Амвросий Оптинский - Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите
Мне пришли на мысль утешительные слова св. Златоуста, читаемые на пасхальной утрени: «Постившиися и не постившийся, возвеселитеся днесь; воз-держницы и ленивии, день почтите».
И как я принадлежу к числу последних, то и пришло мне желание побеседовать с подобными мне, как и почему мы, слабые и невоздержные, вместе с постника-ми и воздержниками можем разделять общую радость и веселье светлого сего христианского торжества.
Во-первых, потому, что Сын Божий сходил с небес для спасения грешных и многого от нас не требует, а только искреннего покаяния, как Сам глаголет во Св. Евангелии: не приидох бо призва-ти праведники, но грешники на покаяние (Мф. 9, 13). И паки: радость будет на небеси о едином грешнице кающемся, нежели о девятидесятих и девяти праведник, иже не требуют покаяния (Лк. 15, 7).
Во-вторых, потому, что никакая добродетель так не приятна Богу, как смире-ние. А смиряться удобнее неисправному подвижнику, нежели строгому и ис-правному, чему ясный пример - мытарь и фарисей. Правда, что не все строгие подвижники подражают фарисею. Благоразумные из них и смиренные занимают у Бога первое место; а уже позади их стоят слабые, кающиеся и смиряющиеся.
Но обносится мудрое слово: «Хоть сзади, да в том же стаде», о котором Пастыре-начальник и Спас душ наших глаголет: не бойся, малое стадо: яко благоизволи Отец ваш дати вам Царство (Лк. 12, 32).
Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите: слова утешительные преподобного старца Амвросия Оптинского
- Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь (Оптина пустынь), 2023. — 237, [2] с. : портр. - (Духовное наследие Оптиной пустыни).
ISBN 978-5-86594-328-0
Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите: слова утешительные преподобного старца Амвросия Оптинского - Содержание
Содержание
От издателей
ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ
О духовной радости христианина
Духовная радость рождается от смирения
Почему теряется мир в душе
Об унынии, которое разоряет внутренний мир
О борьбе с унынием и отчаянием
О пользе терпения скорбей
Как обрести мир в душе
НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ
О молитве
О молитвенном правиле
О молитве Иисусовой
О помощи святых в молитве
ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ
О благодарении в болезнях
Надо за все благодарить Бога
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