Бломберг Светлана - Ирод Великий - Чужой всем

Много столетий все, что рассказано в Библии, принималось на веру. В XIX веке началось историческое изучение священных текстов: археологические раскопки, расшифровка письменных памятников, — и оказалось, что многие библейские сюжеты подтверждаются научно. Вещественными доказательствами реально существовавшего исторического лица — Ирода Великого — являются остатки сооружений: западная стена Иерусалимского Храма, части цитадели в Иерусалиме, руины Кейсарии и Масады. Очень много других построек связано с его именем, найдено несколько надписей и монеты, которые чеканились в его царствование. Основные сведения об Ироде содержатся в книге Иосифа Флавия «Иудейская война» и «Иудейские древности», фрагментарные — в сочинениях греческого историка I века до н. э. и советника Ирода I Николая Дамасского.

В исторических и литературных источниках Ирод изображен исключительно черной краской. В драме А. Пушкина «Борис Годунов» юродивый говорит: «Нельзя молиться за царя Ирода!..», имея в виду русского царя Бориса, которому приписывалось убийство соперника и претендента на престол — малолетнего царевича. Иродом называли Ивана Грозного, Сталина и других исторических злодеев. «Ирод рода человеческого» — одно из народных именований Антихриста. В мировой культуре имя Ирод стало синонимом изверга, злодея, особо жестокого убийцы — в основном благодаря Новому Завету, который обвиняет его в избиении младенцев.

«История — дама привередливая и не всегда (я бы сказал: всегда не...) справедливая», — пишет историк Давид Гарбар. Как во всех восточных монархиях того времени, при дворе Ирода господствовала атмосфера беспрерывных интриг и конфликтов. Верно, Ирод — кровавый тиран, но он всего лишь сын своего времени, и многие древние правители вполне могут соперничать с ним в количестве пролитой крови, в том числе крови своих близких. Принципу «нет человека — нет проблемы» столько же лет, сколько человечеству. Подобная политика практиковалась в то время постоянно. За примером далеко ходить не надо: Александр Яннай, при дворе которого служил дед Ирода Антипас, почему-то не остался в исторической памяти как воплощение злодейства, а ведь Яннай загубил не меньше народа, чем Ирод. Именно при Яннае людей единственный раз в истории насильственно обратили в иудаизм. Этими его жертвами и были идумеи, из которых происходили Антипас и его внук Ирод. Это Яннай убил родного брата, который правил страной всего несколько месяцев, а затем провозгласил себя царем и первосвященником. Затем он жестоко расправился со всеми своими противниками.

Бломберг Светлана - Ирод Великий - Чужой всем

Изд. 2-е.

Ростов н/Д : Феникс ; Герцлия: ISRADON, 2012, 128 с.

Серия "След в истории"

ISBN 978-5-222-19225-2

Бломберг Светлана - Ирод Великий - Чужой всем - Содержание

От автора

Кто разрушил гробницу Ирода?

Незваный пришелец

Государственный служащий Римской империи

Царь Иудейский

Тяжесть царской короны

Семейная крепость рухнула

Под властью нового хозяина

Перестройка на греко-римский манер

Великие стройки

Иерусалимский храм

Смертельная борьба наследников

Лев и гиены

После Ирода

А были ли мальчики?

Уроки Ирода

Кратко: Правление Ирода

Список использованной литературы

Послесловие редактора