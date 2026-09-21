Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Уолш - Разговор с Богом

Уолш - Разговор с Богом
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Эзотеризм

«Разговор с Богом» Нила Доналда Уолша посвящён одной из центральных тем его многолетнего духовного проекта: возможности непосредственного общения человека с Божественным. Автор исходит из убеждения, что Бог реален и постоянно обращается к каждому человеку — не обязательно посредством слышимого голоса, но через мысли, чувства, интуицию, события, символы, встречи, сновидения, внутренние импульсы и неожиданные совпадения. Задача человека заключается прежде всего в том, чтобы научиться замечать эти формы присутствия, различать их и сознательно вступать в двусторонний диалог.

Книга соединяет размышления самого Уолша с рассказами людей о переживаниях, которые они интерпретируют как встречи с высшей силой: мистические видения, внутренние голоса, необычные совпадения, опыты исцеления, переживание присутствия умерших близких, обращения к природе и внезапные прозрения. В заключительной части автор предлагает практические принципы такого общения и раскрывает свою концепцию Бога как «чистой любви», человека как проявления Божественного и духовного пробуждения как преодоления иллюзии отделённости от Бога и друг от друга.

Уолш Нил Доналд – Разговор с Богом – Опыт общения человечества с высшей силой

Пер. с англ. Алисы Павловой. – СПб.: ИГ «Весь», 2024. – 192 с. – («Разумное познание»).
ISBN 978-5-9573-6353-8

Уолш Нил Доналд – Разговор с Богом – Содержание

  • Часть I. Что такое разговор с Богом

    • Неожиданная беседа

    • Говорить с Богом может каждый?

    • Зачем говорить с Богом?

    • Слушает ли вас Бог?

    • Как Бог говорит с вами

  • Часть II. Опыт связи человечества с высшей силой

    • Лучше, чем сирень

    • Последнее предупреждение от Бога

    • Горлица и прикосновение Бога

    • Путешествие к сердцу

    • Носи юбку

    • Помни, мое сердце принадлежит тебе

    • Он мне ответил

    • Договор

    • Матерь Гайя и датчик уровня топлива

    • Ответ на мою молитву

    • Сверхъестественная стиральная машина

    • Присутствие Бога

    • Спроси Его

    • Наше чудесное дитя

    • Маленькая белая сова

    • Таково исцеление

    • От страха к доверию

    • Проживая чудо

    • Мой ангел Джордж

    • Бесконечный вызов

  • Часть III. Подводя итоги

    • Инструменты для общения с Богом

    • Куй железо, пока горячо

    • Теперь поговорим о Боге

    • Поговорим о пробуждении

    • Самая важная идея, которой вы можете поделиться

  • Несколько слов благодарности

  • Несколько слов о наших рассказчиках

  • Об авторе книги

Views 57
Rating 4.3 / 5
Added 21.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
4.3/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books