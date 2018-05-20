«Книга о христианской борьбе написана простым языком для братьев, слабо владеющих латынью. Она содержит правило веры и заповеди жизни. В книге я пишу: «Да не послушаем тех, кто отрицает будущее воскресение плоти, указывая на сказанное апостолом Павлом: Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, не понимая сказанного тем же апостолом, Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему - облечься в бессмертие. Действительно, когда это свершится, то уже не будет плоти и крови, но небесное тело».

Эти слова не следует понимать в том смысле, что не будет больше естества плоти, но под именем плоти и крови должно разуметь, по мысли апостола, тление плоти и крови, которого не будет в Царстве, где плоть будет нетленной. Возможно и другое понимание, при котором под именем плоти и крови апостол имеет в виду дела плоти и крови, и тех, кто не наследует Царства из-за постоянной любви к ним. Книга начинается словами: "Венец победы..."». Так, в свойственном ему автобиографическом стиле блаженный Августин пишет о своем произведении De agone christiano (CPL. N. 296). На основании этих слов, а также из текста самого трактата можно судить об адресате, предмете, цели и содержании книги.

Блаженный Августин - О христианской борьбе

[пер. с лат. диакон Августин Соколовски; ред. А. Р. Фокин]

М.: Центр библейско-патрологических исследований; 2010. 133 с.

Редактор издания: А. Р. Фокин

Рецензент: А. А. Столяров

ISBN 978-5-8.5271-345-4

Блаженный Августин - О христианской борьбе - Оглавление

От редакции

Предисловие

Блаженный Августин. О христианской борьбе

Библиография

Блаженный Августин - О христианской борьбе - От редакции

Мы предлагаем читателю русский перевод небольшого трактата «О христианской борьбе» знаменитого отца и учителя Церкви — блаженного Августина, епископа Гиппонского (354-430 гг.). Написанный около 397 года, в первые годы епископского служения блаж. Августина, этот трактат представляет собой не только удивительное по силе и ясности рассуждение о том, в чем заключается подлинная христианская борьба, осуществляющаяся в напряженной работе разума и сердца по различению правды от заблуждения, но и пространное катехетическое наставление, адресованное тем, кто привык воспринимать истины веры в чистоте сердца и простоте языка, и касающееся главных положений христианского вероучения и нравственности.

В нем блаж. Августин вдохновенно говорит нам о том, чем жило и дышало, во что верило и в чем заблуждалось древнее христианство Римской Африки. Трактат «О христианской борьбе», являющийся одним из образцов раннехристианского катехизиса, впервые издается в русском переводе и снабжен параллельным латинским текстом. Поэтому мы надеемся, что он будет не только интересен всем читателям, интересующимся богословием блаж. Августина, но и может послужить хорошим пособием для студентов духовных семинарий, академий и богословских факультетов, изучающих святоотеческое наследие.