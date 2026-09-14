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Барт - Церковная догматика – Том I

Барт - Церковная догматика – Том I
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Philosophy, Educational
Series Современное богословие ББИ (40 books)

«Церковная догматика» Карла Барта — один из крупнейших проектов систематического богословия XX века. Первый том русского издания представляет избранные разделы многотомного оригинала, позволяющие увидеть центральные линии зрелой мысли Барта: понимание богословия как критического служения церковному возвещению, христологическую природу откровения, учение об истинном Божестве и истинном человечестве Иисуса Христа, богословие Божьей любви и свободы, радикальное переосмысление предопределения как благодатного избрания во Христе и связь творения с историей Завета.

Для Барта исходным пунктом догматики является не религиозный опыт человека и не автономная метафизика, а Божье самооткровение, засвидетельствованное Священным Писанием и возвещаемое Церковью. Поэтому учение о Боге, христология, сотериология и учение о творении получают у него последовательно христоцентрическое построение. Иисус Христос предстает как истинный Бог и истинный человек, как центр откровения, избирающий Бог и избранный человек; творение же осмысляется как пространство истории благодатного Завета, имеющего свое начало, средоточие и завершение во Христе.

Барт Карл – Церковная догматика – Том I

Пер. с нем. В. Витковского; ред. В. Хулап. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 560 с. – (Современное богословие).
ISBN 5-89647-141-6

Барт Карл – Церковная догматика – Содержание

  • Предисловие к русскому изданию

  • Слово Божье как критерий догматики

    • Церковное возвещение как материал догматики

      • Речь о Боге и церковное возвещение

      • Догматика и церковное возвещение

    • Тайна откровения

      • Проблема христологии

      • Истинный Бог и истинный человек

      • Чудо Рождества

  • Реальность Бога

    • Бытие Бога как любящего в свободе

      • Бытие Божье в действии

      • Бытие Бога как любящего

      • Бытие Божье в свободе

  • Божье благодатное избрание

    • Задача правильного учения о Божьем благодатном избрании

      • Направленность учения об избрании

      • Обоснование учения об избрании

      • Положение учения об избрании в догматике

    • Творение и Завет

      • Творение, история, история творения

Views 60
Rating 5.0 / 5
Added 14.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 12 hours ago
Большое спасибо!

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