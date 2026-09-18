Шегалов - Новый мировой порядок и оккультная матрица

«Новый мировой порядок и оккультная матрица» продолжает цикл Вадима Шегалова «Оккультные игры элиты» и представляет собой масштабную попытку связать современную политику, экономику, массовую культуру и деятельность крупных корпораций с историей западного эзотеризма, тайных обществ, нумерологии, астрологии и сравнительной мифологии. Автор рассматривает публичные события, даты, имена, символы, произведения кино и литературы как элементы единой «медийно-оккультной матрицы», посредством которой, согласно его гипотезе, могут кодироваться и сопровождаться значимые общественные процессы.

Книга построена как последовательность взаимосвязанных расследований: от евгеники, филантропии миллиардеров, Скрижалей Джорджии и общества «Череп и кости» — к пандемии COVID-19, «Великой перезагрузке», каббалистической и солярной символике короны, циклам шмиты, британской монархии, принцессе Диане, преданиям о Марии Магдалине, массовым убийствам и феномену «предсказаний» в массовой культуре. Шегалов сознательно соединяет документальные сведения с авторскими нумерологическими и символическими интерпретациями, предлагая читателю самостоятельно решить, являются ли обнаруживаемые соответствия свидетельствами скрытой системы или необычным комплексом совпадений.

Шегалов Вадим – Новый мировой порядок и оккультная матрица

М.: «Концептуал», 2023. – 400 с.

ISBN 978-5-907624-11-5

Шегалов Вадим – Новый мировой порядок и оккультная матрица – Содержание