Борг - Кроссан - Первый Павел - Воссоздание радикального провидца из-под иконы
Авторы бестселлеров «Последняя неделя» и «Первое Рождество», Маркус Дж. Борг и Джон Доминик Кроссан вновь объединились, чтобы представить новое понимание раннего христианства - на этот раз, чтобы выявить радикального Павла, образ который был затушёван церковью.
Павел уступает только Иисусу, как самой важной личности, в рождении Христианства, и все же он продолжает быть спорным, даже среди христиан. Письма Павла могут быть использованы как для призывам к Радикальной благодати, так и для поддержки систем угнетения - рабству, подчинения женщин, осуждения гомосексуализма. Борг и Кроссан используют новейшие библейские и исторические знания, чтобы объяснить причины смешанной репутации Павла и показать нам то, что учёные знали на протяжении десятилетий: что поздние "письма Павла" были созданы ранней церковью, чтобы разбавить эгалитарное послание Павла и превратить его в нечто более "приемлемое". Авторы утверждают, что в Новом Завете на самом деле есть «три Павла»: первый «радикальный Павел»: автор семи подлинных писем, второй «консервативный Павел»: автор трех спорных посланий, и третий «реакционный Павел»: автор трех недостоверных писем.
Внимательно изучая эту прогрессию Посланий Павла - от подлинных до недостоверных - авторы показывают, как послание апостола медленно, но неуклонно дерадикализировалось, чтобы соответствовать римским социальным нормам в отношении рабства, патриархата и покровительства. По правде говоря, Павел был привлекательным апостолом Иисуса, чьё видение жизни "во Христе", одна из его любимых фраз, удивительно верно посланию самого Иисуса
Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первый Павел: Воссоздание радикального провидца из-под иконы консервативной Церкви
Пер. с англ. для сайта Esxatos — 2018. – 110 с.
(Современная библеистика)
Электронное издание.
ISBN 978-0-06-180330-7 (англ.)
Перевод для сайта Esxatos исключительно в рамках частного использования осуществлён с издания: THE FIRST PAUL: Reclaiming the Radical Visionary Behind the Church’s Conservative Icon. Copyright © 2009 by Marcus J. Borg and John Dominic Crossan HarperCollins e-books.
ISBN 978-0-06-180330-7
Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первый Павел: Воссоздание радикального провидца из-под иконы консервативной Церкви - Содержание
- Аннотация
- Об авторах
- Цитаты и разъяснения
Глава 1. Привлекательный или ужасный?
- КАТОЛИЧЕСКИЙ ПАВЕЛ И ПРОТЕСТАНТСКИЙ ПАВЕЛ
- ПАВЕЛ - СПОЙЛЕР
- ВСТРЕЧА С ПАВЛОМ СНОВА
- ТРИ ПАВЛА
- ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
- ЕВРЕЙСКИЙ МИСТИК ХРИСТА
Глава 2. Как читать Письма Павла
- РАДИКАЛЬНЫЙ ПАВЕЛ О РАБСТВЕ
- КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПАВЕЛ О РАБСТВЕ
- РЕАКЦИОННЫЙ ПАВЕЛ О РАБСТВЕ
- РАБСТВО И ПАТРИАРХАТ
- РАДИКАЛЬНЫЙ ПАВЕЛ О ПАТРИАРХАТЕ
- КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПАВЕЛ О ПАТРИАРХАТЕ
- РЕАКЦИОННЫЙ ПАВЕЛ О ПАТРИАРХАТЕ
- ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ПАВЛА
Глава 3. Жизнь странствующего Апостола
- ТАРС
- МЕЖДУ ТАРСОМ И ДАМАСКОМ
- СУДЬБА В ДАМАСКЕ
- МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 1. НАБАТЕЯ
- МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2. КИПР И ГАЛАТЕЯ
- МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3. ЭГЕЙЯ
- ГОРОДСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПАВЛА
Глава 4. "Иисус Христос есть Господь"
- МИР ДЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ
- НА ВЕРШИНАХ ДРЕВНЕЙ ПРИЕНЫ
- ОТ МЕСТА ПАЛАТКИ К СТЕНЕ ХРАМА
- "НАШ ГОСПОДЬ" ЕСТЬ " ГОСПОДЬ ВСЕГО”
- СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВЕНСТВА ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ
- БОГ, КАК ДОМОХОЗЯИН ЗЕМЛИ
- «ДА БУДТЕ ПОКОРНЫ ВЫСШИМ ВЛАСТЯМ»
- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ МИРА НА ЗЕМЛЕ
Глава 5 "Христос Распят”
- ДВА НЕДОРАЗУМЕНИЯ
- ОТКРОВЕНИЕ О ХАРАКТЕРЕ ИМПЕРИИ
- ОТКРОВЕНИЕ В ПУТИ: СОМЕСТНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ
- ОТКРОВЕНИЕ БОЖЬЕГО ХАРАКТЕРА
- ВОСКРЕСЕНИЕ: БОГ ВОСКРЕСИЛ ИИСУСА
Глава 6 "Оправдание благодатью через веру”
- ПАВЕЛ РИМА, А НЕ РЕФОРМАЦИИ
- ИСЦЕЛИТЬ РАЗДЕЛЕННЫЙ МИР
- ЕДИНСТВО ЯЗЫЧНИКОВ И ЕВРЕЕВ
- СНАЧАЛА ЕВРЕИ, А ПОТОМ ГРЕКИ
- БОЖЬЯ ПРАВЕДНОСТЬ РАСКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ
- БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬЮ КАК ПОДАРОК
- ВНЕ ЗАКОНА ГРЕХ МЕРТВ
- СТЕНАНИЯ ТВОРЕНИЯ
- ЕДИНСТВО ИУДЕЕВ И ХРИСТИАН
- ЕДИНСТВО ХРИСТИАН-ЕВРЕЕВ И ХРИСТИАН-ЯЗЫЧНИКОВ
- СО СТРАХОМ И ТРЕПЕТОМ
Глава 7. Совместная жизнь "во Христе”
- "ВО ХРИСТЕ", "ДУХ ХРИСТОВ", " ТЕЛО ХРИСТОВО”
- КОММУНЫ ПАВЛА
- ХРИСТИАНСКИЕ ЕВРЕИ И ХРИСТИАНСКИЕ ЯЗЫЧНИКИ В ГАЛАТИИ
- БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ В КОРИНФЕ
- ИЕРАРХИЯ И ДУХОВНЫЕ ДАРЫ В КОРИНФЕ
- ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ:ПЛОТЬ И ДУХ
- ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО ПАВЛА
ЭПИЛОГ. Смерть Апостола
- СОХРАНИТЬ ХРИСТИАНСКОЕ ЕДИНСТВО
- МУЧЕНИЧЕСТВО ПАВЛА
Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первый Павел: Воссоздание радикального провидца из-под иконы консервативной Церкви - Глава 1. Привлекательный или ужасный?
Павел уступает только Иисусу, как самому важному человек в происхождении Христианства. Однако он труднопонимаем, даже среди христиан. Некоторые находят его привлекательным, и другие находят его ужасным; третьи - не знают, что думать о нём и другие мало что о нем знают. На обложке Newsweek за 6 мая 2002 года вопрос «Что бы Иисус сделал?» Текст внутри упоминает Павла, ссылаясь на отрывки, приписывается ему защиту рабству, антисемитизму, женоненавистничеству и гетеросексизму:
«Библейскую защиту рабства: «Рабы, повинуйтесь вашим земным хозяевам со страхом и трепетом, в простоте сердца, как вы повинуетесь Христу», - пишет святой Павел. Антисемитизм долго оправдывался такими отрывками из I Фес: «Иудеи убили и Господа Иисуса, и пророков», а покорность женщин имело основание в I Тим: «как и во всех церквах святых, женщины должны молчать в церквах.. Если есть что-то, что они хотят знать, пусть они спросят своих мужей дома. Позорно для женщинам говорить в церкви». И все же в каждом случае просвещённые люди отходили от мировоззрения, которое выражают такие отрывки...
И если наука теперь учит нас, что быть геем может быть для некоторых "естественным" состоянием, как может сегодня Библия, включать осуждение Святого Павла, который бесспорно, осуждал гомосексуализм как "неестественное"?»
Это относится к отрывкам из писем, приписываемых Павлу, которые многие считают более ужасающими, чем привлекательными. Итак, мы начинаем нашу историю о Павле, говоря о его важности, причинах его смешанной репутации и основах нашего видения его тестов.
Значение Павла очевидно из самого Нового Завета. В Новом Завете есть двадцать семь «книг», хотя назвать их «книгами» это немного неправильно, некоторые это только страница или несколько страниц. Из этих двадцати семи «книг» - тринадцать - письма, приписываемые Павлу. Не все были, на самом деле, написаны Павлом, но они несут его имя. К ним добавляют книгу «Деяний», в которой Павел является главным героем шестнадцати из его 28 глав. Таким образом, половина Нового Завета о Павле.
Более того, согласно Новому Завету, Павел главным образом отвечал за расширение раннего движения Иисуса, включая язычников (неевреев), а также евреев. Результатом, со временем, стала новая религия, хотя Павел (как и Иисус) были евреями, который видел себя внутри иудаизма, и он не собирался создавать новую религию.
Это не означает, что христианство является ошибкой. Это означает, что двумя наиболее важными фундаментальными фигурами христианства были евреи, чья страсть была Богом и народом Израиля. Когда Павел говорил с не евреями, это было о Боге Израиля, как Он раскрыт в Иисусе. Тем не менее, Павел больше, чем любая другая фигура в Новом Завете, отвечал за появление христианства, как новой религии, которая, хотя и включала евреев, все больше отделялась от иудаизма.
Значение Павла простирается за пределы Нового Завета в историю христианства. Многие из наиболее важных богословов и реформаторов были сформированы письмами Павла. Святой Августин (354-430) был обращён в христианство отрывком из писем Павла. До своего обращения он был одарённым, блестящим и проблемным молодым человеком, у которого был ребёнок от женщины, с которой он не был женат. Его духовное путешествие привело его, через философию манихейства, к религии, которая подчёркивала, греховность плоть, и святость Духа.
Спасибо!
Вау! Спасибо!
Сегодня ещё дополнительно форматы для читалок!
Огромное спасибо!
Отличный подарок клубу к Рождеству!!!