мистификаций в истории литературы — творческому союзу Уильяма Шарпа и его «второго я», Фионы Маклауд.

Стивен Бламайрз, исследователь кельтской магии, рассматривает феномен Фионы Маклауд не просто как литературный псевдоним Уильяма Шарпа (1855–1905), а как результат реального контакта с «иномирным» сознанием. Согласно версии автора, Фиона была самостоятельной личностью из Волшебной страны (мира сидов), которая использовала Шарпа как посредника для передачи древних знаний викторианской публике.

Бламайрз С. - Хроники сидов

Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Thesaurus Deorum, 2026. — 326 с.
ISBN 978-5-6054227-2-3.

Бламайрз С. - Хроники сидов - Содержание

  • Предисловие

  • Глава первая. Жизнь Уильяма Шарпа

  • Глава вторая. Записки Фионы Маклауд о собственных сочинениях

  • Глава третья. Традиция фейри

  • Глава четвертая. Общие сведения о фейри

  • Глава пятая. Шеймус Маклауд

  • Глава шестая. Боги и богини Волшебного народа

  • Глава седьмая. Мифология Волшебного народа

  • Глава восьмая. Заклинания и заговоры Волшебного народа

  • Глава девятая. Четыре города

  • Глава десятая. Радость и печаль

  • Глава одиннадцатая. Призывание покоя

  • Приложения к русскому изданию

    • Приложение 1. Родословие Бригиты

    • Приложение 2. Орхиль, темная богиня

    • Приложение 3. Бунт ангелов

    • Приложение 4. Фрий

    • Приложение 5. Бессмертный час

  • Литература

  • Аббревиатуры

Views 29
Rating 5.0 / 5
Added 14.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books