Богословский вестник - с № 32 - 2019 г
Богословский вестник: научно-богословский журнал - Том 32 - № 1 – 2019 г
Московская духовная академия. Сергиев Посад: 2019 г. - 288 с.
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Священник Андрей Выдрин. Легитимация храмовых служителей и богослужебных традиций периода Второго Храма в Истории Летописца на примере 1 Пар. 25-25 - Михаил Анатольевич Скобелев. Происхождение Пятикнижия: традиция и Документальная гипотеза
- Религиоведение - Священник Назарий (Вайдас) Эйвазов. Учение о сотворении человека в Коране и Православии: сравнительный богословский анализ - Татьяна Сергеевна Самарина. Феноменология религии П. Д. Шантепи де ля Соссе и К. Тиле: от теологии к религиоведению
- Богословие и философия - Анатолий Анатольевич Парпара. Конкретность, уникальность и неповторимость личности как логическая проблема - Иеродиакон Дамиан (Воронов). Смерть человека или смерть мозга? Часть I. Проблема критерия смерти
- Патрология - Диакон Сергий Кожухов. От «буквы» к «духу»: духовное толкование апостола Павла и άναγωγή Оригена - Монах Максим (Судаков). Христология Мартирия-Сахдоны
- Аскетика - Священник Павел Лизгунов. Понятие смирения у мужей апостольских и у ранних апологетов - Игумен Дионисий (Шленов). Учение прп. Никиты Стифата о «четырех главных добродетелях» в контексте античной и византийской литературы. Часть I
- История Русской Церкви - Митрополит Ферапонт (Кашин). Преподобный Никита Костромской, Серпуховский, Боровский: проблемы идентификации личности - Архимандрит Макарий (Веретенников). Поставление первого Троицкого настоятеля-архимандрита
- Литургика - Андрей Викторович Антишкин. Феодор Продром кактолковательтекстов христианской гимнографии и его комментарий к канонам Богоявления
РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
- Священник Андрей Выдрин. Рецензия на: Тантлевский И. Р. Царь Давид и его эпоха в Библии и истории. СПб.: Издательство РХГА,2016. ISBN 9780-794-88812-794-0 - Юлия Николаевна Бузыкина. Рецензия на книгу: Царевская Т.Ю. Феофан Грек. Фрески в Великом Новгороде. Великий Новгород, 2018.320 с.: илл: ISBN 9780-18-904339-18-0
Богословский вестник - научно-богословский журнал - Том 33 - 2 - 2019
Московская духовная академия - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019. - Т. 33. — № 2. — 320 с.
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Михаил Анатольевич Скобелев, Илья Александрович Хангиреев - Юлиус Велльгаузен и Герман Гункель: методология библейского исследования
- Богословие и философия - Михаил Степанович Иванов - Владимир Соловьёв и христианство - Протоиерей Василий Петров - Греческое православное богословие второй половины XX и начала XXI века о влиянии латинской богословской традиции на мысль прп. Никодима Святогорца (1749–1809) - Иеродиакон Дамиан (Воронов) - Смерть человека или смерть мозга? Часть II. Проблема критерия смерти
- Естественно-научная апологетика - Протоиерей Олег Мумриков, Илья Алексеевич Беломытцев - Homo neanderthalensis (неандерталец) в свете современных данных палеоантропологии: естественно-научное и библейско-богословское осмысление
- Патрология - Протоиерей Тимофеев Борис - Экзегеза прп. Исидора Пелусиота († 449): точка пересечения александрийской и антиохийской экзегетических традиций - Инокиня Екатерина (Копыл) - Богословие святых мест прп. Иоанна Дамаскина: основные темы
- Аскетика - Игумен Дионисий (Шленов) - Учение прп. Никиты Стифата о «четырех главных добродетелях» в контексте античной и византийской литературы. Часть II
- История - Архимандрит Макарий (Веретенников) - Кончина Патриарха Филарета и память о нём в последующее время - Диакон Никита Кузнецов - Отделение Церкви от государства: как это происходило в советской России
- Античная литература - Роман Сергеевич Соловьёв - Об относительной хронологии диалогов «Евтифрон» и «Протагор»
- Агиография - Константин Ефимович Скурат - «Хочу и умереть, отойти от этой жизни, пребывая в общении с Господом» (по письмам епископа Вениамина (Милова)). Часть I
- Русская духовная литература - Варвара Викторовна Каширина - Проект святителя Феофана Затворника по изданию нового журнала «Апологет
РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
