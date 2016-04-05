Интересно, а как бы вы поступили, оказавшись в моей ситуации?

Все дело в мучительном выборе, перед которым я был поставлен, берясь за написание этой книги! С одной стороны, писать научную книгу со специфической богословской терминологией и бесчисленными сносками толку мало, поскольку круг читателей подобной литературы весьма узок, с другой — писать чтиво на пару поездок в московском метро нет смысла, ведь коэффициент полезного действия таких книг близок к нулю. Спрашивается, что делать? Как быть автору, который хочет написать серьезную, интересную, но при этом простую и практичную книгу? Нужно ли жертвовать глубиной во имя простоты или стоит забыть о простоте ради глубины? Неужели это, как сказали бы шахматисты, вилка, ситуация, в которой нужно выбирать «или-или»? Неужели невозможен компромисс, сосуществование глубины и простоты? «Эх, была не была, — сказал я себе после недели мучительных раздумий, — рискну, попробую написать популярную книгу, интересную и практичную, в меру простую и в меру глубокую». В результате этой рискованной работы и была написана вот эта самая книга, которую вы, дорогой читатель, сейчас держите в руках. Ну, а насколько успешно я справился с поставленной задачей, судить не мне, а вам, поэтому я всецело полагаюсь на вашу справедливость и благосклонность, в надежде, что написанная мною книга станет для вас хорошим, добротным введением в удивительный, прекрасный и практичный мир Божественной премудрости.

Цель данной книги состоит в том, чтобы помочь вам спроектировать и осуществить грандиозный замысел вашего будущего, отталкиваясь от проверенных тысячелетиями библейских принципов. Положив в основу своей жизни изречения вдохновленных Богом мудрецов и пророков, вы сможете покорить горы препятствий и взойти на вершины мира, испытав при этом огромное удовлетворение от проделанного пути. Вы минуете смертельно опасные капканы и сети, подстерегающие самоуверенных путешественников, и научитесь инвестировать свои силы и таланты в те области жизни, где отдача будет максимальной. Вы освоите законы миропорядка, которые подскажут вам путь к успеху и счастью, тот путь, идя по которому вы сможете обменять драгоценные дни вашей жизни по самому высокому курсу.

Путь в прекрасное далеко, как и всякое серьезное начинание, требует мудрости и серьезных усилий. Он не может быть легким. Возможно, вам было бы куда приятней услышать какой-нибудь рецепт, наподобие тех, которые повсеместно предлагают неблагонамеренные граждане, давая направо и налево обещания о быстром и легком способе похудения в духе, как сбросить пятьдесят килограммов лишнего веса за неделю. Здесь таких рецептов нет и быть не может. Великие достижения требуют великого! Вряд ли можно достичь значительных результатов, вооружившись жизненной философией авось — небось — да как-нибудь, которой руководствовались такие герои русских сказок, как Емеля, Иванушка-дурочок или Илья Муромец, однако если вы прислушаетесь к Слову Божьему, то сможете многое. Да все не так просто, поэтому в один голос с замечательным советским поэтом и композитором Булатом Окуджавой мне хочется вам сказать:

В земные страсти вовлеченный

Я знаю, что из тьмы на свет

Однажды выйдет ангел черный

И крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,

Прекрасный, как благая весть,

Идущий следом ангел белый

Прошепчет, что надежда есть.

Опыт показывает, что люди, доверившиеся Богу, подчас достигают таких вершин, о которых они в начале своего пути даже не смели мечтать! Вы можете оказаться в числе этих людей! И это не дело случая, это ваш выбор!

Главная особенность данной книги заключается в том, что в основе всех советов, будь то семейные отношения, принципы менеджмента или основы здорового образа жизни, находится Божье Слово, а не человеческие домыслы. Многие месяцы я посвятил изучению литературы премудрости: книге Иова, Псалмам, Притчам, Екклесиасту, Песни Песней, а также Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Множество раз от корки до корки вновь и вновь я перечитывал эти книги и находил в них неувядающую прелесть, ощущал свежесть мысли и неисчерпаемую глубину смысла, а также удивлялся их непреходящей насущности и актуальности. Надеюсь, что чтение этой небольшой книги принесет вам не только пользу и радость, но и пробудит в вас интерес к более детальному знакомству с литературой премудрости.

Богданенков Александр - Управление будущим - библейские принципы

Москва. Эксмо, 2015. — 256 с.

ISBN 978-5-699-73362-0

Богданенков Александр - Управление будущим - библейские принципы - Содержание

От автора

Введение

1. Азы библейского моделирования будущего

Что нужно знать, прежде чем браться за дело

Есть только миг.

Эта бесценная и незаменимая

последняя буква алфавита

Закон счастливой жизни

Слово, пребывающее в сердце

2. Тренинг личностной эффективности

Как покорить свой Эверест

По стопам царя Соломона

Свет мой, зеркальце, скажи

Отдам себя в надежные руки

Цена и ценность ошибок

3. В семейной упряжке

Как мы можем стать лучше, помогая друг другу

Брак без брака

Отцы и дети

4. Секреты полноценной жизни

Как жить долго и счастливо

Что общего у духовности со здоровьем

Нервы — не игрушка

Чудо фармакологии

Божественная диета

5. Менеджмент по-библейски

Как достичь успеха на своем рабочем месте

Работодателям на заметку, или Тайны отдела кадров

Принципы преуспевающего руководителя

6. Искусство наведения мостов

Как построить надежные и долговечные отношения ....

