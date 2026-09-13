Догматическая система Григория Нисского

Второе письмо, назначенное „Ео мониху Евигрію" в древних кодексахь приписывается тремь лицамь: св. Григорію Богослову, св. Василію Великому и св. Григорію Нисскому, и ву новое время издано между тво-реніями св. Григорія Богослова, какь 45 річь его.

Но что оно не принадлежить св. Григорію Богослову, - это давно сознано Петавіемь и подтверждено Тилльмо-нонь "). На основаній показанія различных кодексовь и цитаты Евеинія Зигабена новьйше ученые рбительно склоняются кь мысли приписать это посланіе св. Григорію Нисскому ). Между, твореніями этого св. отца оно издано и в патрологіи Миня. Содержаніе его ка-сается только одного пункта віры—ученія о св. Троиць, и вь эгомь учени только одного вопроса-обь отношеніи троичности Божескихь Лиць къ единству Божественной сушности. Этоть вопрось предложиль на разсмотрініе св. Григорія самь Евагрій, которому каза-лось невозможнымь мыслить различене Божескихь Лиць въ недлимой единиць божественной сущности. Вы отвіть на такое недоумфніе своего ученика св. Григорій „со всео тщательностію" взялся за „точное изслі-дованіе" догмата о св. Троиць, и кратко изложиль вь дованіе" догата о св. Троиць, и кратко изложиль вь своемт письм! основанія и образь его православнаго пониманія. По своей ясности и выразительности, это изложеніе особенно важно вь томь отношеніи, что даеть изслідователю твердое основаніе в опредкленіи подлиннаго смысла туманных разсужденій св. Григорія вь его филосовскихь грактатахь „К Авлавію" и „КБ язычникамь".

По той же краткости и выразительности вь изложеній догматическаго ученія о Св. Троиці заслуживаеть особеннаго вниманія еще одно письмо св. Григорія, адресованное „Ираклину еретику". Вь этомь письм! нфть совершенно никаких указаній ни на лице, которому оно писано, ни на время, вт которое писано, ни на обстолтельства, по которымь писано. Прежде раз- сужденія о Св. Троиць, оно имфеть небольшое преди-словіе, которое имфеть для нась особенное значеніе потому, что вь нень ясно опредьляется принципт православнаго изсльдованя в области догматическихь вопросовь, и особенно потому, что св. Григорій только здісь виразительно опреділиль взаиноочношене теори-тическихь и практическихь истинь христіанства.

ДОГМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЯТАГО ГРИГОРІЯ НИССКАГО - СОЧИНЕНІЕ Виктора Несмілова

Издание Центра нзучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского

Репринтное издание

ISBN 5-86196-086Х

© Центр изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского, 2000 г. - 674 с.

ДОГМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЯТАГО ГРИГОРІЯ НИССКАГО - СОЧИНЕНІЕ Виктора Несмілова - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

І. Краткая характеристика св. Григорія Нисского, какъ богослова-догматиста.

ІІ. Вибліографическій очеркъ твореній св. Григорія Нисскаго

ІІІ. Печатныя изданія твореній св. Григорія Нисскаго и опыты систематизацій его догматическаго ученій

ВСТУПЛЕНІЕ ВЪ ДОГМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СВ ГРИГОРІЯ НИССКАГО.

1. Догматы и значеніе ихъ въ христіанстві, по ученію св. Григорія Нисскаго

2. Необходимость глубокого усвоения догматическихъ истинъ человіческимь сознашемъ. Православная постановка вопроса о раскрытии догматовъ.

3. О руководительныхъ принципах* в ділі православного раскрытья христианских догматов.

4. Планъ догматической системы св. Григорія Нисскаго.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УЧЕНІЕ 0 БОГЕ ВЪ СЕБЕ САМОМЪ.

І. Ученіе о бытія Бога.

ІІ. Ученіе о богопознании.

ІІІ. Ученіе о свойствам Божихъ.

IV. УЧЕНІЕ О СВ. ТРОИЦЕ.

1. Общій очеркъ ученія о Св. Троице до Григорія Нисскаго.

2. Ученіе Евкомія о Сині Божіемь и опроверженіе этого у чеша св. Григоріемь Нисскимъ.

3. Раскрытое св. Григоріемь Нисскимъ православнаго ученій о Сині Вожіемь въ связи съ вовраженіями на это ученіе со стороны Евномія.

4. Раскрытхе св. Григорієм» Нисскимъ православного ученій о Святомъ Духі въ связи съ вовраженіями на это ученіе со стороны Евномія и духоборцевъ.

5. Раскрьітіе св. Григорієм Нисскнмъ православнаго ученій о взаимоотношении единства сущности и троичности Лицъ въ Божестві

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УЧЕНІЕ О БОГЇ ВЪ ЕГО ОТНОШЕНИЕ КЪ МІРУ И ЧЕЛОВЕКУ

І. Ученіе св. Григорія Нисскаго о nipt духовномъ (объ ангелахъ добрыхъ)

ІІ. Учете св. Григорія Нисскаго о мірі чувственномъ

III. Ученіе св. Григорія Нисскаго о чоловіке

IV. Ученіе о происхождения и сущности зла въ мірі и человічестві

V. УЧЕНІЕ О ЛИЦІ ГОСПОДА СПАСИТЕЛЯ

1. Общій взглядь на исторію догмата до IV віка.

2. Христологическія заблужденія IV віка.

3. Отношение христологіи Аполлинарія къ древнему церковному ученію о Лиці Іисуса Христа и опроверженіе этой христологіи св. Григоріемь Нисокимъ.

4. Раскрытое св. Григоріемь Нисскимь православнаго ученій о Лиці Іисуса Христа въ связи съ возражениями на это ученіе со стороны Евкомія и Аполлинарія.

VI. Ученіе о спасеній

1. Понятіе о спасенім и обь образы совершены его Господимъ Спасителем.

2. Ученіе о переходы спасительными заслугъ Іисуса Христа на все человечество.

3. Ученіе об* усвсеніи каждым* человеком* спасительных заснуть Іисуса Христа.

4. Человеческая сила и божественная благодать.

VII. Ученіе о последних* судьбах* человечества.

1 Краткая исторія ученія о последних* судьбах* человечества.

2. Смыслъ и значенії человеческой смерти, по ученью св Григорія Нисскаго.

3. Ученіе св. Григорія о всеобщею восхресенги.

4. Ученіе св. Григорія о последнею суде и объ очиїценіи.

5. Ученіе св. Григорія о возстановленги всехъ въ первобытное состояние и объ отхровенги царства славы.

Заключение