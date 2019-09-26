Бенджамин Блех – Что такое иудаизм

Серия – «Шаг за шагом»

Представьте: кто-то сказал вам, что познал все тайны жизни — как быть счастливым, для чего стоит жить, что значит быть человеком, кто создал нас, что происходит после смерти. Наверняка вам было бы интересно узнать ответы на эти и другие, столь же животрепещущие, вопросы. О, святой Моисей! — а евреи верят в то, что Моисей был святым — именно это иудаизм предлагает своим последователям. Иудаизм — не просто религия, которая учит нас, как относиться к Богу. Это образ жизни, призванный сделать нас мудрее, счастливее, лучше. Он дает ответы на все вопросы, какие только могут прийти в голову: как воспитывать детей, как раскрыть свои способности, как любить других и как заслужить любовь, как найти удовлетворение и душевный покой и — хотите верьте, хотите нет — как получить наслаждение от секса, причем советы по этому вопросу будут даже лучше тех, что может дать вам доктор Руфь. Что дает иудаизму такую проницательность? Не следует забывать, что Иудейская Библия и иудаизм — синонимы. Источник учения, законов, ценностей и принципов иудаизма — Книга книг, величайший шедевр мудрости и интуиции. Библия прошла проверку временем. Сегодня ее почитают так же, как и в древности. Примечательно, что выжила не только Библия, но и народ, который воспринял ее послание как божественное руководство в жизни.

Марк Твен писал: «Египтяне, вавилоняне и персы рождались, наполняли планету шумом и блеском, затем гасли, превращаясь в грезы сказок и предания, а потом исчезали совсем. За ними появились греки и римляне, устроили жуткий шум и гам, но и они исчезли. Появились и другие народы, некоторое время высоко держали свой светоч, но он выгорел, и они сидят теперь в полумраке, если вовсе не исчезли с лица земли. Еврей видел их всех, превзошел их всех, но и сейчас он тот же, каким и был всегда. Все на свете смертно, кроме еврея. Все минует, а он остается».

В чем же секрет бессмертия евреев? Сами евреи ответили бы просто: «Уцелеть нам помог иудаизм. Не мы храним нашу веру, но наша вера хранит нас». Эта книга поможет вам понять, в чем отличие иудаизма от других религий, как он помог маленькому народу пережить самые могучие империи и почему он оказал такое влияние на историю человечества и современную цивилизацию. Вы увидите, почему раввины Талмуда (книги, о которой вы прочтете в Главе 8) говорили об иудаизме: «Изучайте его, углубляйтесь в него все дальше — поскольку в нем заключено все».

Бенджамин Блех – Что такое иудаизм

Перевод с английского – В. Арсеновой

Издательство – «ACT»: «Астрель» – 398 с.

Москва – 2007 г.

ISBN 978-5-17-042946-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-15789-9 (ООО «Издательство Астрель»)

Бенджамин Блех – Что такое иудаизм – Содержание

Часть 1 Мир глазами Бога

О, Боже

Мужчина и женщина

Друзья

Закон и порядок

Этот прекрасный мир

Часть 2 Прочтите все об этом

Мировой бестселлер

Библия - это нечто большее

Законы и легенды

Новое в иудаизме

Часть 3 Время вашей жизни

Еврейский календарь

Самые святые дни

Это история: Три ноги

Праздник и пост

Часть 4 От колыбели до могилы

«Мазль Тов»: это мальчик (девочка)

Участники свадьбы

Смерть! Где твое жало?

Часть 5 Все о семье: дом

Добро пожаловать в мое скромное жилище

Кухня

Столовая

Спальня

Детская

Часть 6 Синагога

Проведем экскурсию

Давайте помолимся

Мода для синагоги

Часть 7 Ключевые вопросы

Какой вид иудаизма?

Что важнее всего?

Вопросы из зала

Часть 8 Добро пожаловать в XXI век

Времена переменились

Проблемы, проблемы, проблемы

Магический кристалл! что ждет нас в будущем?

Приложения

А. Словарь

Б. Путеводитель по лучшим русскоязычным еврейским веб-сайтам

В. Музеи и выставки

Г. Еврейские организации

Д. Литература об иудаизме

Указатель

Бенджамин Блех – Что такое иудаизм – С чего все начиналось

Эта история, как ни странно, даже не отражена в Библии. Мидраш, древний сборник раввинистических легенд и преданий, рассказывает нам о том, как Авраам пришел к своему глубокому духовному открытию. Покинув населенные окрестности своего родного города Ура, он набрел на прекрасный дворец. В какой-то момент он подумал: «Здесь никого нет. Видимо, дворец возник сам по себе». Тут он рассмеялся над собственной глупостью: дворцы не появляются сами по себе, такое великолепное творение могли создать только руки истинных мастеров — архитекторов и строителей.

И в этот миг его осенила мысль, которая с современных позиций выглядит вполне логичной: у этого сложного, прекрасного, величественного мира также был свой творец. Библия считает открытие Авраама настолько важным, что посвящает этой теме первый стих: Вначале Бог сотворил небо и землю. (Книга Бытия 1:1) Мир существовал не всегда. Он имеет начало. Он возник из небытия. Чтобы это случилось, нужен был Творец. Вот что мы имеем в виду прежде всего, когда говорим о Боге — всемогущей сущности, бывшей прежде Вселенной и однажды создавшей наш мир. До середины XX в. наука твердо придерживалась того мнения, что мир вечен.

Идея о сотворении чего-либо из ничего, представляющая собой самую сущность веры иудаизма в Божественного Творца, отметалась как неправдоподобная. Наука и религия сошлись в поединке, исход которого был неочевиден. В конце концов, как можно с уверенностью говорить о том, что произошло так давно? В 1946 г. Гамов потряс научное сообщество радикальной новаторской теорией. Вместо общепринятого предположения о неизменности Вселенной (то, что мы наблюдаем сегодня, существовало и будет существовать всегда, не изменяясь) Гамов выдвинул идею о том, что Вселенная появилась в некий определенный момент 15 млрд лет назад.

Гамов не пытался определить источник чудовищного выброса энергии или света, известного как «Большой взрыв», однако он убедительно доказал, что когда нечто — или Некто — произнес «Да будет свет», эта колоссальная энергия стала основой всей материи, существующей ныне во. Вселенной. К началу 60 ־ х гг. появилась реальная возможность обнаружить электромагнитное излучение, предсказанное теорией «Большого взрыва», и обосновать ее выводы. В 1978 г. Арно Пензиас и Роберт Уилсон, помощники Гамова, получили Нобелевскую премию в области физики за свое фундаментальное открытие.

К сожалению, Георгий Гамов не смог разделить с ними триумф, поскольку скончался в 1968 г., а правила присуждения Нобелевской премии не предусматривают посмертного награждения. Возможно, именно поэтому кандидатура Авраама даже не рассматривалась, хотя именно он первым предложил, что в определенный момент мир был сотворен из ничего; эту идею нобелевский лауреат профессор Стивен Вайнберг из Гарвардского университета называет «одним из самых важных • научных открытий XX в.».