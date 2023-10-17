Эта книга о любви - о любви Божьей к Израилю. Об огромной любви Бога к тому народу, который Он назвал сыном Своим и первенцем Своим. О том, что касающийся Израиля касается зеницы ока Его. И, что каковы бы ни были видимые обстоятельства нашей земной истории, Его любовь к Своему народу, часто невидимая за этими видимыми обстоятельствами, непреложна и неизменна. Именно сейчас, в эти страшные кровавые годы, когда трагические события нашей истории парадоксальным и по-человечески необъяснимым образом становятся основой для возрастания ненависти и антисемитизма, причиной дополнительных обвинений Израиля в том, что он сам во всем виноват, как раз в это время, когда мы, живущие здесь, ясно ощущаем в воздухе гарь Холокоста, когда возрастает беззаконие и о:хладе8ает любо8ь даже к самому для Него дорогому, - именно сейчас Господь призывает нас отвернуться от видимого и искать Его сердца.

Нет никаких сомнений в том, что народ Израиля нуждается в покаянии. Бог неоднократно наказывал нас за грех и непослушание, и живые отношения с живым Богом - единственный путь нашего спасения. Но книга не об этом, она о другом: о плане Божьем и о любви Божьей, сокрытой за этим планом. Не правда ли, говоря о любви отца к своему сыну, вы тем самым отнюдь не утверждаете, что сын идеален и никогда не совершает проступков и что отец никогда его не наказывает? Точно так же Божья любовь к народу, который Он назвал Своим сыном, как и Божий план для этого народа, не имеют никакого отношения к его грехам или праведности. Когда вы будете читать эту книгу, обратите внимание на то, что библейские истории, через которые Господь открывал мне судьбу Израиля, никак не связаны с теми или иными поступками их героев. Они не совершили ничего такого, что повлекло бы за собой описанные события. Эго не было их выбором, не было наградой или наказанием, это было планом Божьим для каждого из них. Происходящее с Израилем не является ни наградой, ни наказанием, это - план Божий для Его народа. Мне очень важно, чтобы, читая, вы помнили - эта книга о характере Бога, а не о характере Израиля. Это не откровение об Израиле это откровение, которое Господь мне дал о самом Себе и о Своем сердце.

Юлия Блюм – Если Ты Сын Божий…

Atlanta, GA: My Zion Publications, 2012. – 241 с.

Юлия Блюм – Если Ты Сын Божий… - Содержание

Предисловие Автора

Пролог

Глава Первая

Глава Вторая

Глава Третья

Глава Четвертая

Эпилог: Слово к Иерусалиму