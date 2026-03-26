Богословский вестник - 10- 2010
Богословский вестник - 10- 2010
Учебный комитет при св. Синоде Русской православной церкви Московская духовная академия и семинария - СЕРГИЕВ ПОСАД, 2010 г. – 607 с. - ISBN 978-5-87245-154-9
ОТДЕЛ I. ТВОРЕНИЯ СВ. ОТЦОВ И ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ
Свт. Кирилл Александрийский. Два послания к Суккенсу, епископу Диокесарийскому (Перевод с древнегреческого, предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева)) - Прп. Никита Стифат. Второе и третье обличительные слова против армян (Публикация древнегреческого текста, перевод, вступительная статья и примечания игумена Дионисия (Шленова), публикация грузинского текста М. А. Рапава) - Св. Николай Кавасила. Слово на Вознесение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Перевод с древнегреческого А. В. Шек, предисловие и редакция А. Г. Дунаева) - Прп. Никодим Святогорец. Похвальное слово архиерейскому достоинству (Перевод с греческого, вступительная статья и примечания иеромонаха Леонтия (Козлова)) - Книга степеней: Шестнадцатая мемра (Перевод с сирийского и вступительная статья Г. М. Кесселя)
ОТДЕЛ II. ИССЛЕДОВАНИЯ, СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Лазаренко О. М. Переводчик Псалтири Септуагинты как переистолкователь еврейского оригинала. Возникновение греческой Псалтири: цели и методы перевода - Ларше Ж.-К. Иисус Христос — Исцелитель (Перевод с французского В. Л. Шленова) - Иером. Феодор (Юлаев). Защита свт. Кириллом Александрийским выражения «одна природа Бога Слова воплощенная» с точки зрения православных полемистов V–VIII вв. - Архимандрит Макарий (Веретенников). Предыстория русской иерархии - Д. В. Сафонов. Единоначалие и коллегиальность: из истории Высшего Церковного Управления Русской Церкви от свт. Тихона, Патриарха Всероссийского, до Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Часть 2: год 1925
ОТДЕЛ III. ДОКЛАДЫ, СЛОВА, ПРОПОВЕДИ И РЕЧИ, АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Первосвятительское напутствие Московским духовным школам в день Святого Духа - Архиепископ Верейский Евгений. Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы, в неделю Крестопоклонную - Слово на начало нового учебного года - Архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. Слово на начало нового учебного года - В. Л. Шленов. И времена, и лета (Стихотворный сборник) - Из архивных материалов Послание афонских игуменов к царю Алексею Михайловичу с просьбой о помощи Росикону (1667 г.) (Публикация подготовлена Д. В. Зубовым и П. В. Кузенковым) - Переписка епископа Феодора (Поздеевского) и архиепископа Никона (Рождественского) со священником Павлом Флоренским. Часть I. Письма 1–34 (5 августа 1910 г. — 24 апреля 1916 г.) (Публикация подготовлена игуменом Андроником (Трубачевым), иером. (ныне епископом Якутским и Ленским) Зосимой (Давыдовым) и священником Александром Дубининым) - Памяти усопших Михаил Михайлович Дунаев (22 августа 1945 г. — 4 сентября 2008 г.) - Иван Васильевич Воробьев (8 августа 1933 г. — 14 ноября 2008 г.)
ОТДЕЛ IV. КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ, БИБЛИОГРАФИЯ ПО БОГОСЛОВСКИМ НАУКАМ
А. Г. Бондач. Библиографический указатель к «Деяниям Вселенских Соборов». Часть 2. IV Вселенский Собор - Г. М. Кессель. Рец. на: The Peshitta: Its Use in Literature and Liturgy: Papers Read at the Third Peshitta Symposium / Ed. by Bas ter Haar Romeny. Leiden: Brill, 2006 (Monographs of the Peshitta Institute Leiden, 15). xxiv, 412 p.
ОТДЕЛ V. ХРОНИКА И ОТЧЕТЫ
Хроника научной жизни Академии за 2006–2007 учебный год: Протокол магистерского диспута и отзывы на кандидатские диссертации - I Богословская общеакадемическая конференция (III Богословская научная конференция «Экзегетика и герменевтика Священного Писания»)
