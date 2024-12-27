Бог. Кто Он? - Серия уроков
Приходилось ли вам когда-нибудь смотреть на ночное небо и спрашивать себя: откуда появились звезды? Задавались ли вы вопросом: кто раскрасил лепестки цветка? Вы когда-нибудь задумывались, откуда взялись вы сами?
Бог — Творец всего существующего
Бог сотворил все, что видят ваши глаза. Он - Творец звезд, цветов, солнца, птиц; Он сотворил и вас. Откуда мы это знаем? Он Сам сказал нам об этом! Тысячи лет назад человек по имени Моисей услышал это от Бога и записал услышанное в первой книге Библии - Бытие. Бог многое открыл людям, и все это содержится в Библии.
Бог не похож ни на одного жителя нашей планеты. Мы все начали свое существование с нашего рождения. Но Библия говорит, что Бог живет вечно! Наступит день, когда и вы, и я умрем. Все смертны. Но Бог бессмертен. У Него нет ни начала, ни конца.
Как Бог сотворил все существующее?
Вы когда-нибудь хотели иметь новые часы? Но ведь одно только желание ничего не могло изменить в вашей ситуации. Мы не можем приобрести ту или иную вещь, просто желая получить ее. Но Богу это доступно! Библия говорит, что Бог вызвал вещи к существованию силой Своего слова.
Бог всемогущ - Он сотворил весь мир: горы, реки и ветра. Бог сотворил солнце, чтобы оно освещало и обогревало землю. Он сотворил луну и звезды. Бог сотворил жизнь на нашей планете. Его руки создали деревья, цветы и траву, которые растут на нашей планете. Он сотворил птиц, летающих в небе, животных, бегающих и ползающих по земле. Бог сотворил такое множество животных, что и по сей день человек продолжает открывать для себя все новые виды.
Бог. Кто Он?
Составители — коллектив «Библейской лиги». - Редакторы Немцев В., Назарова Н. – Москва: Библейская лига, 2001. – 36 с.
ISBN 985-6357-08-Х
Бог. Кто Он? – Содержание
- Урок 1. Бог, кто Он?
- Урок 2. Самая печальная история в мире
- Урок 3. Чудесное обещание Бога
- Урок 4. Родился Сын Божий!
- Урок 5. Иисус совершает чудеса
- Урок 6. Иисус распятый
- Урок 7. Иисус воскрес из мертвых!
- Урок 8. Иисус придет вновь!
Иисус придет вновь! Отдали ли Вы Ему свое сердце?
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