- Священник Андрей Выдрин - Рецензия на: Пеликан Я. Кому принадлежит Библия. Краткая история Писания /Пер. с английского. М.: Издательство ББИ; К.: Дух i лiтера, 2019. 253 с - Валерий Яковлевич Саврей, иеромонах Феодор (Юлаев) - Рецензия на: Адриан (Пашин), игумен. Главное христологическое произведение Анастасия Синаита «Путеводитель». Санкт-Петербургская Православная Духовная Академия, 2018
Богословский вестник - Том 34 № 3 (2019)
Московская духовная академия. Сергиев Посад - Издательство Московской духовной академии, 2019 - ISSN 2500-1450
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Священник Андрей Выдрин Урим и туммим в Древнем Израиле: критический анализ источников и гипотез - Священник Андрей Лысевич Комментарий Амвросиаста на Послание к римлянам: особенности библейского текста и их интерпретация толкователем
- Богословие и философия - Михаил Степанович Иванов Вера и неверие Фридриха Ницше
- Патрология - Диакон Сергий Кожухов Халкидонский Собор, его рецепция и некоторые аспекты христологии в V — начале VI вв. - Евгений Валерьевич Ерошев «Шестоднев» прп. Анастасия Синаита в свете современных исследований
- Аскетика и нравственное богословие - Священник Павел Лизгунов Учение о смирении у Климента Александрийского и Оригена - Священник Стефан Домусчи Учение новомученика Иоанна Попова о совести в контексте нравственного богословия XIX века
- Гомилетика - Епископ Питирим (Творогов) Истоки гомилетического искусства святителя Феофана, Затворника Вышенского
- История и историософия - Архимандрит Платон (Игумнов) Апостольская миссия святых Кирилла и Мефодия в парадигме цивилизационного культурно-исторического процесса - Священник Иоанн Кечкин Административная и научно-педагогическая деятельность профессора Николая Ивановича Муравьёва в Московских духовных школах
- Каноническое право - Протоиерей Иоанн Лапидус Некоторые канонические аспекты действий Патриарха Константинопольского Варфоломея (Архондониса) на Украине на рубеже 2018–2019 годов
- Восточно-христианская литература - Максим Глебович Калинин Новое свидетельство полемики о том, может ли человечество Христа созерцать Его Божество
- Агиография - Константин Ефимович Скурат «Хочу и умереть, отойти от этой жизни, пребывая в общении с Господом» (по письмам епископа Вениамина (Милова)). Часть II Русская литература - Варвара Викторовна Каширина Степан Онисимович Бурачок как редактор журнала «Маяк». К истории церковно-общественной жизни России XIX века
РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
- Давыдов Олег Борисович Рецензия на: The Essential Mary Midgley / edited by D. Midgley. London; New York: Routledge, 2005. 424 p.; ISBN-13: 978-0415346429 - Юлия Николаевна Бузыкина Рецензия на: Byzantine Heritage and Serbian Art. 3 vols. (Published on the Occasion of the 23th International Congress of Byzantine Studies) / ed. L. Maksimovich, J. E. Trivan. Belgrade, 2016. 203, 630, 252 p.; ISBN 978-86-519-2004-5
Богословский вестник - № 4 (35) - 2019
научно-богословский журнал - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019, 296 с. - ISSN 2500-1450
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Иосиф Александрович Фридман Умберто Кассуго как критик документальной гипотезы происхождения Пятикнижия
- Богословие и философия - Священник Сергий Фуфаев Истолкование В. Н. Лосским догматических понятий «ипостась» и «индивид» - Михаил Степанович Иванов Человек в религиозной философии Блеза Паскаля - Олег Борисович Давыдов Мир и война: христианская альтернатива метафизике насилия
- Патрология - Священник Сергий Денисюк Учение Бардесана о судьбе
- Аскетика и нравственное богословие - Алексей Ильич Осипов Что такое ученое монашество? По творениям и письмам святителя Игнатия (Брянчанинова) - Протоиерей Александр Добросельский Психолого-лингвистический анализ понятия «уныние» как ключ к разгадке механизма суицидов
- История и историософия - Митрополит Ферапонт (Кашин) Дискуссия 1917 года о преподавании закона Божия в школах (по материалам Костромской епархии) - Семён Валерьевич Кожевников Синтез веры и научного знания в жизни и деятельности святителя Луки (профессора-хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого) в 1941-1944 гг.
