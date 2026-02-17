Книга Вильяма Е. Блэкстона «Господь грядет» (в оригинале Jesus is Coming) — это один из самых влиятельных трудов в истории христианской эсхатологии, ставший классикой премиллениализма. Написанная еще в конце XIX века, она выдержала десятки переизданий и послужила мощным импульсом для пробуждения интереса к библейским пророчествам. Автор ставит перед собой задачу доказать, используя исключительно тексты Писания, что второе пришествие Христа будет буквальным, видимым и может произойти в любой момент.

Блэкстон подробно разбирает разницу между восхищением Церкви и славным явлением Господа миру, систематизируя пророчества Ветхого и Нового Заветов. Особое внимание в книге уделяется роли Израиля в Божьем плане: автор был одним из первых, кто на основе Библии предсказал восстановление еврейского государства еще до того, как это стало политической реальностью. Он подчеркивает, что исполнение пророчеств об Израиле является «вернейшим хронометром», указывающим на близость конца нынешнего века.

Труд написан в форме кратких, логически выверенных тезисов, сопровождаемых обширными списками ссылок на Библию. Это делает книгу не просто чтением для вдохновения, а полноценным учебным пособием. Главный посыл Блэкстона — «бодрствуйте», так как ожидание Господа должно быть не пассивным созерцанием, а активным стимулом к святой жизни и всемирной евангелизации.

В. Е. Блэкстон – Господь грядет

Перевели с английского Н.Н. и Рухама. – Нет выходных данных. – 1927 г. - 238 c.

В. Е. Блэкстон – Господь грядет – Содержание

ГЛАВА I. ГОСПОДЬ ПРИДЕТ ОПЯТЬ

«Это мнѣ безразлично» - Главное побужденіе к святой жизни - Ученіе о Пришествіи - «Это меня не касается» - Его важное мѣсто в Словѣ Божіем. Его практическое значеніе - Сорок ссылок, доказывающих его практическій характер

ГЛАВА II. БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНІЕ — Лук. 1:31-33

Бесѣда христіанина с евреем - Символы, аллегоріи и метафоры - Теорія переноснаго смысла подрывает авторитет и силу Слова Божія и основаніе всякаго христіанскаго ученія. Цѣль языка - Пророчества, буквально исполнившіяся относительно перваго пришествія Христа - Пророчества, которыя должны буквально исполниться при втором пришествіи

ГЛАВА III. ЕГО ПРИШЕСТВІЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ СМЕРТИ

Смерть есть враг - Она не упоминается в Писаніи в смыслѣ второго пришествія - Промежуточное состояніе умерших - Свидѣтельство д-ра Давида Брауна - Замѣна Его пришествія смертью извращает ученіе о воскресеніи - Нам повелѣвается ожидать не смерти, но пришествія Христа. Изслѣдуйте Писанія

ГЛАВА IV. ТРИ ФАКТА

Его отшествіе и обѣтованіе - Тайная вечеря, воспоминаніе - Полярная звѣзда Церкви - Вѣра отцев Церкви - Ориген и его заблужденіе «одухотворенія»

ГЛАВА V. ТЫСЯЧЕЛѢТНЕЕ ЦАРСТВО

ГЛАВА VI. УЧЕНІЕ О ПОСЛѢ-ТЫСЯЧЕЛѢТІИ (По-Милленіализм)

Основной вопрос — будет ли пришествіе Христа до-тысячелѣтним иди поедѣ-тысячелѣтним

ГЛАВА VII. АРГУМЕНТЫ, ДОКАЗЫВАЮЩІЕ ДО-ТЫСЯЧЕЛѢТНЕЕ ПРИШЕСТВІЕ

№ 1. Антихрист

№ 2. Немедленно послѣ скорби дней тѣх

№ 3. Гонимая Церковь

№ 4. Плевелы и пшеница

№ 5. Подлинное царство Христа

№ 6. Доказательство, вытекающее из порядка воскресенія Порядок воскресенія. I Кор. 15:22—26 Умершіе во Христѣ воскреснут первые, I Фесс. 4:13—17 Первое воскресеніе, Откр. 20:4—14 Его пришествіе до Тысячелѣтія Разсматриваемыя возраженія против перваго воскресенія 1. Не имѣют права связывать отдѣльные стихи - 2. Упоминаніе одиѣх Душ - 3. Духовная жизнь в раю - 4. Упоминаніе только обезглавленных - 5. Послѣдній день — тысяча лѣт - 6. Упоминаніе в том же стихѣ, слѣдовательно праведные и грѣшные воскресают одновременно - 7. Только один текст Толкованіе Декана Альфорда Воскресеніе из мертвых Доказательство из греческаго текста

