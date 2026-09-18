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Толковая Библия священнослужителя - Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Том 8

Толковая Библия священнослужителя - Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Том 8
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Educational, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (12 books)

Восьмой том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Соборному посланию Иакова, Первому и Второму посланиям Петра и трём посланиям Иоанна. Издание соединяет текст Синодальной версии Нового Завета с развернутыми комментариями, тематическими конспектами, перекрёстными ссылками, краткими пояснениями греческой лексики и практическими выводами. Материал организован прежде всего для подготовки проповедей, библейских разборов и самостоятельного изучения Писания: каждый отрывок получает тему, структурный план, последовательное толкование и практическое применение.

В центре тома находятся темы живой веры и дел, испытаний и искушений, мудрости и ответственности за слово, христианского отношения к богатству и нуждающимся, страдания и надежды, святости, противостояния лжеучению, Второго пришествия Христа, воплощения Сына Божия, уверенности в спасении, любви и церковного руководства. Комментарий выдержан в евангельско-протестантской традиции и сознательно ориентирован не столько на историко-критическое исследование текста, сколько на его богословское осмысление, проповедническое раскрытие и применение в жизни верующего.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Том 8

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – [Б. м.: б. и.], 2016. – 576 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 8).

Толковая Библия священнослужителя – Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Соборное послание Иакова

    • Введение

    • Приветствие: раб Божий обращается к верующим всего мира

    • Искушения и испытания: основные факты

      • Особенное отношение к испытаниям и искушениям: радость

      • Путь победы над испытаниями и искушениями

      • Происхождение испытаний и искушений

      • Необходимые условия, чтобы устоять в испытаниях и искушениях

    • Искушения и испытания: общие для всех верующих

      • Проявление пристрастия и лицеприятия

      • Исповедание веры без дел

    • Искушения и испытания: общие для всех, но особенно для учителей

      • Неправильное использование языка

      • Непонимание и искажение истинной мудрости

    • Искушения и испытания: победное преодоление

      • Причины искушений и греха

      • Путь преодоления искушения

    • Искушения и испытания: общие для всех, но особенно для одарённых

      • Осуждение других

      • Гуманистическая, тщеславная самонадеянность

      • Богатый человек, накапливающий богатство

    • Искушения и испытания: борьба шаг за шагом

      • Будьте долготерпеливы до пришествия Господа

      • Принимайте любые обстоятельства и правильно относитесь к ним

    • План и предметный указатель

  • Первое Соборное послание апостола Петра

    • Вступление

    • Как обрести чувство безопасности в страданиях: через осознание своего спасения

      • Осознать себя избранником Божиим

      • Познать живое упование верующего

      • Познать истину об испытаниях и искушениях

      • Познать чудо и величие спасения

    • Как пережить страдания: предать свою жизнь Богу

      • Готовить свой разум

      • Жить на земле в страхе Божием и благоговении перед Ним

      • Постоянно любить друг друга

      • Удалить от себя мирское и возжаждать Слова Божия

      • Приступать ко Христу, Камню живому

      • Осознать себя народом Божиим

      • Удаляться от плотских похотей

      • Жить в послушании властям

      • Жить, повинуясь владельцам или господам

      • Ступать по следам Христовым в великом страдании Его

      • Повиноваться мужу своему

      • Понимать свою жену

      • Пребывать в мире с людьми

      • Любить жизнь и радоваться ей

    • Как относиться к страданиям и преодолевать их: жить для праведности, но не для зла

      • Ответ верующего на гонения: страдание за правду

      • Уяснить сущность смерти и победы Христа

      • Вооружиться мыслью Христовой

      • Жить в осознании приближающегося конца истории

      • Твёрдо стоять в огненном искушении гонениями

    • Как жить Церкви в период страданий: сохранять верность

      • Обязанности пастыря или служителя

      • Повиноваться в смирении

      • Бодрствовать и противостоять диаволу

      • Страдания верующего и Бог

    • Прощальное приветствие

    • План и предметный указатель

  • Второе Соборное послание Петра

    • Вступление

    • Великое спасение Божие

      • Великий дар Христа Мессии: спасение

      • Великие дела в жизни верующего

      • Великое доказательство спасения

    • Предостережения о лжеучителях

      • Описание лжеучителей и суд над ними

      • Характер и поведение лжеучителей

    • Второе пришествие Иисуса Христа и конец мира

      • Явятся наглые ругатели

      • Почему Христос ещё не вернулся

      • Что должны делать верующие, так как Иисус Христос придёт вновь

    • План и предметный указатель

  • Первое Соборное послание апостола Иоанна

    • Вступление

    • Великое свидетельство Иоанна: Сын Божий пришёл на землю

    • Три главных заблуждения человека

      • Человек может поддерживать общение с Богом и всё же пребывать во грехе

      • Человек не является полностью греховным и порочным

      • Человек сам способен оправдаться и сделаться безгрешным

    • Доказательства истинного знания Бога: семь испытаний

      • Соблюдение заповедей Божиих

      • Любовь к ближнему

      • Помнить, как происходило ваше возрастание в духе

      • Не любить мира

      • Остерегаться антихристов, то есть лжеучителей

      • Позволить Евангелию пребывать в нас

      • Пребывать во Христе

    • Доказательство истинной любви к Богу: шесть испытаний

      • Ощущение бесконечной любви Божией

      • Отвратиться от греха и не порабощаться ему

      • Быть узнанными по любви

      • Иметь чистое сердце

      • Испытание духов лжеучителей

      • Любовь друг ко другу

    • Доказательство подлинности веры в Бога: пять испытаний

      • Рождение свыше

      • Верить в свидетельство о Христе, что Он есть Сын Божий

      • Жить, не согрешая

    • План и предметный указатель

  • Второе Соборное послание апостола Иоанна

    • Введение

    • Приветствие избранной госпоже

    • Великая заповедь любви

    • Предостережение против обольстителей и лжеучителей

    • План и предметный указатель

  • Третье Соборное послание апостола Иоанна

    • Введение

    • Преуспевающий духовный руководитель Гаий: человек, оказавшийся весьма полезным

    • Жажда первенства в церкви и благочестивое служение

    • План и предметный указатель

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Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author brat lexmak
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