Лучше, чем сто рублей

Конфликтология по-библейски

Дороже золота

Спектр счастья

Вместо заключения

Делаем свое будущее прямо сейчас

Об авторе

Богданенков Александр - Управление будущим - библейские принципы - Введение

Все мы с вами уже давно привыкли к тому, что к лекарствам обязательно прилагаются инструкции по применению, на упаковках продуктов питания нас ожидают кулинарные рецепты и у всякой более-менее серьезной вещи есть руководство по эксплуатации. Вот приобрели вы, скажем, хлебопечку, а как пользоваться ею не знаете. Есть вопросы, но пока еще нет ответов. На какие кнопки и сколько раз нужно нажимать, чтобы чудо-техника исполнила ваши замыслы? Что и в каком количестве необходимо засыпать, чтобы впоследствии по кухне разнесся аппетитный запах свежеиспеченного хлеба? Не беда, если вы ничего (или почти ничего) не знаете о своей новой покупке. Иллюстрированное руководство по эксплуатации подробно расскажет, что и как нужно делать и чего ни в коем случае делать нельзя. Полчаса чтения и несколько дней практики расширят ваши горизонты познания и сделают из вас уверенного в себе пользователя.

Конечно, есть вещи посложнее, чем хлебопечка, например, швейная машинка, компьютер, автомобиль — тут уже потребуются более обширные познания и более длительная практика. Но и здесь действуют те же самые принципы пользования: если вы будете следовать руководству по эксплуатации, то ваша вещь будет служить вам лучше и дольше, если нет, то поломки сначала приведут вас в бюро ремонта, а затем на свалку. Таким образом, можно сказать, что ваши действия во многом определяют будущее вашей вещи. От вас зависит то, как долго и насколько качественно ваша вещь будет вам служить. Эти слова справедливы и по отношению к нашему телу и нашей жизни, здесь тоже есть свои принципы и правила, свои руководства и инструкции. И то, насколько мы им следуем, во многом определяет наше будущее. Живя на земле, вы можете не знать о существовании гравитации или забыть о ней, но она есть и играет свою роль. И как только яблоко, сорвавшееся с ветки и приземлившееся на вашу голову, лишит вас умиротворения, которое вы обрели в тени яблони, вы вдруг необыкновенно ясно вспомните школьную программу по физике и на собственном опыте прочувствуете, что законы притяжения по-прежнему в силе.

Как-то раз мне довелось услышать историю об одной спортсменке, которая в процессе подготовки к олимпийским играм сломала три пальца на ноге. Большинство людей, оказавшись на ее месте, потеряли бы всякую надежду на победу. Как тренироваться с переломом, когда твой вид спорта прыжки в воду? Как можно подготовиться к столь серьезным соревнованиям с такой травмой? Как достичь необходимой спортивной формы? Но эта женщина не сдалась. Она продолжала тренировки! Вот только делала она это мысленно. Каждый день она часами сидела на вышке, каждый день множество раз воспроизводила в уме детали каждого прыжка. И что вы думаете произошло дальше? Настойчивость, целеустремленность, неотступность, определенный настрой ума привели ее к золотой медали. Эта отважная спортсменка совершенно неожиданно для тренеров, коллег, комментаторов и поклонников заняла первое место по прыжкам в воду с десятиметровой вышки.

Психологи правы, когда говорят, что не обстоятельства, какими бы ужасными они ни были, определяют нашу жизнь, а наша реакция на них. То, что одних ломает, других делает сильнее. Что произошло бы, если бы спортсменка, о которой мы с вами говорили, прекратила бы тренировки, если бы она ждала того времени, когда врач снимет гипс, если бы она потеряла надежду достичь необходимой для выступления формы? Ответ настолько очевиден, что нет смысла его озвучивать.

Мы ответственны за наше будущее! То, что происходит с нами, во многом зависит от того, что мы делаем и как мы настроены. Даже если вы гитарист-виртуоз, то вряд ли вы сыграете на расстроенной гитаре вашу любимую мелодию. Если струны не будут звучать так, как того требует строй, то, говоря на музыкальном языке, единственное, чего вы добьетесь, — это какофонии (что в переводе с греческого означает «дурной звук»). Так и в жизни: если в ваших мозгах дарят раз­лад, хаос, неразбериха или они неправильно настрое­ны, то ничего путного и гармоничного у вас не полу­чится, дела будут идти вкривь и вкось.

Если говорить о технике, то здесь все понятно: руко­водство к эксплуатации создает завод-изготовитель, но как быть, когда речь идет о человеческой жизни? Где взять инструкцию, в которой были бы детально опи­саны принципы успеха и подробно изложены правила счастливой жизни? Возможно, вы удивитесь, но эти принципы и правила записаны на страницах святой книги христиан, в Библии. На протяжении тысяч лет они доказывали свою действенность, и наше время в тысячный раз подтверждает ценность и практичность божественных советов и наставлений. Многие амери­канские авторы, ведущие специалисты в области ли­дерства и менеджмента, чьи книги продаются милли­онными тиражами, красуются в списках бестселлеров New York Times и пользуются огромной популярностью по всему миру, черпают принципы успеха на стра­ницах Библии. В конце концов, кому, как ни Богу, сотворившему мир, знать правила эксплуатации чело­века и принципы счастливой и полноценной жизни?

Желаете ли вы быть архитектором своего будуще­го? Хотите ли шаг за шагом осуществить грандиоз­ный проект своей жизни, кирпичик за кирпичиком возвести великолепное, стройное и красивое здание грядущего? Тогда следуйте библейским советам, золо­тым правилам, проверенным временем! Не верите — проверьте! И пусть ваш скептицизм разобьется о не­рушимую стену божественных обещаний.