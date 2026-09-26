Старшов - Ян Гус

Книга Евгения Старшова посвящена Яну Гусу — чешскому священнику, проповеднику и магистру Пражского университета, чья деятельность пришлась на один из наиболее напряжённых периодов позднего Средневековья. Автор помещает биографию Гуса в широкий контекст кризиса папства, Великого западного раскола, развития университетской культуры, чешско-немецких противоречий и движения за церковное обновление. Особое внимание уделено влиянию Джона Уиклифа, конфликту Гуса с пражской церковной иерархией, борьбе вокруг индульгенций, его изгнанию, Констанцскому собору и казни 6 июля 1415 года.

Старшов стремится отделить исторического Гуса от позднейших конфессиональных, национальных и политических интерпретаций, показывая, насколько по-разному его наследие присваивали католики, протестанты, национальные движения и сторонники социальных революций. Биография построена на широком круге источников: письмах и сочинениях самого Гуса, материалах Пражского университета и Констанцского собора, хрониках, свидетельствах современников и исследовательской литературе. В результате возникает образ не условного «предтечи Реформации», а средневекового католического священника, стремившегося к нравственному очищению Церкви и постепенно оказавшегося в конфликте с её институциональными структурами.

Старшов Евгений – Ян Гус

Старшов Е. В. Ян Гус. — М.: Молодая гвардия, 2026. — 271 [1] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 2117).

ISBN 978-5-235-04946-8

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