Книга «Богословие Достоевского», выпущенная в 2021 году, представляет собой фундаментальный коллективный труд ведущих современных исследователей, ставящих перед собой задачу системного анализа религиозного мировоззрения писателя. В отличие от традиционного литературоведения, авторы сборника рассматривают тексты Достоевского не просто как художественный вымысел, а как форму живого богословствования, где романный формат становится инструментом познания Бога и человека. Центральная идея книги заключается в том, что Достоевский не «иллюстрировал» готовые догматы, а извлекал их из самой глубины человеческого опыта, создавая уникальное «описание изнутри», доступное современному сознанию.

Содержательная часть сборника охватывает широкий спектр тем: от ранних духовных поисков писателя в 1830-х годах до сложнейших вопросов нравственного истолкования догматов в русской мысли XIX–XX веков. Анастасия Гачева прослеживает связи идей Достоевского с традицией русского космизма и активного христианства, в то время как Татьяна Касаткина предлагает методологию субъект-объектного анализа, позволяющую увидеть богословие писателя как целостную систему. Исследование Николая Подосокорского открывает малоизученные страницы влияния масонской эстетики на религиозный язык автора, а Катерина Корбелла расширяет горизонт, анализируя рецепцию идей Достоевского в католическом мире, что подчеркивает универсальность его духовных прозрений.

Труд написан в строгом академическом стиле, характерном для школы «философской филологии», и опирается на глубокий анализ писем, дневников и черновых набросков писателя. Особое символическое значение имеет послесловие к коптской иконе на обложке, которое связывает мир Достоевского с древнейшими традициями христианского Востока. Книга служит незаменимым источником для теологов, философов и всех серьезных читателей, желающих понять, почему вопросы о бессмертии души и существовании Бога были для Достоевского не «литературной темой», а единственным смыслом жизни. Это издание переводит дискуссию о вере классика на новый уровень, утверждая его статус как крупнейшего христианского мыслителя нового времени.

ISBN 978-5-9208-0663-5

2021. — 416 с.

Богословие Достоевского - Оглавление

Введение (Татьяна Касаткина)

Анастасия Гачева. Богословие Ф.М. Достоевского и проблема нравственного истолкования догмата в русской богословской и филосовской мысли XIX - XX ВВ 21

Татьяна Касаткина. Богословие Достоевского: Описание изнутри

Татьяна Магарил-Ильяева. Духовные пути Достоевского в период 1830-х - 1840-х годов

Николай Подосокорский. Масонский след в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского в связи с богословием писателя

Катерина Корбелла. Ф.М. Достоевский в католическом мире (материалы к теме)

Postscriptum: пояснение к коптской иконе на обложке книги (Татьяна Касаткина)

Указатель имен