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Бог в душе или человек в Церкви?

Бог в душе или человек в Церкви?
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «Бог в душе или человек в Церкви?» построена как коллективный православный ответ на одно из наиболее распространённых возражений против церковной жизни: «Зачем мне Церковь, если Бог у меня в душе?» Священнослужители и православные авторы рассматривают этот тезис не как отвлечённую богословскую формулу, а как симптом более широкого отношения современного человека к религии — стремления сохранить веру как частное внутреннее убеждение, избегая церковной дисциплины, богослужения, Таинств, общины и ответственности. Через статьи, беседы и пастырские рассуждения книга последовательно раскрывает различие между неопределённой религиозностью и христианской жизнью, связывая веру с покаянием, Евхаристией, принадлежностью к Церкви, нравственным преобразованием и служением другим людям.

Сборник организован как движение от самого тезиса о «Боге в душе» к более широкому вопросу о человеке в Церкви. Авторы обсуждают причины нецерковности, отношение к храму и внешним формам религиозной жизни, необходимость посредничества и священства, возможность спасения вне видимых границ Церкви, проблемы приходской жизни, миссии и проповеди. При этом книга не скрывает реальных недостатков церковной среды: формализма, грубости, непонимания новоначальных, слабости приходской общины и несоответствия между исповедуемой верой и жизнью некоторых верующих. Основной ответ сборника состоит не в защите церковной организации как самоценной институции, а в православном понимании Церкви как Тела Христова, евхаристического сообщества и пространства, где индивидуальная вера превращается в реальную жизнь во Христе.

Бог в душе или человек в Церкви? – Нестандартные ответы на стандартные вопросы

М.: Даниловский благовестник, 2008. 192 с.
ISBN 978-5-89101-293-6

Бог в душе или человек в Церкви? – Содержание

  • От Издательства

  • Часть I. Бог в душе?

    • Священник Даниил Сысоев. «У меня Бог в душе…»

    • Владимир Гурболиков. Бог — в душе?

    • Проф. А. И. Осипов. Вера всегда действенна

    • NN. Чем вера в Бога-который-в-душе отличается от христианства

    • Диакон Андрей Кураев. Зачем ходить в храм, если Бог в душе?

    • Питанов В. Ю. Нужно ли воцерковление тем, кто считает, что Бог у них «в душе»?

    • Протоиерей Сергей Николаев. Нужна ли внешность духовной жизни?

  • Часть II. Почему люди не ходят в Церковь

    • Почему люди не ходят в Церковь?

    • Архимандрит Харлампий Василопулос. Почему ты не в Церкви?

    • Священник Валериан Давыдов. Не упустить свой шанс

  • Часть III. Приди и виждь

    • Протоиерей Димитрий Смирнов. Достоинство Церкви

    • Диакон Андрей Кураев. Исповедь сверстнику

    • Протоиерей Максим Козлов. Обойдемся без Церкви?

    • Протоиерей Владислав Цыпин. Нужны ли нам посредники?

    • Проф. А. И. Осипов. Спасение вне Церкви?

  • Часть IV. Человек в Церкви

    • Протоиерей Георгий Бреев. Духовное совершенство — это искусство

    • Беседа с протоиереем Димитрием Смирновым. Куда приходят прихожане?

    • Беседа с архимандритом Антонием (Гулиашвили). Искатели и зрители

    • Протоиерей Александр Ильяшенко. Проповедь Евангелия — долг христианина

    • Проф. А. И. Осипов. Церковь и любовь

    • Митрополит Сурожский Антоний. Как быть христианином вдали от храма

Views 50
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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