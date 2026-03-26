Богданов - Русские патриархи

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History, **History of Russian Orthodoxy
Series Русская история: эпохи (3 books)

Богданов А.П. - Русские патриархи

М.: Академический проект; Трикста, 2022. — 959 с. — (Русская история: эпохи).

ISBN 978-5-8291-3964-3 (Академический проект)

ISBN 978-5-904954-66-6 (Трикста)

Богданов А.П. - Русские патриархи – Содержание

Уникальность издания

Предисловие

ПАТРИАРХ ИОВ

  • Глава 1. Учреждение патриаршего престола

  • Глава 2. Житие и подвизи

  • Глава 3. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ ИГНАТИЙ

  • Глава 1. Святитель царя Димитрия

  • Глава 2. В сетях государственной измены

  • Глава 3. Путь к гражданской войне

  • Глава 4. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ ГЕРМОГЕН

  • Глава 1. Пастырь для смятенного стада

  • Глава 2. Между царем и народом

  • Глава 3. На пепелище

  • Глава 4. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ

  • Глава 1. Боярин Федор Никитич Романов

  • Глава 2. «Нареченный» патриарх

  • Глава 3. «Твердый адамант»

  • Глава 4. Хозяин земли русской

  • Глава 5. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ ИОАСАФ I

ПАТРИАРХ ИОСИФ

ПАТРИАРХ НИКОН

  • Глава 1. Воспоминания

  • Глава 2. Два меча

  • Глава 3. Триумф и опала

  • Глава 4. Противостояние

  • Глава 5. Свидетельства источников

ПАТРИАРХИ ИОАСАФ II И ПИТИРИМ

  • Глава 1. Никониане

  • Глава 2. Иоасаф II

  • Глава 3. Питирим: покаяние и гордыня

  • Глава 4. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ ИОАКИМ: ВЫСШИЙ СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНИК

  • Глава 1. Путь наверх

  • Глава 2. Последний патриарх «Тишайшего»

  • Глава 3. В царствование реформатора

  • Глава 4. Московское восстание

  • Глава 5. Великий «мудроборец»

  • Глава 6. Регентство (1682–1689)

  • Глава 7. Свидетельства источников

ПАТРИАРХ АДРИАН: ПОСЛЕДНИЙ МОЛИТВЕННИК

  • Глава 1. Последний молитвенник

  • Глава 2. За гранью

  • Глава 3. Свидетельства источников

Заключение

Источники и литература

Список сокращений

Related Books

All Books