Белановский - Боженов - Двое во едину плоть
Данная книга адресована всем, кто интересуется православным пониманием семьи, семейной жизни и супружеского (в том числе сексуального) общения. Наиболее интересна и полезна она будет для молодежи, всерьез задумывающейся о вступлении в брак, и для тех, кто недавно создал семью.
Александр Боженов, Юрий Белановский. Двое во едину плоть: Любовь, секс и религия
Юрий Белановский, Александр Боженов – М.: Эксмо, 2011.
ISBN: 978-5-699-48434-8
Авторы книги имеют пятнадцатилетний опыт организации православных просветительских и образовательных программ, в том числе по поддержке молодежи, желающей создать семью. Цель книги – попытаться осмыслить проблемы сексуальных отношений в семье с точки зрения православного мировоззрения. В работе делается попытка понять место секса в человеческой жизни, выработать основные принципы межполовых взаимоотношений, увидеть в любви не только красивую и правильную философию о самоотдаче и жертве, но и узнать ее в чувствах, переживаниях и опыте, наконец, осознать, что семейная жизнь требует поддержки и не развивается сама собой.
Юрий Белановский и Александр Боженов проходили обучение в филиале Аспирантуры МДА при ОВЦС в период с 2007 по 2009 год. Летом 2009 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата под председательством митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) состоялась защита итоговых выпускных работ, среди которых была защищена и опубликованная в этом издании работа «К вопросу о православном подходе к проблемам этики супружеских отношений». При подготовке к публикации текст выпускной работы не переписывался, разбивка на главы, сноски и примечания сохранены, однако по желанию издателей книге было дано другое название, а главы переименованы.
Работа была дополнена двумя статьями: «Что говорит Библия» (автор А. С. Десницкий) и «О проблеме гомосексуальности» (автор В. С. Стрелов).
Александр Боженов, Юрий Белановский - Двое во едину плоть: Любовь, секс и религия - Содержание
- Вместо введения
- Секс, любовь и брак – общие контуры проблем
- О сексуальном просвещении
- О современных светских подходах к отношениям между полами
- Человек, любовь и половые отношения по В. Франклу
- Секс как проявление любви
- Сексуальные отношения супругов
- О православном взгляде на сексуальные отношения супругов
- Церковь и пол
- Что говорит Библия
- О «традиционном» взгляде на сексуальные отношения супругов
- Греховен ли секс?
- Мнения интернет-авторов
- Поиски православного подхода – протоиерей Василий Зеньковский
- Интимные отношения супругов и каноническое право
- Общие замечания
- Каноны о святости брачного союза
- Пост и супружеские отношения
- О контрацепции
- Заключение
- Приложение 1
- Заключение
- Приложение 2
- Христианин перед лицом гомосексуализма
- Сценарий гомосексуального развития
- Признаки проблемы в подростковом возрасте
- Составляющие гомосексуальности
- Реакция родителей
- Комплексный подход к решению проблем подростка
- Модель общения родителей с подростком
- Чем может помочь наставник (педагог, молодежный работник)?
- Отношения с родителями
- Работа наставников с подростком, основные принципы
- Как участие в жизни Церкви может помочь в решении проблем подростка
- 10 советов священнику
- Как же все-таки относиться к гомосексуализму?
Александр Боженов, Юрий Белановский.
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