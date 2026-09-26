Старшов - Ян Гус
Книга Евгения Старшова посвящена Яну Гусу — чешскому священнику, проповеднику и магистру Пражского университета, чья деятельность пришлась на один из наиболее напряжённых периодов позднего Средневековья. Автор помещает биографию Гуса в широкий контекст кризиса папства, Великого западного раскола, развития университетской культуры, чешско-немецких противоречий и движения за церковное обновление. Особое внимание уделено влиянию Джона Уиклифа, конфликту Гуса с пражской церковной иерархией, борьбе вокруг индульгенций, его изгнанию, Констанцскому собору и казни 6 июля 1415 года.
Старшов стремится отделить исторического Гуса от позднейших конфессиональных, национальных и политических интерпретаций, показывая, насколько по-разному его наследие присваивали католики, протестанты, национальные движения и сторонники социальных революций. Биография построена на широком круге источников: письмах и сочинениях самого Гуса, материалах Пражского университета и Констанцского собора, хрониках, свидетельствах современников и исследовательской литературе. В результате возникает образ не условного «предтечи Реформации», а средневекового католического священника, стремившегося к нравственному очищению Церкви и постепенно оказавшегося в конфликте с её институциональными структурами.
Старшов Евгений – Ян Гус
Старшов Е. В. Ян Гус. — М.: Молодая гвардия, 2026. — 271 [1] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 2117).
ISBN 978-5-235-04946-8
Старшов Евгений – Ян Гус – Содержание
Предисловие
Глава 1. Европа и Чехия времен Яна Гуса
Глава 2. От Гусинца до Праги
Глава 3. На высоких должностях
Глава 4. «Ну, Заяц, погоди!»
Глава 5. Изгнание
Глава 6. Странствия
Глава 7. Констанцская ловушка
Глава 8. Заключение и судилище
Глава 9. Последний день
Основные даты жизненного пути Яна Гуса
Литература
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