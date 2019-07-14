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Болдышева - Все у Бога в радости живет

Ирина Болдышева - Всё у Бога в радости живёт
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Family, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art
Новые детские песни в помощь воскресным школам.
Музыка Ирины Болдышевой.
Этот сборник я посвящаю своим маленьким ученикам, для кого и были написаны все вошшедшие в него песни.
Надеюсь, что и родителям принесут они отраду, ведь всем нам заповедано быть как дети, " таковых бо есть Царство Небесное" (Мф. 19, 14)

Ирина Болдышева - Всё у Бога в радости живёт

Издательство НОУ "Эксресс", 2011 год - 56 с.
ISBN 978-5-9592-0149-4

Ирина Болдышева - Всё у Бога в радости живёт - Содержание

  • Мы — создания Творца
  • Ангелы святии любят Божий храм
  • Послушники
  • Свеча
  • Ангел
  • Крестик
  • Всё у Бога в радости живёт
  • Так дано много
  • Щедрый человек
  • На огромном белом свете
  • Обидное слово
  • Алёна
  • Прощение
  • Лампадка
  • Солнце укатилось
  • За околицей туман
  • Рождество наступит скоро
  • Тихий лес стоит в снегу
  • Снежинки
  • Пасха
Views 576
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2019
Author brat Kliment
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5.0/5 (2)

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