- Гомилетика - Епископ Питирим (Творогов) Эпистолярное наследие святителя Феофана в свете гомилетической традиции
- Агиография - Константин Ефимович Скурат «Хочу и умереть, отойти от этой жизни, пребывая в общении с Господом» (по письмам епископа Вениамина (Милова)). Часть III - Игумен Дионисий (Шлёнов) Священник Феодор Делекторский (в будущем епископ Никита) и его гимн Московской духовной академии
- Русская духовная литература - Денис Владимирович Макаров Эволюция световых образов в творчестве И. С. Шмелева
РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
- Алексей Михайлович Гагинский Рецензия на: Рикёр П. Бытие, сущность и субстанция у Платона и Аристотеля. Курс, прочитанный в университете Страсбурга в 1953-1954 гг. / пер. с франц. Г. В. Вдовиной. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2019.286 с. ISBN 978-5-87121-051-2 - Варвара Викторовна Каширина Рецензия на: Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. I том. М.: Издательский совет РПЦ, 2016.928 с.; II том. М.: Издательский совет РПЦ, 2019.680 с. ISBN 978-5-558-1 (общий) I том. ISBN 978-5-560-4 II том. ISBN 978-5-88017-760-8
Богословский вестник: научно-богословский журнал - № 1 (36) - 2020
Московская духовная академия. Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. 336 с. - ISSN 2500-1450
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Иеромонах Ириней (Пиковский) Интерпретация надписания «песней восхождения» (Пс. 119-133) в иудейской традиции - Владимир Викторович Бельский Богословие Сиона в первой части книги пророка Захарии в контексте и вне контекста реконструкции Иерусалимского храма
- Богословие и философия - Михаил Степанович Иванов Практическое богословие святого праведного Иоанна Кронштадтского - Сергей Анатольевич Чурсанов Социальные аспекты богообразности человека в православной богословской антропологии ΧΧ-ΧΧΙ вв.
- Патрология и восточно-христианская литература - Протоиерей Борис Тимофеев Мессианский смысл в 2,8,44 псалмах: взгляд Диодора Тарсийского и Феодора Мопсуестийского - Святослав Олегович Чернов Учение Евстратия Константинопольского о посмертном состоянии души: полемика с гипнопсихитами и фнитопсихитами
- Каноническое право - Иеромонах Александр (Галушка) Церковно-государственные отношения в Словакии от начала Второй мировой войны до настоящего времени: законодательно-правовой аспект
- Аскетика - Митрополит Климент (Капалин) Учение об умном делании в письмах святителя Феофана Затворника к монашествующим
- Гомилетика - Епископ Питирим (Творогов) Духовно-просветительские труды святителя Феофана на Владимирской кафедре. «Владимирские епархиальные ведомости»
- История Церкви - Андрей Владимирович Дружинин Формирование пастырского богословия как академической дисциплины на примере Московской духовной академии (1814-1869) - Митрополит Ферапонт (Кашин) Путь всероссийской святыни: из истории чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери
- Церковное искусство - Евгения Юрьевна Суворова Богословская трансформация символов Приснодевства Девы Марии в символы непорочного зачатия Девы Марии на примере иконографии «Tota Pulchra»
- Русская духовная литература - Священник Димитрий Барицкий Герменевтическая теория Μ. М. Бахтина - Светлана Владимировна Бурмистрова Рецепция апостольского текста в поэме В. А. Жуковского «Агасфер»
- Арабская филология - Георгий Валерьевич Козлов Арабская терминология, отражающая тему рая в Коране
- Классическая филология - Роман Сергеевич Соловьёв «Евтифрон» в системе диалогов определения Платона
РЕЦЕНЗИИ, БИБЛИОГРАФИЯ
- Илья Сергеевич Вевюрко Рецензия на издание: Тантлевский И. Р Иудейские псевдоэпиграфы мистико-гностического толка. СПб: РХГА, 2014.302 с. ISBN 978-5-88812-585-4 - Михаил Викторович Первушин Рецензия на книгу: Ястребов А. О., прот. Святыни Венеции. Православный историко-художественный путеводитель по базилике Святого Марка и церквям Венеции. М.: Познание, 2019.397 с. ISBN 978-5-90696080-1־
Богословский вестник - № 2 (37)
Научно-богословский журнал - Московская духовная академия. Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. 358 с. - ІSBN 2500-1450
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Иеромонах Ириней (Пиковский) Значение образа елея, стекающего на бороду Аарона (Пс. 132/133) в традиционной иудейской и христианской зкзегезе. Часть І - Владимир Викторович Бельский Видение первосвященника Иисуса (Зах. 3,1-7) и чин поставления священников в Пятикнижии: историко-зкзегетический анализ
- Богословие и философия - Священник Сергий Фуфаев Учение В. Н. Лосского о различении сущности и знергий в Боге: антиномия или грубое противоречие? - Священник Даниил Горячев Символизм П. Флоренского и историзм А. Шмемана как антиномия верующего разума и разумной веры
- Сравнительное богословие - Протоиерей Павел Великанов, Василий Владимирович Чернов Евхаристия в условиях карантина: опыт англиканских Церквей
