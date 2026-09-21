Уолш - Разговор с Богом
«Разговор с Богом» Нила Доналда Уолша посвящён одной из центральных тем его многолетнего духовного проекта: возможности непосредственного общения человека с Божественным. Автор исходит из убеждения, что Бог реален и постоянно обращается к каждому человеку — не обязательно посредством слышимого голоса, но через мысли, чувства, интуицию, события, символы, встречи, сновидения, внутренние импульсы и неожиданные совпадения. Задача человека заключается прежде всего в том, чтобы научиться замечать эти формы присутствия, различать их и сознательно вступать в двусторонний диалог.
Книга соединяет размышления самого Уолша с рассказами людей о переживаниях, которые они интерпретируют как встречи с высшей силой: мистические видения, внутренние голоса, необычные совпадения, опыты исцеления, переживание присутствия умерших близких, обращения к природе и внезапные прозрения. В заключительной части автор предлагает практические принципы такого общения и раскрывает свою концепцию Бога как «чистой любви», человека как проявления Божественного и духовного пробуждения как преодоления иллюзии отделённости от Бога и друг от друга.
Уолш Нил Доналд – Разговор с Богом – Опыт общения человечества с высшей силой
Пер. с англ. Алисы Павловой. – СПб.: ИГ «Весь», 2024. – 192 с. – («Разумное познание»).
ISBN 978-5-9573-6353-8
Уолш Нил Доналд – Разговор с Богом – Содержание
Часть I. Что такое разговор с Богом
Неожиданная беседа
Говорить с Богом может каждый?
Зачем говорить с Богом?
Слушает ли вас Бог?
Как Бог говорит с вами
Часть II. Опыт связи человечества с высшей силой
Лучше, чем сирень
Последнее предупреждение от Бога
Горлица и прикосновение Бога
Путешествие к сердцу
Носи юбку
Помни, мое сердце принадлежит тебе
Он мне ответил
Договор
Матерь Гайя и датчик уровня топлива
Ответ на мою молитву
Сверхъестественная стиральная машина
Присутствие Бога
Спроси Его
Наше чудесное дитя
Маленькая белая сова
Таково исцеление
От страха к доверию
Проживая чудо
Мой ангел Джордж
Бесконечный вызов
Часть III. Подводя итоги
Инструменты для общения с Богом
Куй железо, пока горячо
Теперь поговорим о Боге
Поговорим о пробуждении
Самая важная идея, которой вы можете поделиться
Несколько слов благодарности
Несколько слов о наших рассказчиках
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