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Шегалов - Новый мировой порядок и оккультная матрица

Шегалов - Новый мировой порядок и оккультная матрица
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Category ESXATOS BOOKS, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Occultism Paganism Witchcraft, Астрология, Магия, Масонство Тайные общества, Каббала

«Новый мировой порядок и оккультная матрица» продолжает цикл Вадима Шегалова «Оккультные игры элиты» и представляет собой масштабную попытку связать современную политику, экономику, массовую культуру и деятельность крупных корпораций с историей западного эзотеризма, тайных обществ, нумерологии, астрологии и сравнительной мифологии. Автор рассматривает публичные события, даты, имена, символы, произведения кино и литературы как элементы единой «медийно-оккультной матрицы», посредством которой, согласно его гипотезе, могут кодироваться и сопровождаться значимые общественные процессы.

Книга построена как последовательность взаимосвязанных расследований: от евгеники, филантропии миллиардеров, Скрижалей Джорджии и общества «Череп и кости» — к пандемии COVID-19, «Великой перезагрузке», каббалистической и солярной символике короны, циклам шмиты, британской монархии, принцессе Диане, преданиям о Марии Магдалине, массовым убийствам и феномену «предсказаний» в массовой культуре. Шегалов сознательно соединяет документальные сведения с авторскими нумерологическими и символическими интерпретациями, предлагая читателю самостоятельно решить, являются ли обнаруживаемые соответствия свидетельствами скрытой системы или необычным комплексом совпадений.

Шегалов Вадим – Новый мировой порядок и оккультная матрица

М.: «Концептуал», 2023. – 400 с.
ISBN 978-5-907624-11-5

Шегалов Вадим – Новый мировой порядок и оккультная матрица – Содержание

  • Пролог

  • Глава I. Идеалисты и практики

  • Глава II. Преемственность поколений

  • Глава III. Череп и Кости 322

  • Глава IV. Крупнейшие частные землевладельцы планеты

  • Глава V. Коронавирус и технократический тоталитаризм

  • Глава VI. Эзотерические истоки понятия «Коронавирус»

  • Глава VII. Король Артур и солярный миф

  • Глава VIII. Битва за корону

  • Глава IX. Шмита и экономические катаклизмы

  • Глава X. Королева Короны

  • Глава XI. Принцесса Диана, Меркурий и Мария Магдалина

  • Глава XII. Мария Магдалина, тамплиеры и исчезновение Мэдлин Макканн

  • Глава XIII. Происхождение легенд о Марии Магдалине

  • Глава XIV. Меркурий и Мария Кюри

  • Глава XV. Колумбайн и другие «пророчества»

Views 62
Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author brat lexmak
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