- Патрология и восточно-христианская литература - Диакон Сергий Кожухов Полемика с антропоморфизмом в александрийской христианской традиции и ее истоки (античность,Аристовул,Филон и Климент Александрийский) - Александр Гивиевич Накаидзе Ангелология Иоанна Филопона в трактате «О творений мира» («Dе opificio mundi»): философско-богословские воззрения
- История Церкви - Митрополит Ферапонт (Кашин) Судьба церковно-приходских школ в 1917 году (по материалам Костромской епархии) - Татьяна Ивановна Шевченко К 120-летию московского Валаамского подворья: Святейший Патриарх Тихон на подворье в 1920-е годы
- Сектоведение - Варвара Викторовна Каширина Святитель Феофан Затворник в борьбе со штундой
- Каноническое право - Диакон Никита Кузнецов «Не конкуренция и вражда.а гармонический союз». Церковь и государство в трудах дореволюционных канонистов Московской духовной академии
- Литургика - Иеромонах Далмат (Юдин) История и проблемы описання Ярославского Часослова XIII века
- Агиография, паломничество - Инокиня Екатерина (Копыл) Богословие святых мест в сочинениях палестинских агиографов VI-VIІ веков: темы, истоки.традиция. Часть І
- Русская духовная литература - Денис Владимирович Макаров Народный духовник пещер Гефсиманского скита: образ преподобного Варнавы Гефсиманского в прозе И. С. Шмелева
РЕЦЕНЗИИ
- Владимир Михайлович Тюленев Рецензия на: Теология и политика. Власть, Церковь и текст в королевствах вестготов (V - начало VIII в.): Исследования и переводьі / ред.-сост. О. В. Ауров; общ. ред. О. В. Ауров, Е.С. Марей. М.: Издательский дом «Дело», 2017. 352 с.; ІSВN 978-5-7749-1253-7 - Юлия Николаевна Бузыкина Рецензия на: Nicholas N. Раtricios. Тhe sacred Агсhitecture of Вizantium Art, Liturgy, and Symbolism in early Christian Churches. London; New York: I. B. Tauris & Co Ltd, 2014.446 р.; ІSBN 978-1-78076-291-3
Богословский вестник: научно-богословский журнал Московской духовной академии - № 3 (38)
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - 388 с.
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Михаил Анатольевич Скобелев - Пролог книги Бытия 1,1- 11, 26: пророческое откровение, история, миф или метаистория? - Илья Александрович Хангиреев - Документальная гипотеза происхождения Пятикнижия в творчестве Герхарда фон Рада
- Сравнительное богословие - Иеродиакон Ярослав (Очканов) - Роль протоиерея Евгения Попова в укреплении англикано-православного диалога
- Патрология и восточно-христианская литература - Протоиерей Борис Тимофеев - Θεωρία в древней греческой христианской экзегетической литературе - Александр Гивиевич Накаидзе - Сотворение человека по образу и подобию Божию в свете антропологических воззрений Иоанна Филопона в контексте византийской литературы - Алексей Дмитриевич Макаров - Распространение первого собрания св. Исаака Cирина за пределами Церкви Востока. Часть I: история изучения вопроса
- История Русской Православной Церкви: дореволюционный период - Архимандрит Макарий (Веретенников) - Месяцесловные памяти Русской Православной Церкви - Алексей Андреевич Рудченко - Практика награждения священнослужителей Русской Православной Церкви богослужебными наградами в XIX - начале XX века - Священник Георгий Безик - Задачи военного духовенства в период боевых действий в Первой мировой войне и методы их решения
- История Церкви: новейший период - Артём Александрович Копылов - Кадровый состав Московской епархии с 1945 по 1961 год - Арсен Артурович Григорян - Состояние Армянской Апостольской Церкви на момент прихода к власти Н. С. Хрущёва - Священник Петр Панов - Вклад митрополита Леонтия (Бондаря) в развитие приходской жизни Оренбуржья 1960-1990-х годов
- Агиография - Митрополит Ферапонт (Кашин Дмитрий Витольдович) - Минейная (милютинская) редакция «Сказания о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери» (XVII век) - Инокиня Екатерина (Копыл Елена Владимировна) - Богословие святых мест в сочинениях палестинских агиографов VI-VII веков: темы, истоки, традиция. Часть II
- Русская литература - Олег Иванович Сыромятников - Эсхатологические аспекты православной поэтики. Роман Ф. М. Достоевского «Бесы»
- Классическая филология - Роман Сергеевич Соловьёв - «Законы» Платона как релевантный контекст школьного диалога «Евтифрон»
РЕЦЕНЗИИ
- Священник Михаил Юров - Рецензия на: Графов А. Э. Словарь библейского иврита. М.: Текст, 2019.702[2] с. ISBN 978-5-7516-1537-6 - Священник Андрей Выдрин - Рецензия на: Хенгель Мартин, Швемер Анна Мария. Иисус и иудаизм / Серия «Современная библеистика». М.: Издательство ББИ, 2016. xvi + 724 с. ISBN 978-5-89647-338-1
Богословский вестник - № 4 (39) - 2020
Научно-богословский журнал. - Московская духовная академия. Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. № 4 (39). 348 с. - ISSN 2500-1450
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Иеромонах Ириней (Пиковский) Значение образа елея, стекающего на бороду Аарона (Пс. 132/133) в традиционной иудейской и христианской экзегезе. Часть II - Монах Нил (Лазаренко) Богословско-экзегетические основания некоторых переводческих решений BTD (на материале Евангелия от Матфея)
