Богословский вестник - 5-6 - 2006
Учебный Комитет Русской Православной Церкви, 2006 - ISBN 5-87245-125-3
ОТДЕЛ I. ТВОРЕНИЯ СВ. ОТЦОВ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ
Св. Ефрем Сирин. Гимн (Мадраша) на Рождество (Перевод с сирийского и вступительная статья прот. Леонида Грилихеса) - Иоанн Отшельник. О молитве (Перевод с сирийского и вступительная статья Г. М. Кесселя) - Свт. Амфилохий Иконийский. Слово на Великую Субботу (Перевод с древнегреческого и вступительная статья игумена Вассиана (Змеева)) - Сет. Кирилл Александрийский. Диалог о вочеловечении Единородного (Перевод с древнегреческого,вступительная статья и примечания К. Б. Юлаева) - Прп. Никита Стифат. [Вступление] к книге Божественных гимнов преподобного отца нашего Симеона (Перевод с древнегреческого, вступительная статья и примечания иером. Дионисия (Шленова)) - Прп. Паисий Величковский. Поучение на пострижение в монашеский чин (Перевод со славянского,вступительная статья и примечания А. П. Власюка)
ОТДЕЛ II. ИССЛЕДОВАНИЯ, СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО НАУКАМ БОГОСЛОВСКИМ, ФИЛОСОФСКИМ И ИСТОРИЧЕСКИМ
Богословие - П. К. Грезин. Богословский термин «ипостась» в контексте позднего эллинизма
Патрология - A. И. Сидоров. Вопрос о пределах ведения Господа нашего Иисуса Христа и его решение в контексте святоотеческого предания
История Русской Церкви - Архим. Макарий. Жизненный путь Крутицкого епископа Досифея (1508—1544) - B. В. Бурега. «Дело Касицына», или Полемика о возможном переезде Московской духовной академии из Сергиева Посада в Москву в конце 1860-х годов - Д. В. Сафонов. Академическое служение свщмч. Илариона (Троицкого) и его борьба с обновленчеством (по материалам публичных диспутов в Политехническом музее)
Церковное пение - А. В. Шек. О некоторых принципах реформы знаменного роспева в XVII веке на примере попевки «рафатка»
ОТДЕЛ III. ДОКЛАДЫ, СЛОВА, ПРОПОВЕДИ И РЕЧИ, АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Евгений, архиеп. Верейский. Проповедь в день выпуска - К. В. Скутерис. О смысле богословия и ответственности православного богослова в наши дни (перевод с новогреческого Е. В. Жуковой под редакцией В.Л.Шленова) - Г. Е. Колыванов. «Академия у Троицы»: к 190-летию пребывания Московской духовной академии в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры
Из архивных материалов - Ф. А. Голубинский. «Дневник-размышления на педагогические темы» (выдержки) (публикация подготовлена Н. В. Солодовым) - Свщ, Павел Флоренский. Мысли о преподавании агиологии и о классическом образовании (публикация подготовлена игуменом Андроником (Трубачевым)) - М. Г. Гире. Академический сад: цикл стихотворений (публикация подготовлена игуменом Андроником (Трубачевым))
Памяти усопших - Марк Харитонович Трофимчук ( 3.02.2005)
ОТДЕЛ IV. КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ,БИБЛИОГРАФИЯ ПО БОГОСЛОВСКИМ НАУКАМ
Библиографические материалы - Библиографический указатель к «Творениям святых отцов в русском переводе» (1872—1917)(с приложением документов из истории ТСО) - Свщ. Павел Флоренский. Библиография по агиологии (публикация подготовлена иером. Леонтием (Козловым) и С. Ю. Акишиным) - Г. М. Кесселъ. Иоанн Отшельник, сирийский писатель IV в.: аннотированная библиография
Рецензии - М. Г. Верещагин. Тахиаос А.-Э. Н. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. Перевод с новогреческого языка. ТСЛ, 2005 - С. В. Месяц. К вопросу о «частных сущностях» у Аммония Александрийского: по поводу статьи В. М. Лурье «Богословский синтез VII века: св. Максим Исповедник и его эпоха»
Заметки - Ю. А. Шичалин. Свт. Григорий Богослов — читатель Плотина (по поводу Plot. 11.5.2Л.2—4:)
ОТДЕЛ V. ХРОНИКА И ОТЧЕТЫ
Хроника научной жизни Академии и Семинарии за 2003/2004 учебный год - Отчет о жизни Академии и Семинарии за 2003/2004 учебный год
No comments yet. Be the first!