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Белановский - Боженов - Двое во едину плоть

Двое во едину плоть - Белановский Ю.
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling
Данная книга адресована всем, кто интересуется православным пониманием семьи, семейной жизни и супружеского (в том числе сексуального) общения. Наиболее интересна и полезна она будет для молодежи, всерьез задумывающейся о вступлении в брак, и для тех, кто недавно создал семью.

Александр Боженов, Юрий Белановский. Двое во едину плоть: Любовь, секс и религия

Юрий Белановский, Александр Боженов – М.: Эксмо, 2011.
ISBN: 978-5-699-48434-8
Авторы книги имеют пятнадцатилетний опыт организации православных просветительских и образовательных программ, в том числе по поддержке молодежи, желающей создать семью. Цель книги – попытаться осмыслить проблемы сексуальных отношений в семье с точки зрения православного мировоззрения. В работе делается попытка понять место секса в человеческой жизни, выработать основные принципы межполовых взаимоотношений, увидеть в любви не только красивую и правильную философию о самоотдаче и жертве, но и узнать ее в чувствах, переживаниях и опыте, наконец, осознать, что семейная жизнь требует поддержки и не развивается сама собой.
Юрий Белановский и Александр Боженов проходили обучение в филиале Аспирантуры МДА при ОВЦС в период с 2007 по 2009 год. Летом 2009 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата под председательством митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) состоялась защита итоговых выпускных работ, среди которых была защищена и опубликованная в этом издании работа «К вопросу о православном подходе к проблемам этики супружеских отношений». При подготовке к публикации текст выпускной работы не переписывался, разбивка на главы, сноски и примечания сохранены, однако по желанию издателей книге было дано другое название, а главы переименованы.
Работа была дополнена двумя статьями: «Что говорит Библия» (автор А. С. Десницкий) и «О проблеме гомосексуальности» (автор В. С. Стрелов).

Александр Боженов, Юрий Белановский - Двое во едину плоть: Любовь, секс и религия - Содержание

  • Вместо введения
  • Секс, любовь и брак – общие контуры проблем
  • О сексуальном просвещении
  • О современных светских подходах к отношениям между полами
  • Человек, любовь и половые отношения по В. Франклу
  • Секс как проявление любви
  • Сексуальные отношения супругов
  • О православном взгляде на сексуальные отношения супругов
  • Церковь и пол
  • Что говорит Библия
  • О «традиционном» взгляде на сексуальные отношения супругов
  • Греховен ли секс?
  • Мнения интернет-авторов
  • Поиски православного подхода – протоиерей Василий Зеньковский
  • Интимные отношения супругов и каноническое право
  • Общие замечания
  • Каноны о святости брачного союза
  • Пост и супружеские отношения
  • О контрацепции
  • Заключение
  • Приложение 1
  • Заключение
  • Приложение 2
  • Христианин перед лицом гомосексуализма
  • Сценарий гомосексуального развития
  • Признаки проблемы в подростковом возрасте
  • Составляющие гомосексуальности
  • Реакция родителей
  • Комплексный подход к решению проблем подростка
  • Модель общения родителей с подростком
  • Чем может помочь наставник (педагог, молодежный работник)?
  • Отношения с родителями
  • Работа наставников с подростком, основные принципы
  • Как участие в жизни Церкви может помочь в решении проблем подростка
  • 10 советов священнику
  • Как же все-таки относиться к гомосексуализму?

Александр Боженов, Юрий Белановский.
Views 964
Rating 3.8 / 5
Added 30.12.2016
Author esxatos
Rate this publication:
3.8/5 (7)

Comments (1 comment)

P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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