- Богословие - Михаил Степанович Иванов Церковное и социальное измерение личности - Александр Александрович Солонченко Православная мысль в условиях постмодерна: философский контекст и три пути развития
- Сравнительное богословие - Иеромонах Феодор (Юлаев) Проблемные вопросы христологии в диалоге с нехалкидонскими Церквами. Замечания ко «Второму согласованному заявлению». Часть I - Протоиерей Павел Великанов, Василий Владимирович Чернов Психология в духовном образовании и церковной практике Церкви Англии
- Нравственное богословие - Архимандрит Платон (Игумнов) Благородство как предпосылка нравственного достоинства личности
- Патрология и восточно-христианская литература - Диакон Сергий Кожухов Флорилегии Иоанна Кесарийского как средство защиты Халкидонского Собора (из греческих фрагментов «Апологии») - Александр Гивиевич Накаидзе Аргументы в сочинении «О сотворении мира» Иоанна Филопона, свидетельствующие о вероятной принадлежности ему «Ареопагитик»
- Аскетика - Игумен Дионисий (Шлёнов) Страх человеческий и страх Божий по учению прп. Никиты Стифата в контексте предшествующей традиции
- История Русской Православной Церкви - Артём Александрович Копылов Патриарх Алексий I (Симанский) в воспоминаниях его иподиаконов
- Церковное искусство и археология - Анастасия Анатольевна Никитина Архитектурно-археологические обследования и реставрация церкви Спаса на Берестове в 1909-1914 годы под руководством Π. П. Покрышкина
- Литературоведение - Архимандрит Симеон (Томачинский) «Мёртвые души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте: точки соприкосновения - Священник Дмитрий Барицкий Религиозный подтекст повести И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви»
- Классическая филология - Роман Сергеевич Соловьёв Методы установления хронологии диалогов в Corpus Platonicum
РЕЦЕНЗИИ
- Алексей Сергеевич Кашкин Рецензия на: Выдрин А., иерей. Возникновение монархии в древнем Израиле. Комментарий на Первую книгу Царств. Сергиев Посад: Изд. МДА, 2020.464 с.: илл. ISBN 978-5-6044668-0-3 - Священник Иоанн Кечкин Рецензия на: Пантелеев А. Д. Ранние мученичества. Переводы, комментарии, исследования. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2017. 384 с. (Via Sacra. III). ISBN: 978-5-93762-116-0 - Варвара Викторовна Каширина Рецензия на: «Старица Московского Ивановского монастыря монахиня Досифея: к 210-летию со дня преставления». Материалы научно-практической конференции. 4 февраля 2020 г./отв. ред. В. В. Каширина; науч. ред. Д. Г. Давиденко. М.: Изд. Иоанно-Предтеченского ставропигиального женского монастыря, 2020.216 с. ISBN: 978-5-9909348-3-2 - Ирина Викторовна Гранина Рецензия на: Агомбен Дж. Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления. М.; СПб.: Изд. Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018. 552 с. ISBN: 978-5-93255-521-7 - Павел Георгиевич Носачев Рецензия на: Young Francis. A History of Anglican Exorcism: Deliverance and Demonology in Church Ritual. London: I. B.Tauris, 2018.272 p. ISBN: 978-1-78831-347-6
Богословский вестник: научно-богословский журнал Московской духовной академии - № 1 (40)
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - 340 с. - ISSN 2500-1450
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Владимир Викторович Бельский - «Отцы ваши - где они?» (Зах. 1,5): к вопросу о генеалогии и социальном статусе пророка Захарии - Александр Вячеславович Брегеда - Развитие концепта «День Господень» в книгах малых пророков - Монах Нил (Лазаренко) - Богословско-экзегетические основания некоторых переводческих решений «Byzantinischer Text Deutsch - die Evangelien» (BTD) (на материале Евангелия от Марка). Часть II
- Богословие - Александр Александрович Солонченко - Тринитарные концепции ГУ.фон Бальтазара и Д.Харта: сходства и различия - Священник Александр Ермолин - «Евхаристия. Таинство Царства» как пример становления личности и богословских взглядов протопресвитера Александра Шмемана
- Сравнительное богословие - Иеромонах Феодор (Юлаев) - Проблемные вопросы христологии в диалоге с нехалкидонскими церквами. Замечания ко «Второму согласованному заявлению» (Шамбези, 1990 г.). Часть II
- Патрология - Священник Андрей Лысевич - Художественные образы в комментарии Амвросиаста на Послание апостола Павла к Римлянам в контексте западной христианской литературы - Вадим Евгеньевич Елиманов - Учение св. Николая Кавасилы о Евхаристии как Жертве
- История Русской Православной Церкви - Архимандрит Макарий (Веретенников) - Святейший патриарх Иосиф: кончина, погребение и память в истории - Георгий Сергеевич Дмитриев - Этапы и условия формирования вотчинного фонда Троице-Сергиева монастыря в Рождественской и Серебожской волостях Переславского уезда
- Гомилетика - Семён Валериевич Кожевников - Источниковедческий анализ гомилетического наследия свт.Луки (Войно-Ясенецкого) из библиотеки Московской духовной академии
- Агиография - Варвара Викторовна Каширина - Лавра Саввы Освященного в Иерусалиме в воспоминаниях русских паломников XIX в.
