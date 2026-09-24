Кэнфилд - Как стать хорошим отцом

Книга «Как стать хорошим отцом» посвящена проблеме, актуальность которой сохраняется на протяжении столетий, — роли (и ответственности) мужчины в воспитании детей в семье. Ее автор Кен Кэнфилд, исполнительный директор Национального центра отцовства в США, излагает свои взгляды, основанные на изучении обширного фактического материала, на то, почему формирование личности ребенка не может быть полноценным без участия отца и в чем это участие должно выражаться. Автор с тревогой пишет о том, как неизбежная и во многом оправданная погоня за материальным достатком вырывает мужчин из повседневной семейной жизни, оставляя вакуум в той нише в воспитании, которую способен заполнить только отец. Еще большее беспокойство автора вызывает то, что он называет эпидемией безотцовщины, захлестнувшей современную Америку.

Отнюдь не противопоставляя ответственность отцов материнской заботе о детях, Кен Кэнфилд справедливо полагает, что родители должны действовать «как одна команда», дополняя и корректируя, но отнюдь не подменяя друг друга. Несмотря на всю разницу в укладах, образе и уровне жизни в США и нынешней России, наш читатель, возможно, с некоторым удивлением обнаружит, что перед американской семьей стоят во многом те же проблемы, что испытываем и мы. Взять хотя бы два из семи секретов, предлагаемых автором, — любить мать своих детей и уметь выслушать и понять ребенка. Разве мы не видим, как несчастливые семьи тиражируются в нескольких поколениях, и разве мало бед проистекает от того, что у отца не хватило времени или просто внимания всерьез прислушаться к тому, что ему говорят сын или дочь?

Кэнфилд Кен – Как стать хорошим отцом – Семь секретов

Перевод с английского А. Ю. Другова. — М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1999. — 288 с. Русское издание книги The 7 Secrets of Effective Fathers.

ISBN 5-88790-004-0

Кэнфилд Кен – Как стать хорошим отцом – Содержание