Василий Васильевич Болотов - Лекции по истории Древней Церкви в 4 томах

Василий Васильевич Болотов, насколько известно, высказывался вообще против посмертных изданий того, что не было предназначено к печати самим автором при жизни. Сам он при этом поставил для себя задачей учено-литературной деятельности давать всегда в печати или что-либо совершенно новое и неизвестное доселе в науке, или, по крайней мере, поправки к старому, а не повторять лишь то, что было уже найдено и сказано другими раньше. Очевидно, посмертное издание его Академических чтений, в которых ему по необходимости приходилось не столько выступать в качестве исследователя, открывающего новое, сколько сообщать имеющиеся уже в науке результаты и знакомить слушателей с современным ее уровнем, не соответствовало бы его собственным взглядам и намерениям. Независимо от этого, попытка восстановить после его смерти полный, по возможности, Курс его лекций сама по себе может показаться весьма рискованной ввиду тех особенностей, какие представляет имеющийся для выполнения этой задачи материал.

Взгляд самого В.В. Болотова на посмертные издания, поскольку он не нашел прямого выражения в решительном заявлении его воли относительно этого предмета, можно, однако, по-видимому, сохраняя полное уважение к памяти покойного ученого, не считать непреодолимым препятствием к появлению в печати читанного им Курса, коль скоро имеются серьезные мотивы для этого. Желание видеть этот Курс в печати давно уже высказывается почитателями В.В., и оно имеет основания для себя, как в замечаемой у нас настоятельной потребности в изданиях подобного рода, так и в общепризнанном ученом авторитете В.В. и известных его слушателям достоинствах его Чтений.

В.В. Болотов мог считать обязательной лично для себя высокую точку зрения ученого, предлагающего в своих печатных трудах лишь одно новое, и не тратить сил на изложение уже известного. Но в общей экономии науки, помимо специальных исследований с новыми результатами, необходимы и такие труды, в которых хотя бы и не давалось по существу чего-либо нового, подводились бы итоги прежних работ. Такое значение и имеют, прежде всего, общие курсы. Русская литература по общей и, в частности, древней церковной истории между тем, если может выставить ряд монографий по отдельным вопросам, зато обилием общих курсов, которыми так богата западная (именно немецкая) литература, похвалиться не может. «История Христианской Церкви» проф. И.В. Чельцова (СПб, 1861) ограничивается лишь первой частью первого периода. Если не считать давно уже сделавшегося библиографической редкостью «Опыта руководства по церковной истории» проф. Ф.А. Терновского и С.А. Терновского, первая часть которого - «Три первые века христианства» (Киев, 1878), составлена по Гизелеру и Гагенбаху, вторая - «Греко-восточная Церковь в период вселенских соборов» (Киев, 1885) - в общем, более или менее, самостоятельно, то единственное оригинальное изложение истории Древней Церкви на русском языке, хотя и не обнимающее всех ее отделов, с продолжением истории Греко-восточной Церкви до новейшего времени, мы имеем только в известных трудах проф. А.П. Лебедева. В качестве переводного труда, кроме не вполне пригодной для русских читателей «Истории» Гассе (Перевод Проколова. Казань, 1869-1870) и не оконченной в русском переводе «Истории» Геттэ (Ι-Ш. СПб, 1872-1875), можно указать лишь на переведенную А.П. Лопухиным «Историю» Робертсона с продолжением для средних веков и нового времени Герцога (СПб, 1890-1891). При таких условиях можно лишь приветствовать всякий вновь появляющийся научно изложенный курс, тем более Курс такого ученого, как В.В. Болотов.

Василий Васильевич Болотов - Лекции по истории Древней Церкви в 4 томах. Том 1. Введение в церковную историю

СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2013. - 480 с.: цв. ил.

ISBN 978-5-91041-065-1

Василий Васильевич Болотов - Лекции по истории Древней Церкви в 4 томах. Том 1. Введение в церковную историю - Содержание

Предисловие

Введение в церковную историю

I. Предварительные понятия

II. Вспомогательные науки для церковной истории

III. Источники церковной истории

IV. Разделение церковной истории на периоды

Указатель имен, Соборов

Приложения

Речь митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония, произнесенная за Божественной литургией 11 апреля 1900 г.

М. Рубцов. «Василий Васильевич Болотов» (биографический очерк)

В.В. Болотов, ученик 6-го класса Тверской Духовной семинарии. «Аналогия истории распространения христианства в России с историей распространения христианства в Римской империи»