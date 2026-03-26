Богословский вестник - 4 - 2004

Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, ORTHODOXY, Theology, History

Богословский вестник - 4 - 2004

Учебный Комитет Русской Православной Церкви, 2004 - ISBN5-87245-113-X

ОТДЕЛ I. ТВОРЕНИЯ СВ. ОТЦОВ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

  • Свт. Амфилохий Иконийский. Слово о жене-грешнице,помазавшей Господа миром, и о фарисее (перевод и вступительная статья иером. Вассиана (Змеева)) - Афраат, персидский мудрей,. Тахвиты «О посте» и «О молитве» (перевод прот. Леонида Грилихеса и Г. Кесселя, вступительная статья Г. Кесселя) - Свт. Григорий Богослов. О душе (перевод, вступительная статья и примечания свящ. Андрея Зуевского) - Прп. Никита Стифат. Исповедание веры (перевод и примечания иером. Дионисия (Шленова))

ОТДЕЛ II. ИССЛЕДОВАНИЯ, СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО НАУКАМ БОГОСЛОВСКИМ, ФИЛОСОФСКИМ И ИСТОРИЧЕСКИМ

  • Библеистика - Протоиерей Леонид Грилихес. Гебраизмы в Евангелии от Матфея. К вопросу об оригинальном языке первого канонического Евангелия

  • Богословие - Священник Иоанн Бэр. Дева Матерь — Дева Церковь (перевод с английского Н. И. Колотовкина)

  • Патрология - С. Н. Говорун. Единый сложный Христос

  • Литургика - А. М. Пентковский. Богослужебный синаксарь константинопольского монастыря Христа Человеколюбца - Flpomoiepeu Валентинъ Асмусъ. Гимны преподобнаго Симеона Новаго Богослова въ богослужебныхъ книгахъ Русской Церкви

  • История Поместных Церквей - К. Е. Скурат. Чешских земель и Словакии Православная Церковь (окончание)

  • История Русской Церкви - Архимандрит Макарий. Московские «гости» Дмитрий и Федор Сырковы и святитель Макарий - Д. В. Сафонов. К вопросу о подлинности «Завещательного послания» св. Патриарха Тихона

  • История религий - Ю. В. Максимов. Преподобный Феофан Исповедник об исламе

ОТДЕЛ III. ДОКЛАДЫ, СЛОВА, ПРОПОВЕДИ И РЕЧИ, ВОСПОМИНАНИЯ

  • Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Слово на годичном акте в Московской духовной академии 14 октября 2003 года. - Епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Слово,произнесенное на вечере в честь свт. Филарета,митрополита Московского Архиепископ Верейский Евгений. Академическая реформа - А. К. Светозарский. Личность преподобного Серафима Саровского в трудах митрополита Вениамина (Федченкова) - Архиепископ Верейский Евгений. Проповедь перед чином прощения

  • Из архивных материалов - Н. Н. Глубоковский. Академические обеты и заветы - Священник Павел Флоренский. Записка к студентам - Московской Духовной Академии об академическом строе

  • Памяти усопших - Митрополит Питирим (Нечаев) (| 4 ноября 2003)

ОТДЕЛ IV. КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ ПО БОГОСЛОВСКИМ НАУКАМ

  • Библиографический указатель к «Творениям святых отцов в русском переводе» -

  • Рецензии - Ю. А. Шичалин. Климент Александрийский. Строматы.Книги 1—3. СПб., 2003 - Протогерей Валентинъ Асмусъ. Д. Е. Афиногеновъ.Константинопольскш патрiaрхатъ и иконоборческiй кризисъ въ Византiи (784—847). М., 1997

ОТДЕЛ V. Хроника научной жизни Академии

  • Отчет о жизни Академии и Семинарии за 2002—2003 учебный год

Added 26.03.2026
