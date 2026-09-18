Толковая Библия священнослужителя - Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Том 8

Восьмой том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Соборному посланию Иакова, Первому и Второму посланиям Петра и трём посланиям Иоанна. Издание соединяет текст Синодальной версии Нового Завета с развернутыми комментариями, тематическими конспектами, перекрёстными ссылками, краткими пояснениями греческой лексики и практическими выводами. Материал организован прежде всего для подготовки проповедей, библейских разборов и самостоятельного изучения Писания: каждый отрывок получает тему, структурный план, последовательное толкование и практическое применение.

В центре тома находятся темы живой веры и дел, испытаний и искушений, мудрости и ответственности за слово, христианского отношения к богатству и нуждающимся, страдания и надежды, святости, противостояния лжеучению, Второго пришествия Христа, воплощения Сына Божия, уверенности в спасении, любви и церковного руководства. Комментарий выдержан в евангельско-протестантской традиции и сознательно ориентирован не столько на историко-критическое исследование текста, сколько на его богословское осмысление, проповедническое раскрытие и применение в жизни верующего.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Том 8

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – [Б. м.: б. и.], 2016. – 576 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 8).

Толковая Библия священнослужителя – Иакова, 1 и 2 Петра, 1, 2 и 3 Иоанна – Содержание