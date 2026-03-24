Бонецкая - Русский экзистенциализм

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy

Бонецкая Наталья - Русский экзистенциализм

СПб.: Алетейя, 2021. 670 с.

ISBN 978-5-00165-222-9

Бонецкая Наталья - Русский экзистенциализм - Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ 1. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СТРАННИК

  • Глава 1. Л. Шестов и Ф. Ницше

  • Глава 2. Герменевтика Льва Шестова

  • Глава 3. Лев Шестов как богослов

  • Глава 4. Философский бунт Льва Шестова

РАЗДЕЛ 2. МОЙ БЕРДЯЕВ

  • Глава 1. Апофеоз творчества (Н. Бердяев и Ф. Ницше)

  • Глава 2. Н. Бердяев и Революция

  • Глава 3. Бердяев и русские революции

  • Глава 4 · Русский экзистенциализм и антропософия

  • Глава 5. Бердяев-гностик

  • Глава 6. Н. Бердяев и Р. Штейнер

  • Глава 7. Н. А. Бердяев: мистик, гностик, экзистенциалист

  • Приложение. Русская софиология и антропософия

РАЗДЕЛ 3. ПИСЬМА О РУССКОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ (ПОДРАЖАНИЕ ЧААДАЕВУ)

  • Письмо первое: антроподицея Бердяева и антропософия Штейнера

  • Письмо второе: духовность Серебряного века и оккультизм

  • Письмо третье: русский экзистенциализм, духовная революция, Интернет

  • Письмо четвертое: Лев Шестов и Н. Бердяев

  • Письмо пятое: М. Бахтин и Ж.-П. Сартр: две «прозаики»

  • Письмо шестое: М. Бахтин и философия Серебряного века

  • Письмо седьмое: Н. Бердяев и М. Бахтинн о Достоевском

  • Письмо восьмое: Лев Шестов и А. Камю

Related Books

All Books