Бонатти - Душа Астрологии

Книга «Душа Астрологии» (Anima Astrologiae) представляет собой уникальный синтез трудов двух величайших умов в истории западной предсказательной традиции — Гвидо Бонатти (XIII в.) и Джироламо Кардано (XVI в.). Это издание является важнейшим практическим руководством по традиционной хорарной и натальной астрологии, которое на протяжении столетий служило «золотым стандартом» для европейских мастеров. Текст базируется на знаменитом переводе Уильяма Лилли и Генри Коули (1675), который объединил глубокие афоризмы Кардано и фундаментальные «соображения» Бонатти в стройную систему.

Основное содержание книги сосредоточено на детальном разборе факторов, определяющих точность и достоверность астрологического суждения. Бонатти предлагает 146 «соображений», которые охватывают всё: от физического состояния планет до этических аспектов работы астролога. Дополненный острыми и лаконичными афоризмами Кардано, этот труд учит практикующего специалиста отличать истинные указания звезд от ложных, избегая типичных ошибок в интерпретации хорарных вопросов и карт рождения. Книга возвращает читателя к истокам искусства, когда астрология была точной наукой, требующей строгой дисциплины ума и глубокого понимания небесной динамики.

Издание 2013 года от «Мира Урании» подготовлено группой профессиональных переводчиков-исследователей (Manuscripta Astrologica), что гарантирует высокую точность передачи специфических терминов. Это незаменимое пособие для тех, кто стремится овладеть методами «старой школы», свободными от психологических наслоений XX века. Книга будет полезна как опытным астрологам для оттачивания мастерства, так и серьезным исследователям истории науки и философии эпохи Возрождения.

М.: Мир Урании, 2013. — 368 с. (Издание 2-е, переработанное)

ISBN 978-5-91313-083-9

Гвидо Бонатти, Джироламо Кардано — Душа Астрологии - Содержание