Бог в душе или человек в Церкви?
Книга «Бог в душе или человек в Церкви?» построена как коллективный православный ответ на одно из наиболее распространённых возражений против церковной жизни: «Зачем мне Церковь, если Бог у меня в душе?» Священнослужители и православные авторы рассматривают этот тезис не как отвлечённую богословскую формулу, а как симптом более широкого отношения современного человека к религии — стремления сохранить веру как частное внутреннее убеждение, избегая церковной дисциплины, богослужения, Таинств, общины и ответственности. Через статьи, беседы и пастырские рассуждения книга последовательно раскрывает различие между неопределённой религиозностью и христианской жизнью, связывая веру с покаянием, Евхаристией, принадлежностью к Церкви, нравственным преобразованием и служением другим людям.
Сборник организован как движение от самого тезиса о «Боге в душе» к более широкому вопросу о человеке в Церкви. Авторы обсуждают причины нецерковности, отношение к храму и внешним формам религиозной жизни, необходимость посредничества и священства, возможность спасения вне видимых границ Церкви, проблемы приходской жизни, миссии и проповеди. При этом книга не скрывает реальных недостатков церковной среды: формализма, грубости, непонимания новоначальных, слабости приходской общины и несоответствия между исповедуемой верой и жизнью некоторых верующих. Основной ответ сборника состоит не в защите церковной организации как самоценной институции, а в православном понимании Церкви как Тела Христова, евхаристического сообщества и пространства, где индивидуальная вера превращается в реальную жизнь во Христе.
Бог в душе или человек в Церкви? – Нестандартные ответы на стандартные вопросы
М.: Даниловский благовестник, 2008. 192 с.
ISBN 978-5-89101-293-6
Бог в душе или человек в Церкви? – Содержание
От Издательства
Часть I. Бог в душе?
Священник Даниил Сысоев. «У меня Бог в душе…»
Владимир Гурболиков. Бог — в душе?
Проф. А. И. Осипов. Вера всегда действенна
NN. Чем вера в Бога-который-в-душе отличается от христианства
Диакон Андрей Кураев. Зачем ходить в храм, если Бог в душе?
Питанов В. Ю. Нужно ли воцерковление тем, кто считает, что Бог у них «в душе»?
Протоиерей Сергей Николаев. Нужна ли внешность духовной жизни?
Часть II. Почему люди не ходят в Церковь
Почему люди не ходят в Церковь?
Архимандрит Харлампий Василопулос. Почему ты не в Церкви?
Священник Валериан Давыдов. Не упустить свой шанс
Часть III. Приди и виждь
Протоиерей Димитрий Смирнов. Достоинство Церкви
Диакон Андрей Кураев. Исповедь сверстнику
Протоиерей Максим Козлов. Обойдемся без Церкви?
Протоиерей Владислав Цыпин. Нужны ли нам посредники?
Проф. А. И. Осипов. Спасение вне Церкви?
Часть IV. Человек в Церкви
Протоиерей Георгий Бреев. Духовное совершенство — это искусство
Беседа с протоиереем Димитрием Смирновым. Куда приходят прихожане?
Беседа с архимандритом Антонием (Гулиашвили). Искатели и зрители
Протоиерей Александр Ильяшенко. Проповедь Евангелия — долг христианина
Проф. А. И. Осипов. Церковь и любовь
Митрополит Сурожский Антоний. Как быть христианином вдали от храма
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