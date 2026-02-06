Книга волхва Богумила «ПОСЛЕ СМЕРТИ.... Душа и реинкарнация в славянской языческой традиции» — это смелое и глубокое исследование темы, которая долгое время оставалась в тени официальной этнографии и школьных учебников. Автор бросает вызов устоявшемуся стереотипу о том, что вера в переселение душ является исключительно «восточной премудростью» или «выдумкой индусов». Опираясь на обширный массив славянского фольклора, обрядовости и лингвистических данных, Богумил реконструирует исконные представления наших предков о круговороте жизни и смерти.

Исследование охватывает широчайший спектр тем: от нематериальной сущности души и законов посмертного воздания до удивительных метаморфоз, связывающих человека с миром растений и животных. Автор подробно анализирует похоронно-поминальную обрядность как механизм взаимодействия между мирами и приводит непосредственные доказательства веры в реинкарнацию у самых разных славянских народов — от белорусов до сербов. Это не просто академический труд, а попытка вернуть современному человеку «память предков» и осознание неразрывной связи живых с ушедшими.

Особое внимание в книге уделено сложным вопросам: почему мы не помним прошлые жизни, как рождаются «двоедушники» и какова роль духов — леших, русалок и домовых — в общей картине мироздания. Издание наполнено редкими этнографическими сведениями и снабжено ценными приложениями, раскрывающими представления о «потусторонних стадах» и судьбе тех, кто умер неестественной смертью. Книга станет настоящим открытием для всех, кто интересуется славянским язычеством, глубинной мифологией и тайной человеческого бытия за порогом смерти.

Влх. Богумил — После смерти.... Душа и реинкарнация в славянской языческой традиции

М.: Издательство «Велигор», 2023. — 382 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-252-7

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