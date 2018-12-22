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Борг - Кроссан - Первый Павел - Воссоздание радикального провидца из-под иконы

Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первый Павел: Воссоздание радикального провидца из-под иконы консервативной Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, Theology
Авторы бестселлеров «Последняя неделя» и «Первое Рождество», Маркус Дж. Борг и Джон Доминик Кроссан вновь объединились, чтобы представить новое понимание раннего христианства - на этот раз, чтобы выявить радикального Павла, образ который был затушёван церковью.
Павел уступает только Иисусу, как самой важной личности, в рождении Христианства, и все же он продолжает быть спорным, даже среди христиан. Письма Павла могут быть использованы как для призывам к Радикальной благодати, так и для поддержки систем угнетения - рабству, подчинения женщин, осуждения гомосексуализма. Борг и Кроссан используют новейшие библейские и исторические знания, чтобы объяснить причины смешанной репутации Павла и показать нам то, что учёные знали на протяжении десятилетий: что поздние "письма Павла" были созданы ранней церковью, чтобы разбавить эгалитарное послание Павла и превратить его в нечто более "приемлемое". Авторы утверждают, что в Новом Завете на самом деле есть «три Павла»: первый «радикальный Павел»: автор семи подлинных писем, второй «консервативный Павел»: автор трех спорных посланий, и третий «реакционный Павел»: автор трех недостоверных писем.
Внимательно изучая эту прогрессию Посланий Павла - от подлинных до недостоверных - авторы показывают, как послание апостола медленно, но неуклонно дерадикализировалось, чтобы соответствовать римским социальным нормам в отношении рабства, патриархата и покровительства. По правде говоря, Павел был привлекательным апостолом Иисуса, чьё видение жизни "во Христе", одна из его любимых фраз, удивительно верно посланию самого Иисуса

Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первый Павел: Воссоздание радикального провидца из-под иконы консервативной Церкви

Пер. с англ. для сайта Esxatos — 2018. – 110 с.
(Современная библеистика)
Электронное издание.
ISBN 978-0-06-180330-7 (англ.)
Перевод для сайта Esxatos исключительно в рамках частного использования осуществлён с издания: THE FIRST PAUL: Reclaiming the Radical Visionary Behind the Church’s Conservative Icon. Copyright © 2009 by Marcus J. Borg and John Dominic Crossan HarperCollins e-books.
ISBN 978-0-06-180330-7

Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первый Павел: Воссоздание радикального провидца из-под иконы консервативной Церкви - Содержание

  • Аннотация
  • Об авторах
  • Цитаты и разъяснения
Глава 1. Привлекательный или ужасный?
  • КАТОЛИЧЕСКИЙ ПАВЕЛ И ПРОТЕСТАНТСКИЙ ПАВЕЛ
  • ПАВЕЛ - СПОЙЛЕР
  • ВСТРЕЧА С ПАВЛОМ СНОВА
  • ТРИ ПАВЛА
  • ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
  • ЕВРЕЙСКИЙ МИСТИК ХРИСТА
Глава 2. Как читать Письма Павла
  • РАДИКАЛЬНЫЙ ПАВЕЛ О РАБСТВЕ
  • КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПАВЕЛ О РАБСТВЕ
  • РЕАКЦИОННЫЙ ПАВЕЛ О РАБСТВЕ
  • РАБСТВО И ПАТРИАРХАТ
  • РАДИКАЛЬНЫЙ ПАВЕЛ О ПАТРИАРХАТЕ
  • КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПАВЕЛ О ПАТРИАРХАТЕ
  • РЕАКЦИОННЫЙ ПАВЕЛ О ПАТРИАРХАТЕ
  • ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ПАВЛА
Глава 3. Жизнь странствующего Апостола
  • ТАРС
  • МЕЖДУ ТАРСОМ И ДАМАСКОМ
  • СУДЬБА В ДАМАСКЕ
  • МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 1. НАБАТЕЯ
  • МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2. КИПР И ГАЛАТЕЯ
  • МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3. ЭГЕЙЯ
  • ГОРОДСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПАВЛА
Глава 4. "Иисус Христос есть Господь"
  • МИР ДЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ
  • НА ВЕРШИНАХ ДРЕВНЕЙ ПРИЕНЫ
  • ОТ МЕСТА ПАЛАТКИ К СТЕНЕ ХРАМА
  • "НАШ ГОСПОДЬ" ЕСТЬ " ГОСПОДЬ ВСЕГО”
  • СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВЕНСТВА ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ
  • БОГ, КАК ДОМОХОЗЯИН ЗЕМЛИ
  • «ДА БУДТЕ ПОКОРНЫ ВЫСШИМ ВЛАСТЯМ»
  • АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ МИРА НА ЗЕМЛЕ
Глава 5 "Христос Распят”
  • ДВА НЕДОРАЗУМЕНИЯ
  • ОТКРОВЕНИЕ О ХАРАКТЕРЕ ИМПЕРИИ
  • ОТКРОВЕНИЕ В ПУТИ: СОМЕСТНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ
  • ОТКРОВЕНИЕ БОЖЬЕГО ХАРАКТЕРА
  • ВОСКРЕСЕНИЕ: БОГ ВОСКРЕСИЛ ИИСУСА
Глава 6 "Оправдание благодатью через веру”
  • ПАВЕЛ РИМА, А НЕ РЕФОРМАЦИИ
  • ИСЦЕЛИТЬ РАЗДЕЛЕННЫЙ МИР
  • ЕДИНСТВО ЯЗЫЧНИКОВ И ЕВРЕЕВ
  • СНАЧАЛА ЕВРЕИ, А ПОТОМ ГРЕКИ
  • БОЖЬЯ ПРАВЕДНОСТЬ РАСКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ
  • БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬЮ КАК ПОДАРОК
  • ВНЕ ЗАКОНА ГРЕХ МЕРТВ
  • СТЕНАНИЯ ТВОРЕНИЯ
  • ЕДИНСТВО ИУДЕЕВ И ХРИСТИАН
  • ЕДИНСТВО ХРИСТИАН-ЕВРЕЕВ И ХРИСТИАН-ЯЗЫЧНИКОВ
  • СО СТРАХОМ И ТРЕПЕТОМ
Глава 7. Совместная жизнь "во Христе”
  • "ВО ХРИСТЕ", "ДУХ ХРИСТОВ", " ТЕЛО ХРИСТОВО”
  • КОММУНЫ ПАВЛА
  • ХРИСТИАНСКИЕ ЕВРЕИ И ХРИСТИАНСКИЕ ЯЗЫЧНИКИ В ГАЛАТИИ
  • БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ В КОРИНФЕ
  • ИЕРАРХИЯ И ДУХОВНЫЕ ДАРЫ В КОРИНФЕ
  • ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ:ПЛОТЬ И ДУХ
  • ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО ПАВЛА
ЭПИЛОГ. Смерть Апостола
  • СОХРАНИТЬ ХРИСТИАНСКОЕ ЕДИНСТВО
  • МУЧЕНИЧЕСТВО ПАВЛА

Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первый Павел: Воссоздание радикального провидца из-под иконы консервативной Церкви - Глава 1. Привлекательный или ужасный?

Павел уступает только Иисусу, как самому важному человек в происхождении Христианства. Однако он труднопонимаем, даже среди христиан. Некоторые находят его привлекательным, и другие находят его ужасным; третьи - не знают, что думать о нём и другие мало что о нем знают. На обложке Newsweek за 6 мая 2002 года вопрос «Что бы Иисус сделал?» Текст внутри упоминает Павла, ссылаясь на отрывки, приписывается ему защиту рабству, антисемитизму, женоненавистничеству и гетеросексизму:
«Библейскую защиту рабства: «Рабы, повинуйтесь вашим земным хозяевам со страхом и трепетом, в простоте сердца, как вы повинуетесь Христу», - пишет святой Павел. Антисемитизм долго оправдывался такими отрывками из I Фес: «Иудеи убили и Господа Иисуса, и пророков», а покорность женщин имело основание в I Тим: «как и во всех церквах святых, женщины должны молчать в церквах.. Если есть что-то, что они хотят знать, пусть они спросят своих мужей дома. Позорно для женщинам говорить в церкви». И все же в каждом случае просвещённые люди отходили от мировоззрения, которое выражают такие отрывки...
И если наука теперь учит нас, что быть геем может быть для некоторых "естественным" состоянием, как может сегодня Библия, включать осуждение Святого Павла, который бесспорно, осуждал гомосексуализм как "неестественное"?»
Это относится к отрывкам из писем, приписываемых Павлу, которые многие считают более ужасающими, чем привлекательными. Итак, мы начинаем нашу историю о Павле, говоря о его важности, причинах его смешанной репутации и основах нашего видения его тестов.
Значение Павла очевидно из самого Нового Завета. В Новом Завете есть двадцать семь «книг», хотя назвать их «книгами» это немного неправильно, некоторые это только страница или несколько страниц. Из этих двадцати семи «книг» - тринадцать - письма, приписываемые Павлу. Не все были, на самом деле, написаны Павлом, но они несут его имя. К ним добавляют книгу «Деяний», в которой Павел является главным героем шестнадцати из его 28 глав. Таким образом, половина Нового Завета о Павле.
Более того, согласно Новому Завету, Павел главным образом отвечал за расширение раннего движения Иисуса, включая язычников (неевреев), а также евреев. Результатом, со временем, стала новая религия, хотя Павел (как и Иисус) были евреями, который видел себя внутри иудаизма, и он не собирался создавать новую религию.
Это не означает, что христианство является ошибкой. Это означает, что двумя наиболее важными фундаментальными фигурами христианства были евреи, чья страсть была Богом и народом Израиля. Когда Павел говорил с не евреями, это было о Боге Израиля, как Он раскрыт в Иисусе. Тем не менее, Павел больше, чем любая другая фигура в Новом Завете, отвечал за появление христианства, как новой религии, которая, хотя и включала евреев, все больше отделялась от иудаизма.
Значение Павла простирается за пределы Нового Завета в историю христианства. Многие из наиболее важных богословов и реформаторов были сформированы письмами Павла. Святой Августин (354-430) был обращён в христианство отрывком из писем Павла. До своего обращения он был одарённым, блестящим и проблемным молодым человеком, у которого был ребёнок от женщины, с которой он не был женат. Его духовное путешествие привело его, через философию манихейства, к религии, которая подчёркивала, греховность плоть, и святость Духа.
Views 805
Rating 5.0 / 5
Added 22.12.2018
Author brat Dorian
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (5 comments)

T
Tov 6 years ago

Спасибо!
B
brat Isaak 7 years ago

Вау! Спасибо!
E
esxatos 7 years ago

Сегодня ещё  дополнительно форматы для читалок!
E
esxatos 7 years ago

Огромное спасибо! 

Отличный подарок клубу к Рождеству!!! 
T
teolog 7 years ago
Прелестно!!

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