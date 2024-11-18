Блум Антоний - митрополит Сурожский – Пути христианской жизни

Пути к Богу так же многоразличны, так же богаты, как человеческие души и как глубины Самого Бога, и путь к Богу начинается с веры. О вере я и хочу сказать несколько слов.

Часто люди путают понятия веры и суеверия или просто наивной доверчивости. На самом деле вера ничего общего не имеет с суеверием и очень мало — с наивностью. Вера начинается всегда с конкретного религиозного опыта. Что-то случается с человеком, что внедряет в него непоколебимое убеждение в том, что невидимый мир существует, что Бог жив и действенен.

Вера не совпадает с самим опытом. Святой Макарий Великий в одной из своих проповедей очень интересно это раскрывает; он рассказывает, как человек, который переживает глубокий религиозный (можно было бы даже сказать — просто человеческий) опыт, уходит в этот опыт совершенно; пока этот опыт имеет место, он не может ни его проследить, ни за собой следить. Он и опыт совпадают совершенно. Но приходит момент, когда этот опыт перестает быть актуальным, — как море, которое отходит от берега; постепенно опыт стушевывается, делается прозрачным, и человек снова приходит как бы в полное, объективное сознание, может себя самого переживать, за собой следить, уловить то, что происходит в его душе. И вот в этот момент начинается область веры, то есть совершенной уверенности в том, что ставшее невидимым, не являющееся актуальным опытом данного момента — безусловно и совершенно достоверно. Человек еще весь полон переживаний, которые были в нем несколько секунд до того. Они для него так же достоверны, — нет, я скажу: более достоверны, чем вновь открывающееся осознание окружающего мира. И вот здесь начинается область веры. Человек уверен в реальности того, что теперь стало невидимым. Как я уже сказал, это относится не только к вере в Бога, это относится ко всем глубочайшим переживаниям: любви, захватывающей радости, горя, в котором мы можем потонуть. Это относится ко всему, что так глубоко, что мы всецело в это уходим. И когда мы из этого выходим, это не остается в нас только мертвым, умственным воспоминанием. Это прибавило к нашей жизни знание, опыт; и этот опыт, когда он относится к Богу (или к человеку), можно назвать верой.

И вот пути к Богу бывают разные; согласно словам и примерам Священного Писания, можно говорить об опыте апостола Павла, с одной стороны, а с другой — об опыте апостола Петра и прочих апостолов.

Антоний (Блум), митрополит Сурожский – Пути христианской жизни - Беседы.

К.: Дух і Літера, 2001. – 272 с.

ISBN 966-7888-13-4

Антоний (Блум), митрополит Сурожский – Пути христианской жизни – Содержание

Благословение Митрополита Киевского и всея Украины

Владимира

Митрополит Антоний Сурожский, почетный доктор богословия Киевской Духовной Академии

От издателей

Пути к Богу

О путях веры

Внутреннее молчание

О жизни христианской

Спасение в миру

’’Дорожите временем, потому что дни лукавы...”

Крестный путь Христов

Вера Божия в человека

Вопрошание и сомнение

Последнее содержание жизни

О монашестве

Глубины вечности

Биография Митрополита Сурожского Антония