№ 7. Бодрствованіе Продолжайте бодрствовать «еще немного» - Вѣра первой Церкви - Держите преданія (ученія) II Фесс. 2:15 — апостолы не ошиблись - Первая Церковь не держала ложной надежды - Мы должны бодрствовать, как и они



ГЛАВА VIII. ДІАГРАММА — ЧЕРТЕЖ СОБЫТІЙ И ОБ’ЯСНЕНІЕ

ГЛАВА IX. РАЗЛИЧІЕ МЕЖДУ ВОСХИЩЕНІЕМ И ОТКРОВЕНІЕМ

ГЛАВА X. РАЗЛИЧІЕ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ТЫСЯЧЕЛѢТНИМ ЦАРСТВОМ

Церковь — опредѣленное цѣлое (екклезія—общество) - Тайна - Дѣва скорби - Будет вознаграждена - Царство есть проявленіе славы Христа и Его святых - Пришествіе Царства совершится в будущей - Теперь оно сокрыто в тайнѣ - Об’ясненіе его „близости", „при рукѣ", когда Христос пришел - Христіане по имени - Истинная Церковь — Тѣло Христа - Невѣста Христа

ГЛАВА XI. СКОРБЬ — ВОСКРЕСЕНІЕ — СУД

Воскресеніе - Четыре суда

ГЛАВА XII. АНТИХРИСТ

ГЛАВА XIII. ГЛАВНОЕ СОБЫТІЕ

До-тысячелѣтнее пришествіе - Вопросы послѣ-тысячелѣтников - Проповѣдуй Слово — Утѣшайте друг друга - Серьезное предостереженіе - Ученіе о до-тысячелѣтіи жизненное и вдохновляющее

ГЛАВА XIV. РАЗСМОТРѢНІЕ НѢКОТОРЫХ ВОЗРАЖЕНІЙ

№ 1. Лишает энергіи миссіонеров

№ 2. Отвращает от труда

№ 3. Столько неспасенных друзей!

№ 4. Мое Царство не от міра сего

№ 5. Царство внутри вас

№ 6. Царство не есть пища и питье

№ 7. Плоть и кровь не могут наслѣдовать Царства

№ 8. Дѣло Духа Святого несостоятельно

№ 9. Дѣлает Евангеліе несостоятельный

№ 10. Евангеліе не проповѣдано всему міру Когда свидѣтельство завершится - Один Бог знает

№ 11. Нѣкоторые не вкусят смерти, Матф. 16:28 „Духовное" пришествіе, „аллегорическое" пришествіе - Нѣкоторые из них видѣли царство - Петр видѣл его - Іоанн видѣл его - Павел видѣл его - Не успѣете обойти городов израилевых, Мтф. 10:23

№ 12. Мрачный взгляд на будущее Дни лукавы - Церковь и мір - Искусства, науки и изобрѣтенія не увеличивают благочестія - Мір не дѣлается лучше - Цивилизація и утонченность не принесли святости - Прогрессирует ли Церковь? - Свѣт и соль иіра - Потеря солености - Притчи - Вѣрный остаток

№ 13. Жестоко в отношеніи невѣрующих Этот мір умирает каждые 33 года

№ 14. Верандъ есть род, который не проходит

ГЛАВА XV. ИЗРАИЛЬ БУДЕТ ВОЗСТАНОВЛЕН

Второе возстановленіе - Окончательное возстановленіе - Всѣ народы потекут к Израилю - Воззрят на Меня - Очищеніе Израиля - Смѣшиванье Израиля чс Церковью - Бѣдственное время для Іакова

ГЛАВА XVI. ИЗУЧЕНІЕ ПРОРОЧЕСТВ

Лучшее оружіе встрѣтить софнзм и спектицизм

ГЛАВА XVII. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА

ГЛАВА XVIII. ЧЕРТЕЖ ПОРЯДКА СОБЫТІЙ

Ссылки на главныя мѣста

ГЛАВА XIX. АНАФЕМА ИЛИ УТѢШЕНІЕ

Іисус Христос грядет во плоти - Чудное утѣшеніе

ГЛАВА XX. ВРЕМЯ

Возвращеніе евреев - Сторож! Сколько ночи?

ГЛАВА XXI. ПЛАН ВѢКОВ

Конец времени - Діаграмма

ГЛАВА ХХII. ПРИЗНАКИ СКОРАГО ПРИШЕСТВІЯ ХРИСТА