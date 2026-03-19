Бочаров - Божественные атрибуты

Монография В. А. Бочарова и Т. И. Юраскиной «Божественные атрибуты» представляет собой глубокое логико-философское исследование природы Бога, выполненное на стыке аналитической теологии и классического богословия. Авторы ставят задачу систематизировать и критически проанализировать основные свойства Бога (всемогущество, всеведение, благость, вечность), используя инструментарий современной логики. Основная идея произведения заключается в том, что традиционные религиозные доктрины обладают внутренней рациональной структурой, которую можно исследовать методами формальной философии, выявляя логические связи и возможные противоречия в концепции Абсолюта.

Содержательная часть книги детально разбирает ключевые онтологические и эпистемологические атрибуты Творца. Бочаров и Юраскина последовательно анализируют «парадокс всемогущества» (может ли Бог создать камень, который не сможет поднять?), проблему совместимости божественного всеведения и человеческой свободы воли, а также вопрос о вневременности Бога в контексте сотворенного мира. Авторы уделяют значительное внимание истории формирования этих понятий в трудах Августина, Фомы Аквинского и Ансельма Кентерберийского, переводя их аргументы на язык современной логики предикатов и модальной логики. В книге также исследуется теодицея — оправдание сосуществования всеблагого Бога и наличия зла в мире, рассматриваемая как сложная логическая задача.

Текст написан в строгом, академическом и методологически выверенном стиле, требующем от читателя определенной подготовки в области философии и логики. Бочаров и Юраскина мастерски соединяют уважение к теологической традиции с бескомпромиссным рациональным анализом, превращая абстрактные догматы в живые объекты интеллектуального исследования. Работа служит фундаментальным ресурсом для философов, религиоведов и теологов, стремящихся к строгому обоснованию своих убеждений. Это чтение помогает осознать, что дискуссия о Боге — это не только вопрос веры, но и высочайшая дисциплина человеческого разума, стремящегося постичь предельные основания бытия.

М.: Издательство Московского университета, 2003. – 176 с.

ISBN 5—211—04641—2

В.А. Бочаров, Т.И. Юраскина – Божественные атрибуты - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. КАНТОВСКАЯ МОДЕЛЬ БОГА

ГЛАВА 2. НЕОПЛАТОНИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БОГА

ГЛАВА 3. ХРИСТИАНСКАЯ МОДЕЛЬ БОГА

ГЛАВА 4. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ

ГЛАВА 5. БЫТИЕ И НЕОБХОДИМЫЕ СУЩНОСТИ

ГЛАВА 6. НЕВОЗМОЖНАЯ СУЩНОСТЬ

Литература