Джереми Блэк - Краткая история Италии

Блэк Джереми - Краткая история Италии
Мы путешествуем как в пространстве, так и во времени. Эта книга незаменима для тех, кто собирается посетить Италию и при этом хочет узнать о ней больше того, что обычно можно прочитать в лаконичных путеводителях. Важно понимать, что у Италии нет единой многовековой истории, как у других стран (например, Франции), и написание краткой истории Италии дело не простое. На протяжении долгих столетий страна была раздроблена и многие ее части принадлежали крупным, зачастую соперничающим друг с другом державам, таким как Австрийская и Испанская империи. Увы, и в наши дни редко удается за одну поездку «охватить» Италию в ее цельном многообразии. Акцент обычно делается на отдельных городах и местах, и в итоге путешественник узнает историю страны весьма выборочно.
Если составлять историю Италии, используя только хронологический принцип, потеряется региональная специфика; если же отталкиваться исключительно от регионов, будут неизбежны повторения. В мой рассказ включены как основополагающие события общей истории в хронологическом порядке, так и сведения об отдельных регионах. В тексте также будут встречаться вставки с отдельными темами, заслуживающими внимания читателя.
Для меня лично огромное удовольствие поделиться собственным полувековым опытом путешествий по Италии, которые начались в 1960-е годы, когда вместе с родителями я побывал там четыре раза. Самыми же приятными были поездки с Сарой: вместе мы побывали в Аб-руцци, Болонье, на Липарских островах, в Лукке, Модене, Неаполе, Парме, Риме, на Сардинии, Сицилии, в Турине, Тоскане, Умбрии, Венеции и Вероне. Мне очень понравилось читать лекции в Ломбардии, Неаполе и Тоскане, ведь, помимо прочего, я узнал, что такое приправы из долины реки Адда, безмятежные арочные галереи монастырей Прато и «новая кухня» неаполитанских ресторанов. За исследованием архивов Флоренции, Генуи, Лукки, Модены, Неаполя, Пармы, Турина и Венеции я провел интереснейшие часы своей жизни.
Джереми Блэк - Краткая история Италии
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 368 с. ; ил.
ISBN 978-5-389-18234-9
Джереми Блэк - Краткая история Италии - Содержание
- Введение
- 1. Великолепие древнего Рима. До 476
- 2. Многообразие средневековых королевств. 476-1402
- 3. Эпоха Возрождения. XV век
- 4. Итальянские войны. XVI век
- 5. Италия эпохи барокко. XVII век
- 6. Старый порядок. XVIII век
- 7. Великая французская революция и правление Наполеона Бонапарта. 1789-1815
- 8. От Наполеона к объединению. 1815-1860
- 9. Объединенная страна. 1861-1918
- 10. От войны к миру путем мира и войны. 1918-1945
- 11. После войны. 1945-1990
- 12. Современная Италия. После 1990
- 13. Север
- 14. Центральная Италия
- 15. Меццоджорно (Южная Италия, страна полуденного солнца)
- 16. Острова
- Заключение
Избранная библиография
Фотоматериалы
No comments yet. Be the first!