Богословский вестник - 16-17 - 2015

Богословский вестник. Научно-богословский журнал - № 16-17. 2015, № 1 январь—март, № 2 апрель—июнь
Московская духовная академия, 2015. - 518 с. - ISSN 2500-1450 - ISBN 978-5-87245-212-6
Слово к читателям
ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Библеистика - Филофей (Артюшин), иеромонах. Современный метод нарративного анализа и возможности его использования в православной библеистике
Богословие - Адриан (Пашин), игумен. «Евхаристический» аргумент в полемике преподобного Анастасия Синаита с афтартодокетами - Дионисий (Шленов), игумен. Иерархическое посредство и непосредственность теофании по «Ареопагитикам»
Церковная история - Сидоров А. И. Становление первохристианской Церкви. Часть первая (От рождения Церкви до первых гонений) - Макарий (Веретенников), архимандрит. Деятельность святого митрополита Максима на Русской кафедре (с приложением «Поучения» и «Повести о митрополите Максиме») - Сафонов Димитрий, иерей. Налог на культовую деятельность как способ борьбы с религией при советской власти
Агиография - Лисин Олег, диакон. Личность святого Патрика Ирландского в свете развития современной кельтологии
Церковное искусство - Андроник (Трубачев), игумен. История подготовки магистерской диссертации епископа Сергия (Голубцова) «Живописное и иконописное направления в церковной живописи и их онтологическая оценка»
ОТДЕЛ II. ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ И ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Свт. Кирилл Александрийский. О козле отпущения. Послание епископу Акакию Скифопольскому (Перевод с древнегреческого, вступительная статья и примечания иером. Феодора (Юлаева)) - Феодор Мопсуэстийский. Предисловие к толкованию на книгу пророка Ионы (Перевод с древнегреческого и вступительная статья иерея Бориса Тимофеева) - Прп. Григорий Синаит. О четырех иерархиях (Перевод с древнегреческого и публикация славянского текста иеромонаха Тавриона (Смыкова)) - Восточные переводы «Сотницы» блаженного Диадоха Фотикийского (Публикация С. С. Кима)
ОТДЕЛ III. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПУБЛИКАЦИИ
Публикации - Сергий (Голубцов), епископ. Средства выражения византийского стиля по отношению к реалистическому направлению в церковной живописи (Публикация игумена Андроника (Трубачева))
Письма - Переписка епископа Феодора (Поздеевского) и архиепископа Никона (Рождественского) со священником Павлом Флоренским. Часть II. Письма 35—51 (1 августа 1916 года —23 ноября 1918 года) (Публикация игумена Андроника (Трубачева)) - Памяти почивших Венсан (Депрэ), иеромонах. Отец Адальбер де Вопоэ (1924-2011)
Проповеди - Евгений (Решетников), архиепископ Верейский. О покаянии и прощении
ОТДЕЛ IV. РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
Бондач А. Г. Библиографический указатель к «Деяниям Вселенских Соборов». Часть 2. IV Вселенский Собор (продолжение)
ОТДЕЛ V. ХРОНИКА
Научная жизнь Академии за 2007/2008 учебный год. Отзывы на кандидатские диссертации
No comments yet. Be the first!