Амвросий Оптинский - Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите

Мне пришли на мысль утешительные слова св. Златоуста, читаемые на пасхальной утрени: «Постившиися и не постившийся, возвеселитеся днесь; воз-держницы и ленивии, день почтите».

И как я принадлежу к числу последних, то и пришло мне желание побеседовать с подобными мне, как и почему мы, слабые и невоздержные, вместе с постника-ми и воздержниками можем разделять общую радость и веселье светлого сего христианского торжества.

Во-первых, потому, что Сын Божий сходил с небес для спасения грешных и многого от нас не требует, а только искреннего покаяния, как Сам глаголет во Св. Евангелии: не приидох бо призва-ти праведники, но грешники на покаяние (Мф. 9, 13). И паки: радость будет на небеси о едином грешнице кающемся, нежели о девятидесятих и девяти праведник, иже не требуют покаяния (Лк. 15, 7).

Во-вторых, потому, что никакая добродетель так не приятна Богу, как смире-ние. А смиряться удобнее неисправному подвижнику, нежели строгому и ис-правному, чему ясный пример - мытарь и фарисей. Правда, что не все строгие подвижники подражают фарисею. Благоразумные из них и смиренные занимают у Бога первое место; а уже позади их стоят слабые, кающиеся и смиряющиеся.

Но обносится мудрое слово: «Хоть сзади, да в том же стаде», о котором Пастыре-начальник и Спас душ наших глаголет: не бойся, малое стадо: яко благоизволи Отец ваш дати вам Царство (Лк. 12, 32).

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите: слова утешительные преподобного старца Амвросия Оптинского

- Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь (Оптина пустынь), 2023. — 237, [2] с. : портр. - (Духовное наследие Оптиной пустыни).

ISBN 978-5-86594-328-0

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите: слова утешительные преподобного старца Амвросия Оптинского - Содержание

Содержание

От издателей

ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ

О духовной радости христианина

Духовная радость рождается от смирения

Почему теряется мир в душе

Об унынии, которое разоряет внутренний мир

О борьбе с унынием и отчаянием

О пользе терпения скорбей

Как обрести мир в душе

НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ

О молитве

О молитвенном правиле

О молитве Иисусовой

О помощи святых в молитве

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