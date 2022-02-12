Мы путешествуем как в пространстве, так и во времени. Эта книга незаменима для тех, кто собирается посетить Италию и при этом хочет узнать о ней больше того, что обычно можно прочитать в лаконичных путеводителях. Важно понимать, что у Италии нет единой многовековой истории, как у других стран (например, Франции), и написание краткой истории Италии дело не простое. На протяжении долгих столетий страна была раздроблена и многие ее части принадлежали крупным, зачастую соперничающим друг с другом державам, таким как Австрийская и Испанская империи. Увы, и в наши дни редко удается за одну поездку «охватить» Италию в ее цельном многообразии. Акцент обычно делается на отдельных городах и местах, и в итоге путешественник узнает историю страны весьма выборочно.

Если составлять историю Италии, используя только хронологический принцип, потеряется региональная специфика; если же отталкиваться исключительно от регионов, будут неизбежны повторения. В мой рассказ включены как основополагающие события общей истории в хронологическом порядке, так и сведения об отдельных регионах. В тексте также будут встречаться вставки с отдельными темами, заслуживающими внимания читателя.

Для меня лично огромное удовольствие поделиться собственным полувековым опытом путешествий по Италии, которые начались в 1960-е годы, когда вместе с родителями я побывал там четыре раза. Самыми же приятными были поездки с Сарой: вместе мы побывали в Аб-руцци, Болонье, на Липарских островах, в Лукке, Модене, Неаполе, Парме, Риме, на Сардинии, Сицилии, в Турине, Тоскане, Умбрии, Венеции и Вероне. Мне очень понравилось читать лекции в Ломбардии, Неаполе и Тоскане, ведь, помимо прочего, я узнал, что такое приправы из долины реки Адда, безмятежные арочные галереи монастырей Прато и «новая кухня» неаполитанских ресторанов. За исследованием архивов Флоренции, Генуи, Лукки, Модены, Неаполя, Пармы, Турина и Венеции я провел интереснейшие часы своей жизни.

Джереми Блэк - Краткая история Италии

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 368 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-18234-9

Джереми Блэк - Краткая история Италии - Содержание

Введение

1. Великолепие древнего Рима. До 476

2. Многообразие средневековых королевств. 476-1402

3. Эпоха Возрождения. XV век

4. Итальянские войны. XVI век

5. Италия эпохи барокко. XVII век

6. Старый порядок. XVIII век

7. Великая французская революция и правление Наполеона Бонапарта. 1789-1815

8. От Наполеона к объединению. 1815-1860

9. Объединенная страна. 1861-1918

10. От войны к миру путем мира и войны. 1918-1945

11. После войны. 1945-1990

12. Современная Италия. После 1990

13. Север

14. Центральная Италия

15. Меццоджорно (Южная Италия, страна полуденного солнца)

16. Острова

Заключение

Избранная библиография

Фотоматериалы