Книга «Бог в душе или человек в Церкви?» построена как коллективный православный ответ на одно из наиболее распространённых возражений против церковной жизни: «Зачем мне Церковь, если Бог у меня в душе?» Священнослужители и православные авторы рассматривают этот тезис не как отвлечённую богословскую формулу, а как симптом более широкого отношения современного человека к религии — стремления сохранить веру как частное внутреннее убеждение, избегая церковной дисциплины, богослужения, Таинств, общины и ответственности. Через статьи, беседы и пастырские рассуждения книга последовательно раскрывает различие между неопределённой религиозностью и христианской жизнью, связывая веру с покаянием, Евхаристией, принадлежностью к Церкви, нравственным преобразованием и служением другим людям.

Сборник организован как движение от самого тезиса о «Боге в душе» к более широкому вопросу о человеке в Церкви. Авторы обсуждают причины нецерковности, отношение к храму и внешним формам религиозной жизни, необходимость посредничества и священства, возможность спасения вне видимых границ Церкви, проблемы приходской жизни, миссии и проповеди. При этом книга не скрывает реальных недостатков церковной среды: формализма, грубости, непонимания новоначальных, слабости приходской общины и несоответствия между исповедуемой верой и жизнью некоторых верующих. Основной ответ сборника состоит не в защите церковной организации как самоценной институции, а в православном понимании Церкви как Тела Христова, евхаристического сообщества и пространства, где индивидуальная вера превращается в реальную жизнь во Христе.

Бог в душе или человек в Церкви? – Нестандартные ответы на стандартные вопросы

М.: Даниловский благовестник, 2008. 192 с.

ISBN 978-5-89101-293-6

Бог в душе или человек в Церкви? – Содержание