- Церковное искусство и археология - Наталья Ивановна Григорьева - Деятельность И. Д. Мансветова как первого историка церковного искусства в Московской духовной академии
- Религиоведение - Татьяна Сергеевна Самарина - Религиоведческая система М. Элиаде: феноменология религии или политика мифа?
- Источниковедение - Священник Максим Сорокин - К вопросу об истории библиотеки Святейшего Синода: продажа богословской части книжного собрания в Германию в 1930-х гг.
РЕЦЕНЗИИ
- Юлия Николаевна Бузыкина - Рецензия на: Atlante Storico del Christianesimo antico.A cura di Angelo Di Bernardino con la collaborazione di Gianluca Pila. Istituto Patristico Augustinianum Dipartimento di Studi Classici e Christiani. Universitä di Bari. Bologna, 2010. ISBN 978-88-10-45304-9 - Игорь Борисович Гаврилов, Давид Андриаевич Датиашвили - Обзор «Трудов кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии». № 2 (4). 2019. СПб.: Изд. СПбДА. ISSN 2541-9587
Богословский вестник: научно-богословский журнал - № 2 (41)
Издательство Московской духовной академии, Сергиев Посад, 2021. - 390 с. - ISSN 2500-1450
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Священник Андрей Выдрин - Генеалогическое введение Книг Паралипоменон (1 Пар. 1-9): замысел Летописца - Монах Нил (Лазаренко) - Богословско-экзегетические основания некоторых переводческих решений «ByzantinischerText Deutsch - die Evangelien» (BTD) (на материале 1-12 глав Евангелия от Луки). Часть III
- Богословие - Михаил Степанович Иванов - Особенности духовного руководства святителя Феофана Затворника
- Естественно-научная апологетика - Иеромонах Дамиан (Воронов) - Предыстория понятия «нейроредукционизм»: скорбный путь души
- Сравнительное богословие - Иеродиакон Ярослав (Очканов) - Взаимоотношения между Русской Православной и Англиканской Церквами в первое десятилетие XX в.
- Патрология и восточно-христианская литература - Игумен Адриан (Пашин) - Проблема атрибуции творений преподобного Анастасия Синаита - Владимир Александрович Баранов - Учение об ангелах в «Точном изложении православной веры» прп. Иоанна Дамаскина - Алексей Дмитриевич Макаров - Распространение Первого собрания св. Исаака Сирина за пределами Церкви Востока. Часть II: интерполяция имён
- История Русской Православной Церкви - Алексей Андреевич Рудченко - Особенности награждения богослужебно-иерархическими отличиями служащих духовных учебных заведений Русской Православной Церкви: опыт XIX в. - Игумен Герасим (Дьячков) - Эконом Московской духовной академии иеромонах Ириней (Добролюбов) - Валентин Викторович Серпенинов - Свято-Духов скит Почаевской лавры при архиепископе Тернопольском Палладии (Каминском)
- Греческая христианская письменность - Протоиерей Борис Тимофеев - Понятие άναγωγή в древней греческой экзегетической литературе
- Агиография - Александр Сергеевич Терентьев - Особенности ранних редакций Жития прп. Сергия Радонежского (на материале эпизода приглашения на митрополию) - Варвара Викторовна Каширина - Новонайденные письма святителя Игнатия (Брянчанинова) к монаху Оптиной пустыни Ювеналию (Половцову)
- Религиоведение - Татьяна Сергеевна Самарина - Иоахим Вах и феноменологическая традиция в религиоведении - Сергей Романович Загорулько - Проблематика китайской секты Фалуньгун в российском религиоведении
- Церковное искусство и археология - Анна Леонидовна Краснова - Гравюра «Неопалимая Купина, вид монастыря св. Екатерины, Синай» - уникальный памятник коллекции музея Московской духовной академии
РЕЦЕНЗИИ
- Иеромонах Дометиан (Курланов) - Рецензия на издание: Edwards М. Aristotle and Early Christian Thought. London: Routledge, 2019 (Studies in Philosophy and Theology in Late Antiquity; 6). 226 p. ISBN 978-11-38-69799-7 - Протоиерей Дмитрий Кирьянов - Рецензия на издание: Knight Ch. С Science and the Christian Faith: A Guide for the Perplexed. New York: St Vladimir’s Seminary Press Yonkers, 2020. (Foundation Series). 232 p. ISBN 978-088141-671-8
Богословский вестник: научно-богословский журнал - 2021 - № 3 (42)
Московская духовная академия. Сергиев Посад: Изд. Московской духовной академии, 302 с. - ISSN 2500-1450
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика - Илья Александрович Хангиреев Документальная гипотеза происхождения Пятикнижия в трудах Эрхарда Блюма - Иеромонах Ириней (Пиковский) Толкование на псалмы Ганса-Иоахима Крауса: между теологией и критикой текста
