Является ли вера в Бога просто побочным продуктом эволюции или результатом работы «гена Бога»? Марио Борегар решительно говорит «нет». На основе своих революционных исследований он доказывает, что мистический опыт задействует почти все отделы головного мозга, что делает невозможным его сведение к какой-то одной «точке Бога».

Книга разоблачает догмы жесткого материализма и предлагает новую парадигму: сознание не является продуктом материи. Борегар показывает, как наши убеждения, воля и духовные практики способны физически менять структуру мозга, подтверждая приоритет духа над телом.

Марио Борегар - Научные битвы за душу - Новейшие знания о мозге и вера в Бога

[перевод с английского] / Марио Борегар, Дениз О'Лири.

Москва : Эксмо, 2017. — 544 с.

Религия. История Бога

ISBN 978-5-699-79489-8

Марио Борегар - Научные битвы за душу - Новейшие знания о мозге и вера в Бога - Содержание

От автора

Список сокращений

Введение

1. О духовной нейробиологии

Ряд бездумных случайностей? - Разум, воля, «я» и душа - Во что верят люди - Эволюционная психология - Наша животная природа - Искусственный интеллект - Духовная природа человека - Пределы материализма - В поддержку духовной природы человека - К чему ведет эта книга?

2. Есть ли программа Бога?

«Божья» часть мозга - Бог в наших генах

3. Существует ли вообще элемент Бога?

Божественное безумие - Эпилептики и «переключатель Бога» - Элемент Бога

4. Странная история со шлемом Бога

Поразительное открытие доктора Персингера - «Шлем Бога» и популярная наука - «Шлем Бога» и двойное слепое исследование - Тропа, ведущая прочь из чащи

5. Разум и мозг – одно и то же?

Современная нейробиология - Природа сознания - А как же эго? - А как же свобода воли? - Язык разума, сознания и «я» - Объяснение материалиста

6. О нематериалистской науке о разуме

Нематериалистская нейробиология в медицине - Вера в способность создает ее - Взаимодействие разума с мозгом - Околосмертный опыт: свет в конце туннеля

7. У кого возникает мистический опыт и что провоцирует его?

Мистицизм как путь познания - Сбор сведений об РДМО - Мистический опыт во всем мире - РДМО и эволюционная психология - Объяснение человеческого поведения эволюционной психологией

8. Меняет ли жизнь религиозный, духовный или мистический опыт?

Связь между духовностью и здоровьем - Помогает ли молитва за другого человека? - Действительно ли РДМО меняет жизнь?

9. Исследование с участием кармелиток: новое направление?

Активность мозга во время молитвы - Исследования с визуализацией мозга монахинь в состоянии созерцания - Наука и духовность

10. Бог создал мозг или мозг создает Бога?

Духовная природа человека - Мозг содействует РДМО, но не вызывает его - Нематериалистский взгляд - Новая научная система координат

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