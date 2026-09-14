Барт - Церковная догматика – Том I

«Церковная догматика» Карла Барта — один из крупнейших проектов систематического богословия XX века. Первый том русского издания представляет избранные разделы многотомного оригинала, позволяющие увидеть центральные линии зрелой мысли Барта: понимание богословия как критического служения церковному возвещению, христологическую природу откровения, учение об истинном Божестве и истинном человечестве Иисуса Христа, богословие Божьей любви и свободы, радикальное переосмысление предопределения как благодатного избрания во Христе и связь творения с историей Завета.

Для Барта исходным пунктом догматики является не религиозный опыт человека и не автономная метафизика, а Божье самооткровение, засвидетельствованное Священным Писанием и возвещаемое Церковью. Поэтому учение о Боге, христология, сотериология и учение о творении получают у него последовательно христоцентрическое построение. Иисус Христос предстает как истинный Бог и истинный человек, как центр откровения, избирающий Бог и избранный человек; творение же осмысляется как пространство истории благодатного Завета, имеющего свое начало, средоточие и завершение во Христе.

Барт Карл – Церковная догматика – Том I

Пер. с нем. В. Витковского; ред. В. Хулап. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 560 с. – (Современное богословие).

ISBN 5-89647-141-6

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