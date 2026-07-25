Баранов - Мой Бог
Господи, благослови!
Что такое верующий человек? Что это за состояние? Это чудо, и никак иначе. Как будто в темной комнате включили свет и ты увидел то, что для тебя не существовало, — и вдруг так реально и так просто, без всяких сомнений.
Но конечно же к моменту этого чуда тобою уже был проделан некоторый путь, как доказательство искреннего желания войти в отношения. Ибо с той стороны находится личность очень деликатная, скромная, не желающая навязывать свою дружбу. Она просто любит, идет тебе навстречу, совершенно не требуя взаимности. Взаимность — это только твой свободный выбор, иначе — темная комната и Его просто нет для тебя.
Я был неверующим человеком, совершенно далеким от Церкви, и вдруг такое изменение — стал священником. Безумие? Думайте, как хотите, согласен на все: на иронию, непонимание, даже гонения. Искренне. Я через это прошел.
Но почему? Зачем?
Человек не может отказаться от комфорта, привычек, отношений, уважения, если взамен не получает другого, более ценного для себя.
Протоиерей Сергий Баранов – Мой Бог – О бесконечной любви, доверии и духовной жизни
М.: Никея, 2023. — 520 с. — (Афонская традиция. XXI век).
ISBN 978-5-907661-10-3
Протоиерей Сергий Баранов – Мой Бог - Содержание
Часть 1. Мой Бог
Часть 2. Мученичество
Мученики — воины Христовы - Критерий духовности — любовь к врагам - О подражании святым
Часть 3. Крестоношение
Господь придет на краю - О созерцании и неудовлетворенности собой - Не выдумывайте себе монашества
Часть 4. О молитве
Самое главное — Христос - Всегда молитва в сердце - Терпение в искушениях - Нет идеальных условий для молитвы - Молитва не убивает, а изменяет отношение к миру - О технике чтения через молитву
Часть 5. Борьба с помыслами
Почему мы не видим Бога? - Терзание помыслами - Идти туда, где настраивают
Часть 6. О Божией Матери
О любви к Пресвятой - О внутренней чистоте
Часть 7. Осторожность в духовной жизни
Не доверять себе - Осторожность и святость — надо сильно захотеть - Ходить перед Богом - Не осуждай?
Часть 8. Послушание
Симфония в отношениях духовника и чада - Послушание — залог чистой молитвы - О рассудительности - О духовничестве
Часть 9. Путь к Богу
Рабство греха - Цена и смысл нашей жизни - Эгоизм и чувство смерти - Познать свою ограниченность - Труд — доказательство нашей искренности - Преданность Церкви и Родине
Часть 10. Чувство времени
Бог находится вне времени - Про конец света - О смерти - О войне
Часть 11. О любви и благоговении
О благоговении и благочестии - О взаимной любви и доверии к Богу
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