- Богословие - Михаил Степанович Иванов Протопресвитер Александр Шмеман: литургическое богословие символа
- Патрология и христианская литература - Епископ Феодорит (Тихонов), священник Андрей Лысевич Проблема самобытности Амвросиаста на материале его толкования на послание ап. Павла к Римлянам - Владимир Сергеевич Коробов Вопрос о толковании стиха Ин. 14, 28: «Отец Мой более Меня» - и его разрешение в греческой патристической традиции - Михаил Михайлович Бернацкий Публикация главы 61 «О Евхаристии» 4-й книги «Суммы против язычников» Фомы Аквинского в переводе Димитрия Кидониса по рукописям Vaticanus дг. 616 и Taurinensis 23 (С-2-16) - Священник Павел Лизгунов Дисциплина «русская патрология»: исторический обзор
- История Русской Православной Церкви - Владислав Иванович Пшибышевский Вопрос о составе Поместного Собора в работе Предсоборного Присутствия 1906 г. - Священник Иоанн Кечкин Административная и преподавательская деятельность протоиерея Всеволода Шпиллера в Московских духовных школах
- Миссионерское движение - Дмитрий Сергеевич Семененко Религиозная ситуация на Филиппинах: социальный и исторический анализ
- Агиография и литургика - Архимандрит Макарий (Веретенников) Святые семь отроков Ефесских - Архимандрит Симеон (Томачинский), Илья Михайлович Ведищев История службы Всем русским святым: XVI-XX вв. - Варвара Викторовна Каширина Архимандрит Леонид (Кавелин) как агиограф Оптиной пустыни
- Русская литература - Денис Владимирович Макаров Основная проблематика романа Бориса Васильева «Александр Невский» (к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского)
- Религиоведение - Протоиерей Олег Корытко Место понятий «вина» и «грех» в картине мира древних славян (опыт историко-культурной реконструкции идей на основании языковых данных)
РЕЦЕНЗИИ
- Владимир Викторович Бельский Рецензия на издание: Guiance A. (ed.) Cultura letrada е idendidades sociales en el mundo medieval, siglos IV-XV. Buenos Aires: Imhicihu - Conicet, 2019. 305 p. ISBN 978-987-493404-8־ (epdf) - Сергей Викторович Соловьёв Рецензия на издание: Шмид Г., прот. Введение в книгу Деяний апостолов: Учебное пособие. СПб.: СПбПДА, 2020. 184 с. ISBN-978-5-906627-72-8
Богословский вестник: научно-богословский журнал - № 4 (43)
Московская духовная академия. Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. — № 4 (43). — 322 с.
Список сокращений
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
- Библеистика *** Иосиф Александрович Фридман - Критика документальной гипотезы происхождения Пятикнижия со стороны Умберто Кассуто. Часть 2 ** Монах Нил (Лазаренко) Богословско-экзегетические основания некоторых переводческих решений «Byzantinischer Text Deutsch — die Evangelien» (BTD) (на материале 13–24 глав Евангелия от Луки). Часть IV
- Богословие *** Владимир Сергеевич Коробов Константинопольский Собор 1170 года *** Александр Александрович Солонченко Бытие или Бог без бытия? Дискуссия в современном богословии: Дж. Милбанк versus Ж.-Л. Марион
- Естественно-научная апологетика *** Розалия Моисеевна Рупова «Антропологический детерминизм» как развитие «антропного принципа» физики ХХ века в русле библейской космологии
- Патрология и христианская литература *** Диакон Сергий Кожухов Некоторые примеры использования экзегезы Св. Писания для обоснования догматических положений у свт. Василия Великого и Иоанна Кесарийского ** Священник Андрей Лысевич, Епископ Феодорит Тихонов Амвросиаст: история появления имени ** Игумен Дионисий (Шлёнов) Учение о непрестанном плаче прп. Симеона Нового Богослова и прп. Никиты Стифата
- История Русской Православной Церкви *** Иеромонах Гурий (Гусев) Нераскрытые загадки истории: почему преподобный Никон не сразу стал преемником Сергия Радонежского на посту игумена Троицкого монастыря? ** Священник Павел Лизгунов Публикации свт. Луки (Войно-Ясенецкого) и проблема идентичности верующих советских граждан ** Иеродиакон Александр (Серпенинов) «Журнал Московской Патриархии» как источник по изучению истории ТроицеСергиевой лавры (к 75-летию открытия Троице-Сергиевой лавры)
- Гомилетика *** Священник Даниил Салищев Библейско-богослужебные аллюзии в проповедях свт. Филарета (Дроздова) в свете славяно-византийской гомилетической традиции
