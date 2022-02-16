Мартин Блейзер - Охотники за микробами

Я не знал двух сестер отца. Они родились в маленьком городке в начале прошлого века и не дожили до второго дня рождения. В один из дней у них поднялась высокая температура и, наверное, появилось что-то еще. Ситуация была настолько серьезной, что мой дедушка пошел в молитвенный дом и изменил имена своих дочерей, чтобы обмануть ангела смерти.

Ни одной это не помогло.

В 1850 году каждый четвертый ребенок в Америке умирал еще до первого дня рождения. Смертельные эпидемии проносились по перенаселенным городам, где люди жили в темных, грязных комнатах с затхлым воздухом и без проточной воды. Из знакомых нам болезней тогда свирепствовали холера, пневмония, скарлатина, дифтерия, коклюш, туберкулез и оспа.

Сейчас лишь шесть американских младенцев из тысячи не доживают до года — это значительное улучшение. За последние полтора столетия и Соединенные Штаты, и другие развитые страны стали намного здоровее [1, см. с. 15]. Это произошло благодаря улучшению санитарных условии, дератизации, чистой питьевой воде, пастеризованному молоку, детским прививкам, современным медицинским процедурам (в том числе анестезии) и, конечно, почти семидесяти годам применения антибиотиков.

В современном мире дети растут без деформированных из-за недостатка витамина D костей или «замутненных» из-за инфекции дыхательных путей. Почти все женщины выживают после родов. Восьмидесятилетние старики, уйдя на пенсию, бодро бегают за теннисными мячами, часто благодаря металлическому бедренному суставу.

Тем не менее за последние несколько десятилетий, несмотря на все медицинские достижения, что- то пошло не так. Мы становимся слабее, страдаем от разнообразной «чумы современности»: ожирения, ювенильного диабета, астмы, сенной лихорадки, пищевых аллергий, гастроэзофагеального рефлюкса, рака, целиакии, болезни Крона, язвенного колита, аутизма, экземы. И это далеко не весь список. Об этом каждый день пишут в газетах. Скорее всего, мы сами, кто-то из членов семьи или знакомых страдает одним из этих заболеваний. В отличие от смертоносных болезней прошлых веков, которые протекали скоротечно и били наверняка, вышеперечисленные — хронические, они портят жизнь жертвам в течение десятилетий.

Мартин Блейзер - Охотники за микробами : как антибиотики, санация и дезинфекция ослабляют иммунитет и приводят к развитию новых заболеваний

Москва : Эксмо, 2021. — 352 с. — (Человек: революционный подход).

ISBN 978-5-04-122578-0

Мартин Блейзер - Охотники за микробами - Содержание

Глава 1. «Чума современности»

Глава 2. Наша микробная планета

Глава 3. Микробном человека

Глава 4. Появление патогенов

Глава 5. Чудо-лекарства

Глава 6. Чрезмерное использование антибиотиков

Глава 7. Современный фермер

Глава 8. Мать и дитя

Глава 9. Забытый мир

Глава 10. Изжога

Глава 11. Проблемы с дыханием

Глава 12. Выше

Глава 13. ...И толще

Глава 14. Вернемся к «чуме современности»

Глава 15. Антибиотиковая зима

Глава 16. Решения

Эпилог

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