Бламайрз - Хроники сидов

В издательстве Thesaurus Deorum (2026) вышел перевод уникального исследования Стивена Бламайрза «Хроники сидов». Книга посвящена одной из самых загадочных мистификаций в истории литературы — творческому союзу Уильяма Шарпа и его «второго я», Фионы Маклауд.
Стивен Бламайрз, исследователь кельтской магии, рассматривает феномен Фионы Маклауд не просто как литературный псевдоним Уильяма Шарпа (1855–1905), а как результат реального контакта с «иномирным» сознанием. Согласно версии автора, Фиона была самостоятельной личностью из Волшебной страны (мира сидов), которая использовала Шарпа как посредника для передачи древних знаний викторианской публике.
Бламайрз С. - Хроники сидов
Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Thesaurus Deorum, 2026. — 326 с.
ISBN 978-5-6054227-2-3.
Бламайрз С. - Хроники сидов - Содержание
Предисловие
Глава первая. Жизнь Уильяма Шарпа
Глава вторая. Записки Фионы Маклауд о собственных сочинениях
Глава третья. Традиция фейри
Глава четвертая. Общие сведения о фейри
Глава пятая. Шеймус Маклауд
Глава шестая. Боги и богини Волшебного народа
Глава седьмая. Мифология Волшебного народа
Глава восьмая. Заклинания и заговоры Волшебного народа
Глава девятая. Четыре города
Глава десятая. Радость и печаль
Глава одиннадцатая. Призывание покоя
Приложения к русскому изданию
Приложение 1. Родословие Бригиты
Приложение 2. Орхиль, темная богиня
Приложение 3. Бунт ангелов
Приложение 4. Фрий
Приложение 5. Бессмертный час
Литература
Аббревиатуры
