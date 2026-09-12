Девер Марк - Девять признаков здоровой церкви
Я долго ждал дня, когда новое издание книги «Девять признаков здоровой церкви» станет доступным на русском языке. На мой взгляд, нет книги, которая лучше отвечает на вопрос «Что делает церковь здоровой?» Одновременно с этим напомню, что Марк Девер трудится в Америке, и это означает, что нам, служителям из других стран, необходима мудрость, чтобы, читая эту книгу, фокусироваться на главных элементах, а не на формах, которые могут и должны отличаться. Тем не менее я убежден, что церкви, которые привержены библейской реформации, будут иметь очень схожие признаки, где бы они ни находились — в Москве, Алматы, Ташкенте или Вашингтоне.
Наконец молюсь о том, чтобы эта книга помогла нам всем яснее понять, что делает церковь здоровой, и самое главное — помогла нашим церквям лучше являть многообразную мудрость Божью. Ему за все слава!
Девер Марк – Девять признаков здоровой церкви
4-е изд. / пер. с англ. In Lumine Media, А. Аубакиров; ред. А. Аубакиров. — Самара: Благая Весть, 2026. — 352 с.
ISBN 978-5-7454-2028-3
Девер Марк – Девять признаков здоровой церкви – Содержание
Предисловие к изданию на русском языке
Предисловие к четвертому изданию (2021)
Предисловие к третьему изданию (2013)
Предисловие ко второму изданию (2004)
Введение
Признак первый. Разъяснительная проповедь
Разъяснительная проповедь
Центральное место Слова Божьего
Роль Слова Божьего в даровании жизни
Роль Слова Божьего в проповеди
Роль Божьего Слова в освящении
Роль проповедника Слова Божьего
Признак второй. Евангельское учение
Бог Библии — творящий Бог
Бог Библии — святой Бог
Бог Библии — верный Бог
Бог Библии — любящий Бог
Взаимосвязь веры и покаяния
Бог Библии — суверенный Бог
Признак третий. Библейское понимание обращения и благовестия
Библейское понимание обращения
Библейское понимание благовестия
Что такое благовестие?
Почему мы должны благовествовать?
Как мы должны благовествовать?
Благовестие — это не маркетинг
Признак четвертый. Библейское понимание членства в церкви
Что такое церковь?
Зачем присоединяться к поместной церкви?
Для собственной уверенности
Для благовестия миру
Для разоблачения ложных евангелий
Для назидания церкви
Для прославления Бога
Что требуется для того, чтобы стать членом церкви?
Водное крещение
Подписание исповедания веры и завета церкви
Особые обязанности членов Баптистской церкви на Капитолийском холме
Признак пятый. Библейская церковная дисциплина
Дисциплина — это хорошо или плохо?
Что такое церковная дисциплина?
Что Библия говорит о церковной дисциплине?
Какой была церковная дисциплина в прошлом?
«Наша церковь никогда так не сделает, верно?»
Зачем практиковать церковную дисциплину?
А что если мы не практикуем церковную дисциплину?
Признак шестой. Библейское отношение к ученичеству и росту
Библейское богословие роста
Библейская практика роста
Надежда на рост
Пасторское попечение
Совместный духовный рост в общине
Важность здорового роста
Что если мы не растем?
Признак седьмой. Библейское руководство церкви
Конгрегационная форма управления
Библейские требования к руководителям церкви
Харизматическая сущность церковного руководства
Подобие Христу как главный принцип церковного руководства
Босс
Опережать
Снаряжать
Служить
Связь церковного руководства с природой и характером Бога
Признак восьмой. Библейское понимание и практика молитвы
Что такое молитва?
Действует ли молитва?
Молитвы, которых Бог не слышит
Как молиться вместе как поместная церковь
Признак девятый. Библейское понимание и практика миссии
Во что церкви должны верить относительно миссии?
Что церкви должны делать в миссии?
Изучать Слово Божье и познавать Божий мир
Молиться о распространении Евангелия в других местах
Продумывать, как сделать церковь более полезной для распространения Евангелия
Жертвовать на поддержку тех, кто отправляется на миссию ради Имени
Посылать пасторов и других для основания церквей там, где мало евангельского свидетельства
Заботиться о тех, кого церковь посылает
Терпеливо ждать утверждения верного свидетельства и поддерживать работников Евангелия
Приложение 1. Как вести церковь в здоровом направлении. Практические советы
Приложение 2. «Не делайте этого!» Почему церковная дисциплина может быть опасна
Приложение 3. Первоначальное письмо о 9 признаках
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