Я провел несколько дней в греческом монастыре Дионисиате в конце октября 1951 года. Там я познакомился с греком из Сикона, который жил в России, на Кавказе, а оттуда удалился на Афон во время гражданскои войны. Звали его о. Евфимий. Ему было лет за 60 и он отличался мудростью. В монастыре он был библиотекарем. Я имел с ним много замечательных бесед.

Раз мы сидели вечером на балкончике его кельи, висевшем над морем. Стояла тихая, теплая, осенняя погода. Солнце садилось на западе. Небо и море были в золотом сиянии.

- Отец Евфимий, — сказал я, - в Коневице я расспрашивал о. Дорофея о чистой молитве, а на Новом Валааме о. Михаила о пределе молитвы. А вы что скажете ?

- Хотя молитвы церковные и даже келейные по книгам и нотам весьма полезны, тем не менее они временны, ответил о. Евфимий. Не всегда мы имеем книги и ноты, да и не можем мы все время быть в церкви или в кельи - нужно жить, исполнять послушания. Я не знаю, какая молитва, кроме Иисусовой, может быть непрестанной. Для этой молитвы не нужно ни церкви, ни кельи, ни книг. Молитвой Иисусовой всюду можно молиться — и дома, и на улице, и в путешествии, и в тюрьме, и в больнице. Только научиться надо.

Сергей Большаков - На высотах духа - Делатели молитвы Иисусовой в монастырях и в миру (Личные воспоминания и встречи)

Посвящается собеседникам

Издательство "Жизнь с Богом" 1971

Сергей Большаков - На высотах духа - Делатели молитвы Иисусовой в монастырях и в миру (Личные воспоминания и встречи) - Оглавление

Предисловие

Беседа:

1. Иеромонах Дорофей. Коневица

2. Отец Евфимий. Дионисиат

3. Отец Тихон. Вильмуассон

4. О. Аркадий. Псково-Печерский монастырь

5. Н. Н. М. Нерко-ерви

6. О. Василий. Александро-Невская Лавра

7. Е. Н. Розов. Псково Печерский монастырь

8. Иеросхимонах Михаил. Новый Валаам

9. Бабушка Мария Николаевна. Черное

10. Схи-игумен Иоанн. Новый Валаам

11. О. Мисаил. Афон

12. Сергей Миронович Пауль. Юрьев

Сергей Большаков - На высотах духа - Делатели молитвы Иисусовой в монастырях и в миру (Личные воспоминания и встречи) - Предисловие

Эта небольшая книжечка написана, главным образом, для делателей молитвы Иисусовой. В ней я изложил мои беседы с разными делателями ее в разное время и в разных странах. Делателей этой молитвы очень немного. Я едва могу насчитать тридцать, почивших и здравствующих. В книжечке помянуты только почившие, за исключением одной благочестивой женщины, помеченной инициалами, которая может быть еще жива.

Из делателей молитвы я выбрал только достигших внутреннего безмолвия, т.е. никого не судивших, в большей или меньшей мере. Этой добродетелью особенно отличался Сергей Миронович Паул. Из двенадцати лиц выбранных мною - семь монахов, трое мирян, близких к монашеству, и две женщины, обе матери семейств. Старец Михаил, Ново-Валаамский Затворник, дал мне самые ценные указания, но помогли мне также и архидиакон Аркадий, и схи-игумен Иоанн, и иеромонах Дорофей, и другие.

Из этих бесед видно, как делатели молитвы понимают такие термины как "угомонился", "внутреннее безмолвие", "духовная прелесть" и т.д. Беседы частью выписаны из моих дневников, а частью воспроизведены по памяти. Они посвящены моим Собеседникам.

Слава Богу за все !

С. Б.

Монастырь Скурмондской Богоматери, Бельгия. Июнь 1966.