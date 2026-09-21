Уолш - Разговор с Богом

«Разговор с Богом» Нила Доналда Уолша посвящён одной из центральных тем его многолетнего духовного проекта: возможности непосредственного общения человека с Божественным. Автор исходит из убеждения, что Бог реален и постоянно обращается к каждому человеку — не обязательно посредством слышимого голоса, но через мысли, чувства, интуицию, события, символы, встречи, сновидения, внутренние импульсы и неожиданные совпадения. Задача человека заключается прежде всего в том, чтобы научиться замечать эти формы присутствия, различать их и сознательно вступать в двусторонний диалог.

Книга соединяет размышления самого Уолша с рассказами людей о переживаниях, которые они интерпретируют как встречи с высшей силой: мистические видения, внутренние голоса, необычные совпадения, опыты исцеления, переживание присутствия умерших близких, обращения к природе и внезапные прозрения. В заключительной части автор предлагает практические принципы такого общения и раскрывает свою концепцию Бога как «чистой любви», человека как проявления Божественного и духовного пробуждения как преодоления иллюзии отделённости от Бога и друг от друга.

Уолш Нил Доналд – Разговор с Богом – Опыт общения человечества с высшей силой

Пер. с англ. Алисы Павловой. – СПб.: ИГ «Весь», 2024. – 192 с. – («Разумное познание»).

ISBN 978-5-9573-6353-8

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