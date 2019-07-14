Новые детские песни в помощь воскресным школам. Музыка Ирины Болдышевой.

Этот сборник я посвящаю своим маленьким ученикам, для кого и были написаны все вошшедшие в него песни.

Надеюсь, что и родителям принесут они отраду, ведь всем нам заповедано быть как дети, " таковых бо есть Царство Небесное" (Мф. 19, 14)

Ирина Болдышева - Всё у Бога в радости живёт

Издательство НОУ "Эксресс", 2011 год - 56 с.

ISBN 978-5-9592-0149-4

Ирина Болдышева - Всё у Бога в радости живёт - Содержание

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