Данная книга адресована всем, кто интересуется православным пониманием семьи, семейной жизни и супружеского (в том числе сексуального) общения. Наиболее интересна и полезна она будет для молодежи, всерьез задумывающейся о вступлении в брак, и для тех, кто недавно создал семью.

Александр Боженов, Юрий Белановский. Двое во едину плоть: Любовь, секс и религия Юрий Белановский, Александр Боженов – М.: Эксмо, 2011. ISBN: 978-5-699-48434-8

Авторы книги имеют пятнадцатилетний опыт организации православных просветительских и образовательных программ, в том числе по поддержке молодежи, желающей создать семью. Цель книги – попытаться осмыслить проблемы сексуальных отношений в семье с точки зрения православного мировоззрения. В работе делается попытка понять место секса в человеческой жизни, выработать основные принципы межполовых взаимоотношений, увидеть в любви не только красивую и правильную философию о самоотдаче и жертве, но и узнать ее в чувствах, переживаниях и опыте, наконец, осознать, что семейная жизнь требует поддержки и не развивается сама собой.

Юрий Белановский и Александр Боженов проходили обучение в филиале Аспирантуры МДА при ОВЦС в период с 2007 по 2009 год. Летом 2009 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата под председательством митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) состоялась защита итоговых выпускных работ, среди которых была защищена и опубликованная в этом издании работа «К вопросу о православном подходе к проблемам этики супружеских отношений». При подготовке к публикации текст выпускной работы не переписывался, разбивка на главы, сноски и примечания сохранены, однако по желанию издателей книге было дано другое название, а главы переименованы.

Работа была дополнена двумя статьями: «Что говорит Библия» (автор А. С. Десницкий) и «О проблеме гомосексуальности» (автор В. С. Стрелов).

Александр Боженов, Юрий Белановский - Двое во едину плоть: Любовь, секс и религия - Содержание

Вместо введения

Секс, любовь и брак – общие контуры проблем

О сексуальном просвещении

О современных светских подходах к отношениям между полами

Человек, любовь и половые отношения по В. Франклу

Секс как проявление любви

Сексуальные отношения супругов

О православном взгляде на сексуальные отношения супругов

Церковь и пол

Что говорит Библия

О «традиционном» взгляде на сексуальные отношения супругов

Греховен ли секс?

Мнения интернет-авторов

Поиски православного подхода – протоиерей Василий Зеньковский

Интимные отношения супругов и каноническое право

Общие замечания

Каноны о святости брачного союза

Пост и супружеские отношения

О контрацепции

Заключение

Приложение 1

Заключение

Приложение 2

Христианин перед лицом гомосексуализма

Сценарий гомосексуального развития

Признаки проблемы в подростковом возрасте

Составляющие гомосексуальности

Реакция родителей

Комплексный подход к решению проблем подростка

Модель общения родителей с подростком

Чем может помочь наставник (педагог, молодежный работник)?

Отношения с родителями

Работа наставников с подростком, основные принципы

Как участие в жизни Церкви может помочь в решении проблем подростка

10 советов священнику

Как же все-таки относиться к гомосексуализму?