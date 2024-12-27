Бог. Кто Он? - Серия уроков

Приходилось ли вам когда-нибудь смотреть на ночное небо и спрашивать себя: откуда появились звезды? Задавались ли вы вопросом: кто раскрасил лепестки цветка? Вы когда-нибудь задумывались, откуда взялись вы сами?

Бог — Творец всего существующего

Бог сотворил все, что видят ваши глаза. Он - Творец звезд, цветов, солнца, птиц; Он сотворил и вас. Откуда мы это знаем? Он Сам сказал нам об этом! Тысячи лет назад человек по имени Моисей услышал это от Бога и записал услышанное в первой книге Библии - Бытие. Бог многое открыл людям, и все это содержится в Библии.

Бог не похож ни на одного жителя нашей планеты. Мы все начали свое существование с нашего рождения. Но Библия говорит, что Бог живет вечно! Наступит день, когда и вы, и я умрем. Все смертны. Но Бог бессмертен. У Него нет ни начала, ни конца.

Как Бог сотворил все существующее?

Вы когда-нибудь хотели иметь новые часы? Но ведь одно только желание ничего не могло изменить в вашей ситуации. Мы не можем приобрести ту или иную вещь, просто желая получить ее. Но Богу это доступно! Библия говорит, что Бог вызвал вещи к существованию силой Своего слова.

Бог всемогущ - Он сотворил весь мир: горы, реки и ветра. Бог сотворил солнце, чтобы оно освещало и обогревало землю. Он сотворил луну и звезды. Бог сотворил жизнь на нашей планете. Его руки создали деревья, цветы и траву, которые растут на нашей планете. Он сотворил птиц, летающих в небе, животных, бегающих и ползающих по земле. Бог сотворил такое множество животных, что и по сей день человек продолжает открывать для себя все новые виды.

Бог. Кто Он?

Составители — коллектив «Библейской лиги». - Редакторы Немцев В., Назарова Н. – Москва: Библейская лига, 2001. – 36 с.

ISBN 985-6357-08-Х

Бог. Кто Он? – Содержание

Урок 1. Бог, кто Он?

Урок 2. Самая печальная история в мире

Урок 3. Чудесное обещание Бога

Урок 4. Родился Сын Божий!

Урок 5. Иисус совершает чудеса

Урок 6. Иисус распятый

Урок 7. Иисус воскрес из мертвых!

Урок 8. Иисус придет вновь!

Иисус придет вновь! Отдали ли Вы Ему свое сердце?