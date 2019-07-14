Болдышева - Все у Бога в радости живет
Новые детские песни в помощь воскресным школам.
Музыка Ирины Болдышевой.
Этот сборник я посвящаю своим маленьким ученикам, для кого и были написаны все вошшедшие в него песни.
Надеюсь, что и родителям принесут они отраду, ведь всем нам заповедано быть как дети, " таковых бо есть Царство Небесное" (Мф. 19, 14)
Ирина Болдышева - Всё у Бога в радости живёт
Издательство НОУ "Эксресс", 2011 год - 56 с.
ISBN 978-5-9592-0149-4
Ирина Болдышева - Всё у Бога в радости живёт - Содержание
- Мы — создания Творца
- Ангелы святии любят Божий храм
- Послушники
- Свеча
- Ангел
- Крестик
- Всё у Бога в радости живёт
- Так дано много
- Щедрый человек
- На огромном белом свете
- Обидное слово
- Алёна
- Прощение
- Лампадка
- Солнце укатилось
- За околицей туман
- Рождество наступит скоро
- Тихий лес стоит в снегу
- Снежинки
- Пасха
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