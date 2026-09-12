Я долго ждал дня, когда новое издание книги «Девять признаков здоровой церкви» станет доступным на русском языке. На мой взгляд, нет книги, которая лучше отвечает на вопрос «Что делает церковь здоровой?» Одновременно с этим напомню, что Марк Девер трудится в Америке, и это означает, что нам, служителям из других стран, необходима мудрость, чтобы, читая эту книгу, фокусироваться на главных элементах, а не на формах, которые могут и должны отличаться. Тем не менее я убежден, что церкви, которые привержены библейской реформации, будут иметь очень схожие признаки, где бы они ни находились — в Москве, Алматы, Ташкенте или Вашингтоне.

Наконец молюсь о том, чтобы эта книга помогла нам всем яснее понять, что делает церковь здоровой, и самое главное — помогла нашим церквям лучше являть многообразную мудрость Божью. Ему за все слава!

Девер Марк – Девять признаков здоровой церкви

4-е изд. / пер. с англ. In Lumine Media, А. Аубакиров; ред. А. Аубакиров. — Самара: Благая Весть, 2026. — 352 с.

ISBN 978-5-7454-2028-3

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