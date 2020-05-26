Бокэм - Вопросы эсхатологии в 21 веке - Bauckham - Oxford Handbook of Eschatology

Самая влиятельная христианская богословская работа по эсхатологии в конце двадцатого века, несомненно, принадлежала Юргену Мольтману. Вся богословская эсхатология в начале XXI века должна вести, по крайней мере, неявный диалог с Мольтманом, хотя и с Мирославом Вольфом, который сам является учеником Мольтмана, и он может располагаться «после Мольтмана».

Это была первая крупная работа Мольтмана, «Богословие надежды» (впервые опубликованное на немецком языке в 1964 г.), которое более всего другого позволила богословам еще раз подумать об эсхатологии как о реальном будущем мира и, таким образом, о ее значимости для настоящего не только с точки зрения судьбы личности, но и с точки зрения взаимодействия церкви с миром на пути к Царству Божьему. Другие немецкие богословы, в частности Вольфхарт Панненберг, Иоганн-Баптист Мец и Герхард Саутер, также внесли значительный вклад в этот богословский поворот к темам надежды и будущего мира, который начался в 1960-х годах.

Теологи освобождения, такие как Джеймс Кон и Густаво Гутьеррес, вскоре сделали то же самое по-своему. Мольтман, однако, был тем, кто нес свое эсхатологическое мышление не только через серию крупных догматических работ по всем областям богословия, но, наконец, и до кульминации в своей книге «Пришествие Бога: христианская эсхатология» (впервые опубликованной на немецком языке в 1995 году), безусловно, самая важная работа по эсхатологии, появившаяся с 1960-х годов.