- Пасторология *** Священник Алексей Чёрный Критика исповедальных практик в дневниках протопресвитера Александра Шмемана
- Русская литература *** Олег Иванович Сыромятников . М. Достоевский о путях и принципах единения России и Европы ** Даниил Дмитриевич Черепанов Образ «ночи» и тема поэтического познания в творчестве С. И. Фуделя ** Денис Владимирович Макаров Проблема Востока и Запада в творчестве И. С. Шмелёва: от «Неупиваемой чаши» до поздней прозы
- Религиоведение *** Протоиерей Олег Корытко О некоторых архаических чертах в восприятии категорий «святость» и «грех» в народном православии (почитание Земли-Матери и его место в русской религиозности)
РЕЦЕНЗИИ
- Павел Георгиевич Носачёв Рецензия на издание: Rassool G. H. Evil Eye, Jinn Possession, and Mental Health Issues: An Islamic Perspective. London; New York (N.Y.): Routledge, 2019. 330 p. ISBN 978-1-138-65321-4
- Протоиерей Дмитрий Кирьянов Рецензия на издание: Ларше Ж.-К. Что такое Богословие? Методология православного богословия в его практике и преподавании / пер. с фр. Н. Петуховой, О. Арсеньевой, С. Чернова, У. Рахновской, П. Доброцветова, М. Вдовиченко, А. Вавиловой, В. Лепахина, иерод. Иоанна (Ахматханова), С. Кузнецовой; науч. ред. П. Доброцветова. М.: Паломник, 2021. 175 c. ISBN 978-5-87468-136-4
Богословский вестник: научно-богословский журнал № 1 (44)
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. - 356 с. - ISSN 2500-1450
Исследования и статьи
- Библеистика - Стефан Андреевич Парахин - Что спрашивали апостолы у Иисуса на Масличной горе? (Мф. 24,3; Мк. 13,4; Лк. 21,7) - Монах Нил (Лазаренко) - Богословско-экзегетические основания некоторых переводческих решений «Byzantinischer Text Deutsch - die Evangelien» (BTD) (на материале Евангелия от Иоанна). Часть V
- Богословие - Владимир Сергеевич Коробов - Константинопольский Собор 1166 года - Александр Александрович Солонченко - Богословский метод Ж.-Л. Мариона: между Г. У. фон Бальтазаром и Э. Левинасом
- Патрология и христианская литература - Священник Андрей Лысевич, епископ Феодорит (Тихонов) - Амвросиаст: история поиска «настоящего» имени - Священник Анатолий Липатов, священник Александр Ларионов - Апологетическая аргументация свт. Кирилла Александрийского в первой книге «Против Юлиана Отступника» - Протоиерей Василий Петров - Прп. Никодим Святогорец и латинская богословская традиция XVI-XVII вв.
- История Русской Православной Церкви - Митрополит Ферапонт (Кашин) - Материнское благословение: к вопросу об участии чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери в призвании на царство Михаила Феодоровича Романова в 1613 году. Часть 1 - Игумен Герасим (Дьячков) - Святитель Игнатий (Садковский), первый епископ Белёвский, и его паства - Священник Николай Солодов - К биографии епископа Антония (Флоренсова) - Владимир Викторович Бельский - Вопрос о строительстве Анчульской часовни в 1914 г. и православная миссия в Хакасско-Минусинском крае
- Искусствоведение - Наталья Ивановна Григорьева - 150-летний юбилей Церковно-археологического кабинета - музея Московской духовной академии
- Агиография и литургика - Александра Юрьевна Никифорова - Забытый египетский святой Афанасий Клисмийский и его литургический культ - Александра Евгеньевна Соболева - «Житие прп. Александра Свирского» в собраниях Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии
- Русская философия - Алексей Владимирович Горюнов - Три взгляда на прошлое и будущее России - западничество, евразийство, почвенничество
- Религиоведение - Протоиерей Олег Корытко - История научных исследований язычества восточных славян (обзор литературы XVIII - первой половины XIX вв.)
Рецензии
- Протоиерей Дмитрий Кирьянов - Рецензия на издание: MeyerS. С. Return of the God Hypothesis: Three Scientific Discoveries That Reveal the Mind Behind the Universe. New York (N.Y): HarperOne, 2021. 576 p. ISBN 978-0-06-207150-7 - Священник Андрей Выдрин - Рецензия на издание: Даниелу Ж. Таинство будущего: исследования о происхождении библейской типологии / пер. с фр. В. Н. Генке под общ.и науч. ред. А. Г. Дунаева. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 448 с. ISBN 978-5-88017-428-7
Хороший альманах, спасибо! Понравилась рецензия на Тантлевского, заметно что тот уже давно стал (немного) "халтурить", вероятно, заработался. А в первой статье, вероятно, опечатка? По логике вещей нужно "Первого Храма"...