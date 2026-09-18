Уже майже півстоліття Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет опікується православною українською паствою, перебуваючи на древній митрополичій, а тепер патріаршій Київській кафедрі. Українська Православна Церква мала багатьох визначних очільників-митрополитів Київських Михаїла, Іларіона, Макарія, Іова (Борецького), Петра (Могилу), але не буде перебільшенням сказати, що Патріарх Філарет для утвердження і зміцнення українського Православ’я зробив найбільше. Він є видатним ієрархом Церкви Христової, мудрим керівником, великим проповідником, православним богословом, талановитим дипломатом.

Та найбільше Патріарх переживає за розділення Українського Православ’я та вболіває за його єдність. Він не піддається на заклики ворожих сил, а твердо стоїть на скелі, дбаючи про утворення й утвердження в Україні єдиної Помісної Православної Церкви. Все своє життя Патріарх Філарет віддає служінню Богові й народу. Так завершує вступне слово до тому митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко), патріарший намісник.

Філарет Патріарх - Листи – Том 10

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2014. 607 с. Упорядник, набір, верстка — священик Андрій Головков; коректор — Юлія Нижник. Видання підписано до друку 1 березня 2014 року, наклад — 1500 примірників.

ISBN 966-7567-04-4

ISBN 978-966-2779-14-1 (т. 10)

Філарет Патріарх - Листи – Том 10 – Зміст