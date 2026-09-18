Толковая Библия священнослужителя - Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Том 8
Восьмой том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Соборному посланию Иакова, Первому и Второму посланиям Петра и трём посланиям Иоанна. Издание соединяет текст Синодальной версии Нового Завета с развернутыми комментариями, тематическими конспектами, перекрёстными ссылками, краткими пояснениями греческой лексики и практическими выводами. Материал организован прежде всего для подготовки проповедей, библейских разборов и самостоятельного изучения Писания: каждый отрывок получает тему, структурный план, последовательное толкование и практическое применение.
В центре тома находятся темы живой веры и дел, испытаний и искушений, мудрости и ответственности за слово, христианского отношения к богатству и нуждающимся, страдания и надежды, святости, противостояния лжеучению, Второго пришествия Христа, воплощения Сына Божия, уверенности в спасении, любви и церковного руководства. Комментарий выдержан в евангельско-протестантской традиции и сознательно ориентирован не столько на историко-критическое исследование текста, сколько на его богословское осмысление, проповедническое раскрытие и применение в жизни верующего.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Том 8
Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – [Б. м.: б. и.], 2016. – 576 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 8).
Толковая Библия священнослужителя – Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Соборное послание Иакова
Введение
Приветствие: раб Божий обращается к верующим всего мира
Искушения и испытания: основные факты
Особенное отношение к испытаниям и искушениям: радость
Путь победы над испытаниями и искушениями
Происхождение испытаний и искушений
Необходимые условия, чтобы устоять в испытаниях и искушениях
Искушения и испытания: общие для всех верующих
Проявление пристрастия и лицеприятия
Исповедание веры без дел
Искушения и испытания: общие для всех, но особенно для учителей
Неправильное использование языка
Непонимание и искажение истинной мудрости
Искушения и испытания: победное преодоление
Причины искушений и греха
Путь преодоления искушения
Искушения и испытания: общие для всех, но особенно для одарённых
Осуждение других
Гуманистическая, тщеславная самонадеянность
Богатый человек, накапливающий богатство
Искушения и испытания: борьба шаг за шагом
Будьте долготерпеливы до пришествия Господа
Принимайте любые обстоятельства и правильно относитесь к ним
План и предметный указатель
Первое Соборное послание апостола Петра
Вступление
Как обрести чувство безопасности в страданиях: через осознание своего спасения
Осознать себя избранником Божиим
Познать живое упование верующего
Познать истину об испытаниях и искушениях
Познать чудо и величие спасения
Как пережить страдания: предать свою жизнь Богу
Готовить свой разум
Жить на земле в страхе Божием и благоговении перед Ним
Постоянно любить друг друга
Удалить от себя мирское и возжаждать Слова Божия
Приступать ко Христу, Камню живому
Осознать себя народом Божиим
Удаляться от плотских похотей
Жить в послушании властям
Жить, повинуясь владельцам или господам
Ступать по следам Христовым в великом страдании Его
Повиноваться мужу своему
Понимать свою жену
Пребывать в мире с людьми
Любить жизнь и радоваться ей
Как относиться к страданиям и преодолевать их: жить для праведности, но не для зла
Ответ верующего на гонения: страдание за правду
Уяснить сущность смерти и победы Христа
Вооружиться мыслью Христовой
Жить в осознании приближающегося конца истории
Твёрдо стоять в огненном искушении гонениями
Как жить Церкви в период страданий: сохранять верность
Обязанности пастыря или служителя
Повиноваться в смирении
Бодрствовать и противостоять диаволу
Страдания верующего и Бог
Прощальное приветствие
План и предметный указатель
Второе Соборное послание Петра
Вступление
Великое спасение Божие
Великий дар Христа Мессии: спасение
Великие дела в жизни верующего
Великое доказательство спасения
Предостережения о лжеучителях
Описание лжеучителей и суд над ними
Характер и поведение лжеучителей
Второе пришествие Иисуса Христа и конец мира
Явятся наглые ругатели
Почему Христос ещё не вернулся
Что должны делать верующие, так как Иисус Христос придёт вновь
План и предметный указатель
Первое Соборное послание апостола Иоанна
Вступление
Великое свидетельство Иоанна: Сын Божий пришёл на землю
Три главных заблуждения человека
Человек может поддерживать общение с Богом и всё же пребывать во грехе
Человек не является полностью греховным и порочным
Человек сам способен оправдаться и сделаться безгрешным
Доказательства истинного знания Бога: семь испытаний
Соблюдение заповедей Божиих
Любовь к ближнему
Помнить, как происходило ваше возрастание в духе
Не любить мира
Остерегаться антихристов, то есть лжеучителей
Позволить Евангелию пребывать в нас
Пребывать во Христе
Доказательство истинной любви к Богу: шесть испытаний
Ощущение бесконечной любви Божией
Отвратиться от греха и не порабощаться ему
Быть узнанными по любви
Иметь чистое сердце
Испытание духов лжеучителей
Любовь друг ко другу
Доказательство подлинности веры в Бога: пять испытаний
Рождение свыше
Верить в свидетельство о Христе, что Он есть Сын Божий
Жить, не согрешая
План и предметный указатель
Второе Соборное послание апостола Иоанна
Введение
Приветствие избранной госпоже
Великая заповедь любви
Предостережение против обольстителей и лжеучителей
План и предметный указатель
Третье Соборное послание апостола Иоанна
Введение
Преуспевающий духовный руководитель Гаий: человек, оказавшийся весьма полезным
Жажда первенства в церкви и благочестивое служение
План и предметный указатель
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