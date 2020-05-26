Бокэм - Вопросы эсхатологии в 21 веке - Bauckham - Oxford Handbook of Eschatology
Наши переводы - Избранные главы из Оксфордского учебника по эсхатологии
Самая влиятельная христианская богословская работа по эсхатологии в конце двадцатого века, несомненно, принадлежала Юргену Мольтману. Вся богословская эсхатология в начале XXI века должна вести, по крайней мере, неявный диалог с Мольтманом, хотя и с Мирославом Вольфом, который сам является учеником Мольтмана, и он может располагаться «после Мольтмана».
Это была первая крупная работа Мольтмана, «Богословие надежды» (впервые опубликованное на немецком языке в 1964 г.), которое более всего другого позволила богословам еще раз подумать об эсхатологии как о реальном будущем мира и, таким образом, о ее значимости для настоящего не только с точки зрения судьбы личности, но и с точки зрения взаимодействия церкви с миром на пути к Царству Божьему. Другие немецкие богословы, в частности Вольфхарт Панненберг, Иоганн-Баптист Мец и Герхард Саутер, также внесли значительный вклад в этот богословский поворот к темам надежды и будущего мира, который начался в 1960-х годах.
Теологи освобождения, такие как Джеймс Кон и Густаво Гутьеррес, вскоре сделали то же самое по-своему. Мольтман, однако, был тем, кто нес свое эсхатологическое мышление не только через серию крупных догматических работ по всем областям богословия, но, наконец, и до кульминации в своей книге «Пришествие Бога: христианская эсхатология» (впервые опубликованной на немецком языке в 1995 году), безусловно, самая важная работа по эсхатологии, появившаяся с 1960-х годов.
The Oxford Handbook of Eschatology - Перевод ESXATOS
Edited by Jerry L. Walls
Oxford University Press, 2008
ISBN 978-0-19-517049-8
Conclusion: Emerging Issues in Eschatology in the Twenty-First Century,Richard Bauckham
Заключение: вопросы эсхатологии в XXI столетии (Ричард Бокэм)
The Oxford Handbook of Eschatology - Перевод ESXATOS - Emerging Issues in Eschatology in the Twenty-First Century - Richard Bauckham - Ричард Бокэм - Вопросы эсхатологии в XXI веке - Содержание
- ПОСЛЕ МОЛЬТМАНА
- ХРИСТИАНСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ И МЕТАНАРРАТИВЫ ПРОГРЕССА
- МИФ ПРОГРЕССА В 21-м ВЕКЕ
- ВЫЗОВ ПОСТМОДЕРНИЗМА
- ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
- ЭСХАТОЛОГИЯ И ИСКУССТВО
Emerging Issues in Eschatology in the Twenty-First Century - Richard Bauckham - Ричард Бокэм - Вопросы эсхатологии в XXI веке - Заключение
Если что-то можно с уверенностью сказать об обсуждении эсхатологии в ближайшие десятилетия, так это то, что такое обсуждение будет очень широким. Есть вопросы, которые эта глава не смогла затронуть, такие как эсхатология в диалоге между теологией и наукой и эсхатология в диалоге между религиозными конфессиями. Она также не учитывает широко распространенный страх надвигающейся гибели - ядерное уничтожение, экологическую катастрофу, технологический террор и т.д. - который характеризует соовременность, что делает его «апокалиптическим» временем в популярном, негативном смысле. Это также тот случай, когда эта глава была сосредоточена на вопросах, касающихся широкого характера христианской эсхатологии, а не на конкретных темах традиционной теологии, таких как смерть, воскресение, Парусия, суд, рай и ад. В этом она отражает тот факт, что общие вопросы, а не такие конкретные темы, наиболее привлекли теологическое внимание в совсем недавнем прошлом. Все эти упущения могут стать центральными вопросами в ближайшие десятилетия.
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