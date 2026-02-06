Богумил - После смерти
Книга волхва Богумила «ПОСЛЕ СМЕРТИ.... Душа и реинкарнация в славянской языческой традиции» — это смелое и глубокое исследование темы, которая долгое время оставалась в тени официальной этнографии и школьных учебников. Автор бросает вызов устоявшемуся стереотипу о том, что вера в переселение душ является исключительно «восточной премудростью» или «выдумкой индусов». Опираясь на обширный массив славянского фольклора, обрядовости и лингвистических данных, Богумил реконструирует исконные представления наших предков о круговороте жизни и смерти.
Исследование охватывает широчайший спектр тем: от нематериальной сущности души и законов посмертного воздания до удивительных метаморфоз, связывающих человека с миром растений и животных. Автор подробно анализирует похоронно-поминальную обрядность как механизм взаимодействия между мирами и приводит непосредственные доказательства веры в реинкарнацию у самых разных славянских народов — от белорусов до сербов. Это не просто академический труд, а попытка вернуть современному человеку «память предков» и осознание неразрывной связи живых с ушедшими.
Особое внимание в книге уделено сложным вопросам: почему мы не помним прошлые жизни, как рождаются «двоедушники» и какова роль духов — леших, русалок и домовых — в общей картине мироздания. Издание наполнено редкими этнографическими сведениями и снабжено ценными приложениями, раскрывающими представления о «потусторонних стадах» и судьбе тех, кто умер неестественной смертью. Книга станет настоящим открытием для всех, кто интересуется славянским язычеством, глубинной мифологией и тайной человеческого бытия за порогом смерти.
Влх. Богумил — После смерти.... Душа и реинкарнация в славянской языческой традиции
М.: Издательство «Велигор», 2023. — 382 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-252-7
Влх. Богумил — После смерти — Содержание
Предисловие
Глава 1. Представление славян о душе (1): Душа-жизнь, бессмертие, нематериальная сущность и существование после смерти тела.
Глава 2. Представление славян о душе (2): Закон посмертного воздаяния, подвижность души и ее наличие у других живых существ.
Глава 3. Число душ: Душа вне тела во сне, «двоедушники» и непосредственные доказательства.
Глава 4. Метаморфозы (1): Мифологическое происхождение медведей, грызунов, змей, лягушек, аиста и прочих птиц.
Глава 5. Метаморфозы (2): Растительный мир, проклятие, горе, спасение и наказание за проступки.
Глава 6. Царство растений
Глава 7. Чудесная дудочка
Глава 8. Фауна: Насекомые, птицы и животные в контексте души.
Глава 9. Буренушка
Глава 10. Неверная жена
Глава 11. Посмертные воздаяния и возмещения
Глава 12. Мир духов: Русалки, водяные, лешие, навки, погодные демоны и духи зла.
Глава 13. Домовой
Глава 14. Похоронно-поминальная обрядность: Роль посредников, дарения, необходимость света и поминальные трапезы.
Глава 15. Рождение, окликание, имянаречение
Глава 16. Непосредственные доказательства: Этнографические данные из Белоруссии, Украины, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Сербии и России.
Глава 17. Итоги
Вместо послесловия: Ответ на вопрос «Почему мы не помним прошлые жизни?».
Приложения: Потусторонние стада, заложные покойники (неестественная смерть), люди из теста.
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