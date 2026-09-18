Філарет Патріарх - Листи - Том 10
Уже майже півстоліття Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет опікується православною українською паствою, перебуваючи на древній митрополичій, а тепер патріаршій Київській кафедрі. Українська Православна Церква мала багатьох визначних очільників-митрополитів Київських Михаїла, Іларіона, Макарія, Іова (Борецького), Петра (Могилу), але не буде перебільшенням сказати, що Патріарх Філарет для утвердження і зміцнення українського Православ’я зробив найбільше. Він є видатним ієрархом Церкви Христової, мудрим керівником, великим проповідником, православним богословом, талановитим дипломатом.
Та найбільше Патріарх переживає за розділення Українського Православ’я та вболіває за його єдність. Він не піддається на заклики ворожих сил, а твердо стоїть на скелі, дбаючи про утворення й утвердження в Україні єдиної Помісної Православної Церкви. Все своє життя Патріарх Філарет віддає служінню Богові й народу. Так завершує вступне слово до тому митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко), патріарший намісник.
Філарет Патріарх - Листи – Том 10
Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2014. 607 с. Упорядник, набір, верстка — священик Андрій Головков; коректор — Юлія Нижник. Видання підписано до друку 1 березня 2014 року, наклад — 1500 примірників.
ISBN 966-7567-04-4
ISBN 978-966-2779-14-1 (т. 10)
Філарет Патріарх - Листи – Том 10 – Зміст
Листи архієреям, духовенству, вірним Київського Патріархату та українському народу
Звернення до доброчинців про відновлення Золотоверхого собору Михайлівського монастиря
Звернення до громадян України у Всесвітній день боротьби зі СНІДом
Звернення до архієреїв «Про виконання архіпастирських обов’язків»
Послання з нагоди 10-ї річниці Об’єднавчого Собору 1992 року
Циркуляр про необхідність підвищення рівня духовної освіти пастирів
Привітання інформаційного заходу «Вибір — життя»
Звернення з приводу теракту в Нью-Йорку
Звернення з нагоди Хрещення Київської Руси-України
Звернення з приводу підготовки до діалогу з УПЦ Московського Патріархату
Звернення щодо моральних засад і сімейних цінностей
Послання і звернення з нагоди Голодомору, Чорнобильської катастрофи, політичних репресій та інших подій суспільної пам’яті
Звернення з нагоди 1025-ліття Хрещення Київської Руси-України
Заяви та звернення, пов’язані з суспільними подіями 2013 року
Листи Предстоятелю, архієреям та вірним УПЦ МП
Звернення про церковну єдність в Україні
Звернення з нагоди Торжества Православ’я
Звернення про незалежність УПЦ МП
Звернення про відновлення підготовки до діалогу
Листи Московському Патріарху та архієреям РПЦ
Звернення до Помісного Собору РПЦ «Про визнання автокефалії УПЦ»
Привітання Патріарха Кирила з обранням
Звернення щодо недопустимості практики «повторного хрещення»
Відкрите звернення до Архієрейського Собору РПЦ «Правда діє силою благодаті, бо в правді — Бог»
Листи Вселенському Патріарху та Предстоятелям і архієреям інших Православних Церков
Листи про визнання Київського Патріархату
Звернення про розділення Православної Церкви в Україні
Апеляції до Вселенського Патріарха
Листи про об’єднання з УАПЦ
Звернення «Подивіться на Українську Церкву не через викривлене в Москві дзеркало, а власними очима»
Лист про відновлення канонічного порядку Православної Церкви в Україні
Звернення щодо підготовки Великого Собору Православної Церкви
Листи Предстоятелю, архієреям та вірним УАПЦ
Лист до єпископа Макарія та Синоду УАПЦ
Лист до митрополита Мефодія
Звернення до учасників Помісного Собору УАПЦ
Домовленості Предстоятелів і делегацій Київського Патріархату та УАПЦ
Листи Предстоятелям, архієреям, вірним РКЦ та УГКЦ
Співчуття з приводу упокоєння Папи Іоанна Павла II
Привітання Папі Бенедикту XVI
Привітання ієрархам УГКЦ та РКЦ
Лист про офіційне ставлення до Таїнства Хрещення, звершуваного в Київському Патріархаті
Привітання у зв’язку з обранням нового Римського Папи
Листи до міжнародних, українських, громадських, політичних, релігійних та інших організацій
Листування з «Пакс Крісті»
Лист про відродження часопису «Київська старовина»
Звернення до видавничих, освітніх і благодійних установ
Листи до Конференції європейських Церков
Лист учасникам Об’єднаної єврейської громади України
Звернення до організаторів біблійних, освітніх і наукових заходів
Листування зі Світовим конгресом українців та іншими громадськими організаціями
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